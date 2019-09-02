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Все про:Хорошковський (86) Офіс Президента (81)

 Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело

Валерій Хорошковський, який займав в уряді Віктора Януковича посаду міністра економіки, отримав кабінет в Офісі Президента Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Джерело уточнило, що у Хорошковського також є офіційний пропуск, а у виділеному йому приміщенні зараз йде ремонт. У той же час поки не ясно, чим саме буде займатися Хорошковський на Банковій.

Видання направило запит до Офісу Президента щодо Валерія Хорошковського.

Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.

Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.

Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екс-глава СБУ і екс-віце-прем'єр часів Януковича Хорошковський повернувся в Україну, - "Схеми" (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146014
 
   
 Топ коментарі
 
Как обильно у ЗЕбилов роса стекает...лайк и подписка.
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чем дальше в суть, тем новее и новее Хорошковский получил кабинет в офисе президента, - источник - Цензор.НЕТ 1073
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Порохоботам видать через жопу нравится жить.
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Вспомнилось, как после победы Майдана люди в Киеве перекрывали дороги на аэропорты. Верили, что уж теперь их посадят, ответят за обворованную Украину. А все ворье возвращается. Все они друг другу кум, сват, брат, вместе воровали, совместно в оффшоры прятали. Ворон ворону глаз не выклюет.
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А источник, часом не ОБС (одна баба сказала)?
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Партия регионов готовится старой командой выступить на следующих парламентских выборах. И события последнего времени убеждают меня все больше в том,что им это удастся.
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Зебіли, вже б відразу віддали той кабінет Патрушеву.
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Порохоботам подкинули фейк, бугагага............
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нда)вот и говнище зебилам на ужин - это уже система
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Якось згадалося (з авторитетного ЗМІ):
"...Проте керівництво України тоді не було готове до протистояння з РФ і відверто лякалося погіршення будь-яких стосунків, навіть попри очевидний зухвалий російський злочин.

Усіх російських шпигунів звільнили дуже швидко й без жодних умов передали на кордоні росіянам, хоча вони мали бути всі засуджені. Трохи довше пробув за ґратами полковник Носков. Шевченківській суд Києва висунув проти нього звинувачення, Носков потрапив до слідчого ізолятора, мав отримати тривалий термін ув'язнення, бо він ще й знущався з Руслана Піліпенка. Проте після перемоги Януковича в 2010-му новий проросійськи налаштований голова СБУ Валерій Хорошковський зустрівся з головою ФСБ Олександром Бортніковим, і всупереч законам України полковник Носков також був незаконно звільнений з-під арешту та незаконно виданий у РФ.

Усіх українських контррозвідників, які затримували тоді бандитів із ФСБ, дуже швидко звільнили або змусили піти зі служби. Проте більшість цих людей повернулися в СБУ на початку російського вторгнення і продовжили таємну війну проти Росії, війну за незалежність України."

Юрій Бутусов, "Цензор.НЕТ"Источник: https://censor.net.ua/r451372

Так тепер Хорошковський-нормальний чорт ?
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так он же чуть "квартал" не купил)
а все кто хоть немного имеет отношение к "кварталу" автоматом - "нормальные")
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Искренние лицо Зелинский покажет уже 14 октября
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Хорошковский получил кабинет в офисе президента, - источник
это конечно не новые лица скорее всего - о б н о в л ё н н ы е ) ) )
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Шо, варєлік пластіку зробив, тобто обновілся?) Да, он такой!)
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зебики, а ну начинайте петь чем это хорошо и правильно
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Ну всё, теперь я уверен, что с таким "новым лицом" борьба зе-команды с коррупцией будет более, чем "успешной".
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а он министром экономики у Овоща был до или после Порошенко?
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А какая разница? Главное - он старый конь, который коррупционной борозды не испортит.
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А ось тепер спостерігатимемо, як юлька з варєліком патли одне одному рватимуть в черзі до мастера педікюру!)))
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А при чём здесь Юлька? Лишь бы пёрд.. нуть
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На ЗЕ дрочеры , порохоботы ! Хорошковский от Фирташа , наблюдает и курирует над ПЕС огн и есть его друг . Свалил он еще от Овоща .Путлер-Могилевич - Фирташ - Хорошковский - Левочкин -Бойко - ( Аваков )-Пепа - Кличко-( Матиос ) ..
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зєбобіку, ти подихай, заспокойся - потім арсти. Бо окрім того, що ти - зєбєня, більше ні пуя не ясно. Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело - Цензор.НЕТ 8373
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На пр. неделе его структура купила большое здание в центре Киева - $16,9 млн.
К процессу покупки вопросов нет, т.к. купил через Прозоро и с реальными участниками торгов, которые тоже хотели.
Но предложил сразу максимальную цену, без понижения.
Это к тому, что имеет виды на деятельность здесь.
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Любопытно, а теперь Хорошковский будет передавать всю инфу о движениях в Офисе президента в ФСБ напрямую или через посредника?
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Инфа должна поступать по разным каналам - для уточнения, полноты и отсева дезинформации.
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Вообще ни в одном глазу не реванш регионалов...
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Похоже что "зробылы" именно зебилов..и не один раз...и с особым извращением...о ктором один зеленый доктор недавно писал...
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Это он отжал Союз Виктан, убив удного из сооучредителей.
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Посадите кучму (там не на одно пожизненное с конфискацией можно расследовать, было бы желание) и вся эта сволочь забудет дорогу в Украину.
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Эй, дегенерат тупой, ты не устал херню постить ?
Что Петя-параша тебе милее ? Или платит ? Или подельник ?
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Зеля с такими кадровыми назначениями уверенно идет к своим заветным 8% точ-в-точ по следам "папередника".
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Интером владеют только россияни или представители их. Зелениій вообще дебил?
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Зебилы ,а вы тоже на ногти лак кладете?
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хм, интересно- букмекеры принимают ставки-досидит ли зебуин до окончания своей каденции?
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Хорошковский на таможне при себе внедрил видеонаблюдение.Давно это было.
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Это чтобы ни одна контрабанда не проходила без отката.
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еще гламурный активно рейдерил и убивал
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прошло каких-то 100 дней, а в Украину уже вернулось столько прятавшихся за бугром (в основном в Рашке) "реформаторов", что можно не сомневаться - первый, кто будет аплодировать таким "реформам" будет Ху@ло... Портнов, Ринат Кузьмин, Богатырева, Хорошковский уже в Украине, Ефремов уж как месяц на свободе, выпускают беркутню и титушек всяких мастей. Если кто еще не вкурил, то полным ходом идет реинкарнация режима "януковоща" под новым, креативным соусом, ну для того, чтобы пипл лучше хавал... И пипл таки хавает, аж причмокивает...
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Прошли проверку в 5 лет, ЧИСТЫЕ. Чего вопите? После Пэти все идиоты без рук остались. Не верите, спросите в Югика.
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леха косой читай-те внимательно: Портнов, Ринат Кузьмин, Богатырева, Хорошковский при Пете ныкались за бугром и в Украину носа не казали, вернулись только под гарантии "новых лиц" за последние 100 дней (это и есть весь "успех" зеленой шмаркли за эти 100 дней), Ефремов при Пете вообще был в местах не столь отдаленных... Так о чем вопиш-те? ... Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело - Цензор.НЕТ 8404
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Вот чечетов дурачОк...полетать решил....
Нет бы пять лет подождать и опять в дирижеры рады...зеленому стаду указывать как голосовать...
Опыт был...зебоки его к себе сразу бы взяли...
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Як страшний сон. Всі ці "нові" ригальні рила у владі
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А все искренние патриоты Украины будут сидеть! За "коррупцию".
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Нет. Хуже - он инструмент врага против Украины.
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_Если кто-то сильно тормозит (про пропагандонов, кукарекающих что возврат людей овоща во власть - это нормально я не говорю. Это платные мрази и в аду им отдельное место уготовано) то это - разворот на 180 градусов к мышебратьям. Будьте вы прокляты, зелоросы!
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2 сообщения украинскому народу за сегодняшний день:
1 - похороны морпеха Сергея Савинова, убитого снайпером;
2 - в Офисе Президента будет сидеть ставленник ФСБ Хорошковский (во времена Януковича на должность главы СБУ без согласия ФСБ не назначали!!!)
Что думают наши военные об этом на нуле под обстрелами?!

Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело - Цензор.НЕТ 4349

Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело - Цензор.НЕТ 8660
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А Вы уже съездили на ноль и рассказали ? Как наставлял Ленин- агитация в армии .
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Проклятый барыга, зачем ты гадишь новому презеденту, зачем подбросил ему Хорошковского?
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новые 'е@ла' от зелЕной падали
зебиЛов резвели как котят.
cовсем скоро всю эту зелЕную падаль на ростов гнать будем
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_Вы абсолютную чепухню городите! Как будто это удар лишь по идиотам, избирателям асисяя. Но это - удар врага по Украине!
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Порохоботы, вы хоть статью прочтите сначала))
Ничего не ясно, никакой конкретики, казала-мазала)) Делают ремонт в каком- то кабинете, может, Хорошковскому, а, может, и нет))
Подняли уже хипиш на ровном месте, истерички.
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А разве УНН не Бени ? Хотя может и Беня начать давить на Зе.
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Какие то бесконтрольные президенты в Украине. ПАП создавал разнообразные структуры, советы, Зу пристраивает коррупционеров.
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А чего, надо была Юзика посадить в кабинет или в Раде кормят лучше.
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Чуствуется,что слетаются как мухи на мёд,облепят они Зеленского со всех сторон,тех,кто действительно много сделал для прихода Зеленского,такие как Пальчевский, ему места не нашлось ,даже в советниках,хотя большой % он получил,благодаря Пальчевскому,Тимошенко тоже своими карикатурами в 95 квартале обсмеивали регулярно,хотя она удержала страну при мировом кризисе ,и оставила золотовалютных запасов 32 миллиарда долларов.
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