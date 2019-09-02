 Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Джерело уточнило, що у Хорошковського також є офіційний пропуск, а у виділеному йому приміщенні зараз йде ремонт. У той же час поки не ясно, чим саме буде займатися Хорошковський на Банковій.

Видання направило запит до Офісу Президента щодо Валерія Хорошковського.

Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.

Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.

Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.

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