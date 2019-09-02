 Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомило поінформоване джерело.
Джерело уточнило, що у Хорошковського також є офіційний пропуск, а у виділеному йому приміщенні зараз йде ремонт. У той же час поки не ясно, чим саме буде займатися Хорошковський на Банковій.
Видання направило запит до Офісу Президента щодо Валерія Хорошковського.
Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.
Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.
Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.
Парубий.
ФЕЙК ли ???
https://youtu.be/7CLlYQ29ow0
оружие или трубы ?
https://www.youtube.com/watch?v=vL9tJuWs9WU
Тимошенко назвала Хорошковского напомаженным существом с маникюром и бриолином на волосах
"...Проте керівництво України тоді не було готове до протистояння з РФ і відверто лякалося погіршення будь-яких стосунків, навіть попри очевидний зухвалий російський злочин.
Усіх російських шпигунів звільнили дуже швидко й без жодних умов передали на кордоні росіянам, хоча вони мали бути всі засуджені. Трохи довше пробув за ґратами полковник Носков. Шевченківській суд Києва висунув проти нього звинувачення, Носков потрапив до слідчого ізолятора, мав отримати тривалий термін ув'язнення, бо він ще й знущався з Руслана Піліпенка. Проте після перемоги Януковича в 2010-му новий проросійськи налаштований голова СБУ Валерій Хорошковський зустрівся з головою ФСБ Олександром Бортніковим, і всупереч законам України полковник Носков також був незаконно звільнений з-під арешту та незаконно виданий у РФ.
Усіх українських контррозвідників, які затримували тоді бандитів із ФСБ, дуже швидко звільнили або змусили піти зі служби. Проте більшість цих людей повернулися в СБУ на початку російського вторгнення і продовжили таємну війну проти Росії, війну за незалежність України."
Юрій Бутусов, "Цензор.НЕТ"Источник: https://censor.net.ua/r451372
Так тепер Хорошковський-нормальний чорт ?
а все кто хоть немного имеет отношение к "кварталу" автоматом - "нормальные")
это конечно не новые лица скорее всего - о б н о в л ё н н ы е ) ) )
К процессу покупки вопросов нет, т.к. купил через Прозоро и с реальными участниками торгов, которые тоже хотели.
Но предложил сразу максимальную цену, без понижения.
Это к тому, что имеет виды на деятельность здесь.
Что Петя-параша тебе милее ? Или платит ? Или подельник ?
Нет бы пять лет подождать и опять в дирижеры рады...зеленому стаду указывать как голосовать...
Опыт был...зебоки его к себе сразу бы взяли...
1 - похороны морпеха Сергея Савинова, убитого снайпером;
2 - в Офисе Президента будет сидеть ставленник ФСБ Хорошковский (во времена Януковича на должность главы СБУ без согласия ФСБ не назначали!!!)
Что думают наши военные об этом на нуле под обстрелами?!
зебиЛов резвели как котят.
cовсем скоро всю эту зелЕную падаль на ростов гнать будем
Ничего не ясно, никакой конкретики, казала-мазала)) Делают ремонт в каком- то кабинете, может, Хорошковскому, а, может, и нет))
Подняли уже хипиш на ровном месте, истерички.