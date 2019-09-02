 Українка Геращенко завоювала золото легкоатлетичного турніру в Німеччині

Змагання проходили 1 вересня в Беллінцоні (Швейцарія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.

Ірина Геращенко виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,94 м.

На змаганнях у Беллінцоні також виступала українка Юлія Чумаченко, яка зайняла 6 місце з результатом 1,84 м.

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