EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Спорт
  622  6
Все про:легка атлетика (44) перемога (300) Швейцарія (92)

 Українка Геращенко завоювала золото легкоатлетичного турніру в Німеччині

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко перемогла на міжнародному легкоатлетичному турнірі Calla Dei Castelli.

Змагання проходили 1 вересня в Беллінцоні (Швейцарія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.

Ірина Геращенко виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,94 м.

На змаганнях у Беллінцоні також виступала українка Юлія Чумаченко, яка зайняла 6 місце з результатом 1,84 м.

Читайте також: Українка Левченко завоювала золото в стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146012
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Євген Коноплянка став гравцем Шахтаря. Донецький клуб викупив у Шальке контракт гравця збірної України, який успішно пройшов медогляд у понеділок, 2 вересня, у київській клініці.

Дедлайн трансферного вікна подарував зіркове і доволі несподіване повернення в УПЛ. Коноплянка став гравцем донецького Шахтаря Коноплянка близький до переходу в Шахтар, - Ді Марціо , повернувшись в Україну після вояжів до лав іспанської Севільї та німецького Шальке.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив підписання контракту з 29-річним вінгером. Як інформує офіційний сайт Шахтаря, Коноплянка підписав контракт контракт на 3 роки.
 показати весь коментар
 
Умер известный журналист Александр Жураховский
 показати весь коментар
 
Поздравления и успехов в дальнейшей........💐🇺🇦
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору