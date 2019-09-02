 Масове отруєння шаурмою в Одеській області - по медичну допомогу звернулося 37 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
З огляду на те, що близько двох десятків людей перебувають у лікарні, в.о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова скликала 2 вересня комісію з ТЕБ і НС, на якій було заслухано інформацію контролюючих служб і вирішено невідкладно перевірити всі об'єкти, що торгують фастфудом, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Отруєння неякісними продуктами сталося 1 вересня, за допомогою до медиків звернулись 37 осіб. Як з'ясувалось, усі постраждалі споживали шаурму, придбану в павільйоні на Торговій вулиці. Перевірити цей об'єкт громадського харчування інспекторам вдалося лише після залучення поліції. Наразі встановлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог працівниками павільйону. Власника павільйону Григоряна притягуємо до відповідальності", - доповіла на засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА представник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.
За її словами, частину потерпілих після надання екстреної медичної допомоги виписано з лікарні. Станом на другу половину понеділка, 2 вересня, у лікарняних палатах залишається половина постраждалих - 18 осіб, в тому числі 4 дітей.
Як зазначалось на засіданні, за фактом масового отруєння людей поліцією відкрито кримінальне провадження.
Після заслухання доповідей представників поліції та інших контролюючих органів члени комісії з ТЕБ і НС вирішили вжити невідкладних профілактичних заходів - зобов'язати керівництво Держпродспоживслужби, ГУ НП, ДСНС та ДФС в Одеській області перевірити протягом місяця усі об'єкти, що торгують фастфудом. Також представникам контролюючих органів запропоновано доповісти про підсумки розслідування отруєння споживачів фастфуду в смт Авангард та вжити заходів до винуватців.
Але порохоботи чомусь сюди обов'язково повинні приплести Зе'...
Нічого не маю проти кухні східних та південних народів, але жрати шаверму при дорозі (на базарі), з кіоску де нема навіть водопроводу - це стиль певного контингенту. Відомо якого.
Ви ж у нас Иліта, а ми прості зебобіки...
Куди ж нам до вас...
Шоколадна раса - найвища раса на Землі
и почему не поприкалываться, чем идея хуже убийства брата ??? ))))))))))))
Если сломан мозг, прокапайся.