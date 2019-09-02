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Все про:Одеська область (1062) отруєння (650)

 Масове отруєння шаурмою в Одеській області - по медичну допомогу звернулося 37 осіб

Через недотримання санітарних вимог при готуванні шаурми сталося масове отруєння споживачів, які вживали цю їжу, придбану в павільйоні на вулиці Торговій смт Авангард Овідіопольського району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

З огляду на те, що близько двох десятків людей перебувають у лікарні, в.о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова скликала 2 вересня комісію з ТЕБ і НС, на якій було заслухано інформацію контролюючих служб і вирішено невідкладно перевірити всі об'єкти, що торгують фастфудом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Отруєння неякісними продуктами сталося 1 вересня, за допомогою до медиків звернулись 37 осіб. Як з'ясувалось, усі постраждалі споживали шаурму, придбану в павільйоні на Торговій вулиці. Перевірити цей об'єкт громадського харчування інспекторам вдалося лише після залучення поліції. Наразі встановлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог працівниками павільйону. Власника павільйону Григоряна притягуємо до відповідальності", - доповіла на засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА представник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

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За її словами, частину потерпілих після надання екстреної медичної допомоги виписано з лікарні. Станом на другу половину понеділка, 2 вересня, у лікарняних палатах залишається половина постраждалих - 18 осіб, в тому числі 4 дітей.

Як зазначалось на засіданні, за фактом масового отруєння людей поліцією відкрито кримінальне провадження.

Після заслухання доповідей представників поліції та інших контролюючих органів члени комісії з ТЕБ і НС вирішили вжити невідкладних профілактичних заходів - зобов'язати керівництво Держпродспоживслужби, ГУ НП, ДСНС та ДФС в Одеській області перевірити протягом місяця усі об'єкти, що торгують фастфудом. Також представникам контролюючих органів запропоновано доповісти про підсумки розслідування отруєння споживачів фастфуду в смт Авангард та вжити заходів до винуватців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146011
 
 
 Топ коментарі
 
на месяц бы раньше...ото было бы дело...зебобик бы красные труселя обдрыстал...😀
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Засідання місцевого осередку партії ;Слуга народа; взагалі-то.
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Зе подал пример электорату,вот и последствия)
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Отруєння не було, якби люди думали і не жрали вуличну їжу, яка швидко псується, в літню спеку! Легше зайти в маркет і взяти там з холодильника щось корисніше!
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Так а я про що!!!
Але порохоботи чомусь сюди обов'язково повинні приплести Зе'...
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Якби не зе+ ТВ, не було би масової нейроінтоксикації лохокторату і отруєння країни.
Нічого не маю проти кухні східних та південних народів, але жрати шаверму при дорозі (на базарі), з кіоску де нема навіть водопроводу - це стиль певного контингенту. Відомо якого.
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Знаю, знаю...
Ви ж у нас Иліта, а ми прості зебобіки...
Куди ж нам до вас...
Шоколадна раса - найвища раса на Землі
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зеля актер, наверняка падкий на оплаченную рекламу.. и его ролик с шаурмой возможно ЗАКАЗАЛО, например, армянское лобби. поэтому зеля причастен к отравлению 37-ми
и почему не поприкалываться, чем идея хуже убийства брата ??? ))))))))))))
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Тема специально для переклички порохоботов. Клоуны, марионетки, вы убоги.
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Чорт, не суй свой нос куда не приглашают.
Если сломан мозг, прокапайся.
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Ви хоч розумієте що це був замах на все вище керівнцицтво нашоі держави? Міг бути наш "Смоленська"! Потрібно негайно скликати РНБО, а Національну гвардію з рюкзаками відправити для збору матеріалу для експертизи, можливо у шаурмі був " Новічок".
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Я так понимаю, что новости про шаурму в нашей стране приравниваются к политическим.
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