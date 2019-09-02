 Масове отруєння шаурмою в Одеській області - по медичну допомогу звернулося 37 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

З огляду на те, що близько двох десятків людей перебувають у лікарні, в.о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова скликала 2 вересня комісію з ТЕБ і НС, на якій було заслухано інформацію контролюючих служб і вирішено невідкладно перевірити всі об'єкти, що торгують фастфудом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Отруєння неякісними продуктами сталося 1 вересня, за допомогою до медиків звернулись 37 осіб. Як з'ясувалось, усі постраждалі споживали шаурму, придбану в павільйоні на Торговій вулиці. Перевірити цей об'єкт громадського харчування інспекторам вдалося лише після залучення поліції. Наразі встановлено численні порушення санітарно-гігієнічних вимог працівниками павільйону. Власника павільйону Григоряна притягуємо до відповідальності", - доповіла на засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА представник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

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За її словами, частину потерпілих після надання екстреної медичної допомоги виписано з лікарні. Станом на другу половину понеділка, 2 вересня, у лікарняних палатах залишається половина постраждалих - 18 осіб, в тому числі 4 дітей.

Як зазначалось на засіданні, за фактом масового отруєння людей поліцією відкрито кримінальне провадження.

Після заслухання доповідей представників поліції та інших контролюючих органів члени комісії з ТЕБ і НС вирішили вжити невідкладних профілактичних заходів - зобов'язати керівництво Держпродспоживслужби, ГУ НП, ДСНС та ДФС в Одеській області перевірити протягом місяця усі об'єкти, що торгують фастфудом. Також представникам контролюючих органів запропоновано доповісти про підсумки розслідування отруєння споживачів фастфуду в смт Авангард та вжити заходів до винуватців.

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