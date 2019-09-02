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 Житель Київщини знімав порноролики зі своїми маленькими дітьми, - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Відео порнографічного характеру за участю 5-річного хлопчика і 2-річної дівчинки продавали на закритих тематичних форумах. Вартість коливалася, але в середньому такі відео оцінювали в 100 доларів.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління та ювенальною превенцією Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, викрили 40-річного мешканця Київщини у розбещенні малолітніх дітей, а також створенні та розповсюдження у мережі порнографічного відео, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

Кіберполіцейські встановили, що знімати відео чоловік розпочав з моменту народження першої дитини. Останні півтора роки він заробляв тим, що продавав відзнятий матеріал у мережі. Порнографічні відео за участю власних дітей він оцінив в 100 доларів США за одиницю.

Для поширення інформації про продаж подібних відео, зловмисник реєструвався на тематичних форумах та розміщував оголошення на різноманітних закритих майданчиках. Оплату отримував виключно використовуючи електронні гаманці та криптовалюту для унеможливлення його ідентифікації. 

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За місцем проживання родини поліція провела обшук. Під час попереднього огляду техніки, яка знаходилася в квартирі працівники кіберполіції виявили близько 150 ГБ порноконтенту за участю дітей. Також виявлено додатковий жорсткий диск, на якому зберігалося близько 1 ТБ подібного контенту. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Мешканця Київщини затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Житель Київщини знімав порноролики зі своїми маленькими дітьми, - кіберполіція 01
Житель Київщини знімав порноролики зі своїми маленькими дітьми, - кіберполіція 02
Житель Київщини знімав порноролики зі своїми маленькими дітьми, - кіберполіція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146009
 
 
 Топ коментарі
 
Шкода дітей.
Вважайте, сироти.
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Після виходу з в'язниці, якщо досидить, буде булки скотчем склеювати. Щоб лайно не випадало.
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Жесть, какие 10 лет, искалечена психика детей.....
А про мать молчек....
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Після виходу з в'язниці, якщо досидить, буде булки скотчем склеювати. Щоб лайно не випадало.
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Жесть, какие 10 лет, искалечена психика детей.....
А про мать молчек....
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а як дітей 2-5 років можна в проні показувати??? Нє пайму я етіх ізвращенцев! Ну, там мжм ілі жмж, ну тут же нічого сєксуального!!!
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Это действительно больным людям нравится, и да, педофилия - болезнь.
У здорового человека такое видео вызывает только отвращение.
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педофилия - извращение. нефиг их больными считать
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як це шоб на дитину встало Житель Київщини знімав порноролики зі своїми маленькими дітьми, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 4206 .****** на всю голову . пиз.ити чимось тяжким і з двох рук
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Да он же больной ублюдок!!!
У меня, отца 3-х летней дочери просто не укладываеться в голове- как можно сотворить это с самым дорогим что у тебя есть!!! Как такое вообще может прийти в голову!!!
Эта мразь не достойна даже тюрьмы, его просто нужно уничтожить!!
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