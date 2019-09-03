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 Політика України
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Все про:Портнов (100) Чорновол Тетяна (91) Труба (116) ДБР (455)

 Чорновол звинуватила ДБР у відмові зареєструвати її заяви про злочини Портнова. ДОКУМЕНТ

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол звинуватила директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу в роботі на заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це Чорновол написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник ДБР Роман Труба відмовився внести в ЄРДР мої заяви про злочини Портнова. Хоча відмова в прийнятті та реєстрації заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України)", - написала вона.

За словами Чорновол, Труба під час особистої зустрічі з нею виправдовувався, що ДБР порушило "цілий букет політично-замовних кримінальних справ" за заявами Портнова, оскільки не могло відмовити йому згідно з КПК.

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"Саме цим Труба пояснив порушення, наприклад, такої антидержавної кримінальної справи, де називається "злочином"... контрнаступ ЗСУ на Донбасі 2014 року, в результаті якого було звільнено 70 відсотків території Донбасу", - заявила Чорновол.

Екснардеп пояснила, що коли особисто повідомила Трубі, що готує заяви про злочини Портнова, той пообіцяв порушити кримінальні справи.

"Мої заяви стосувалися "узурпації влади" Портновим і його зловживань на державній посаді в інтересах комерційної структури. Однак, як виявилося, Труба настільки переляканий і залежить від Портнова, що я отримала дві відмови", - підсумувала Чорновол.

Чорновол звинуватила ДБР у відмові зареєструвати її заяви про злочини Портнова 01

Чорновол звинуватила ДБР у відмові зареєструвати її заяви про злочини Портнова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146008
 
 
 Топ коментарі
 
а что вы хотите от рыгоаналов? портновы, богданы, разумковы, шефиры, бужанские, шуфричи, дубинские - это всё одна шайка "новых лиц"
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Тебе напомнить как объяснял Труба? Он сказал что : - "Согласно УПК если человек даже просто нарисовал дерево, и назвал это Заявлением в ГБР, то мы обязаны его зарегистрировать, внести в Реестр и расследовать".
В чем проблемы?
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Тобто Портнов у владі - цей факт зовсім не тривожить? Припустімо, у Тетяни Чорновол рильце в гармату, але Портнов - це обличчя, в якого неначе вселилися парфуми Єжова та Берії. Вам не надходить до голови, що його треба зупинити, інакше Україна може перетворитися на репресивну диктатуру?
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Чорновол, як я знаю, не змінювала своїх позицій. Портнов вигулькнув саме після поразки Порошенка на виборах. Думайте.
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