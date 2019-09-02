 "Батьківщина" і "ЄС" пропонують змінити текст законопроекту про позбавлення недоторканності нардепів

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи проголосує "Батьківщина" за проект закону 7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності нардепів.

"Якщо дотримано процедуру, ми голосуємо - "за", - сказав він.

У "Батьківщині" очікують побачити, як "Слуга народу" врегулює питання із застереженнями КС, які містяться у висновку, наданому судом у 2018 році.

"У нас сьогодні ще є можливість консультацій. Ця можливість, як ми вважаємо, дає потім неможливість оскарження в Конституційному Суді того, що ми завтра проголосуємо. Якщо наші колеги до нас прислухаються - це одна історія... Я думаю, все одно голосуватимуть наші колеги. Тоді ми лукавитимемо, тобто ми розуміємо, що це підстава для скасування, а ми голосуємо однаково "за", - сказав він.

Соболєв зазначив, що у "Батьківщини" є варіант, як врахувати зауваження КС, "які є невід'ємною частиною висновку".

Як приклад, він сказав, що можна скоригувати зміни до ст. 80 Основного закону й закріпити, що політична діяльність народного депутата, а не лише політичні висловлювання, не можуть бути підставою для притягнення до кримінальної адміністративної або іншої відповідальності.

У свою чергу співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликає колег із парламенту врахувати рекомендації Венеціанської комісії та мотивувальну частину висновку Конституційного Суду.

"Європейська солідарність" виступає за зняття депутатської недоторканності, але ми дуже не хочемо, щоб ми дали підстави певним депутатським групам, навіть у цьому парламенті, потім подати подання до Конституційного Суду про скасування рішення, яке буде проголосовано із серйозними порушеннями і регламенту, і мотивувальної частини самого Конституційного Суду", - сказала Геращенко на брифінгу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що фракція наполягає на тому, "щоб депутатська недоторканність не поширювалася на вчинення депутатами адміністративних правопорушень, за які передбачена відповідальність у вигляді попередження, штрафу, громадських робіт... і також, що народні депутати України до набуття чинності обвинувальним вироком суду не можуть бути без згоди більшості від конституційного складу ВР затримані або перебувати під вартою або арештом".

"Йдеться про те, що повністю скасовується недоторканність, яка стосується кримінальних злочинів, але залишається імунітет, як це існує в країнах ЄС, щодо політичної діяльності, голосувань і висловлювань", - пояснила політик.

Вона повідомила, що свої пропозиції "Європейська солідарність" направила іншим фракціям парламенту.