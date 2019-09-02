 "Батьківщина" і "ЄС" пропонують змінити текст законопроекту про позбавлення недоторканності нардепів

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи проголосує "Батьківщина" за проект закону 7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності нардепів.
"Якщо дотримано процедуру, ми голосуємо - "за", - сказав він.
У "Батьківщині" очікують побачити, як "Слуга народу" врегулює питання із застереженнями КС, які містяться у висновку, наданому судом у 2018 році.
"У нас сьогодні ще є можливість консультацій. Ця можливість, як ми вважаємо, дає потім неможливість оскарження в Конституційному Суді того, що ми завтра проголосуємо. Якщо наші колеги до нас прислухаються - це одна історія... Я думаю, все одно голосуватимуть наші колеги. Тоді ми лукавитимемо, тобто ми розуміємо, що це підстава для скасування, а ми голосуємо однаково "за", - сказав він.
Соболєв зазначив, що у "Батьківщини" є варіант, як врахувати зауваження КС, "які є невід'ємною частиною висновку".
Як приклад, він сказав, що можна скоригувати зміни до ст. 80 Основного закону й закріпити, що політична діяльність народного депутата, а не лише політичні висловлювання, не можуть бути підставою для притягнення до кримінальної адміністративної або іншої відповідальності.
У свою чергу співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликає колег із парламенту врахувати рекомендації Венеціанської комісії та мотивувальну частину висновку Конституційного Суду.
"Європейська солідарність" виступає за зняття депутатської недоторканності, але ми дуже не хочемо, щоб ми дали підстави певним депутатським групам, навіть у цьому парламенті, потім подати подання до Конституційного Суду про скасування рішення, яке буде проголосовано із серйозними порушеннями і регламенту, і мотивувальної частини самого Конституційного Суду", - сказала Геращенко на брифінгу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".
Вона наголосила, що фракція наполягає на тому, "щоб депутатська недоторканність не поширювалася на вчинення депутатами адміністративних правопорушень, за які передбачена відповідальність у вигляді попередження, штрафу, громадських робіт... і також, що народні депутати України до набуття чинності обвинувальним вироком суду не можуть бути без згоди більшості від конституційного складу ВР затримані або перебувати під вартою або арештом".
"Йдеться про те, що повністю скасовується недоторканність, яка стосується кримінальних злочинів, але залишається імунітет, як це існує в країнах ЄС, щодо політичної діяльності, голосувань і висловлювань", - пояснила політик.
Вона повідомила, що свої пропозиції "Європейська солідарність" направила іншим фракціям парламенту.
Центральная избирательная комиссия потратила на нагрудные значки для народных депутатов 1,69 млн грн, при этом один значок обошелся в 1,8 тыс. грн.
Было заказано 470 комплектов из двух нагрудных значков народных депутатов размером 35х36 мм. Значки выполнены из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки.
Стоимость одного комплекта значков в футляре - 3,6 тыс. грн.https://www.rbc.ua/rus/news/tsik-kupila-znachki-nardepam-1-8-tys-grn-1567418342.html
5 копійок -- трепло жюлькабот.
Тебя консидерируют соевым по твоему поведению. Потому что они - хамЭло. Йулины гораздо вежливей! Я к Люле - не особо, но с её избирателями мы не ругаемся, и разница в полит. взглядах нам не мешает дружить. В отличие от пэдросвыней. У тебя манеры запэдротистые.
І тим більше не ставайте подібним до неї, не поводьте себе як вона поводить.
Лишіть свиняче свиням.
стравлює українців між собою.
не грайте в її гру.
плюнули та оминули.
А щодо правок, так то правки і зауваження КС. Без їх врахування закон приймають, а КС просто його відміняє. Ну хіба того СН хоче? Ну тоді так. Show must go on...
Джерело уточнило, що у Хорошковського також є офіційний пропуск, а у виділеному йому приміщенні зараз йде ремонт. У той же час поки не ясно, чим саме буде займатися Хорошковський на Банковій.
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Підтягується й фірташова шобла.
Так что нет ни каких проблем с принятием.
А есть Огромный страх , что посадют за дела неправедные.
Але чи не треба після такої маленької корекції проекту знов отримувати висновок КСУ?
А, может, мужику жить не зачто из-за вот таких "ушлых" депутатов, которые мнят себя царями и царицами. Чем обычный депутат отличается от обычного человека, который пытается выжить на 3 тыщи гривен в месяц? Только вооон теми значками, которые тоже не из жИлИзяки сделаны, а, ёпэрэсэтэ. из серебрааа! И всё. Все из деревень и городов родом. А строят из себя, капец( То им нельзя, это им можно. Капризные какие)
И да. Люди каждый день икорку не кушают, как вы там. И нету у людей по 50 тыщ зарплаты.
Да пошли вы нафиг с такими поправками, какая же это неприкосновенность если депутата посадить не смогут без 300 голосов в Раде.
Источник: https://censor.net.ua/n3146006
Под политическую деятельность можно отнести что угодно.
"Батькивщина" и "ЕС" размывают закон, судя по всему опять хотят обмануть народ, хотят превратить закон в филькину грамоту.
Так?Ні?
Какими словами нужно объяснять этим зебилам что неприкосновенность нужна оппозиции чтоб противостоять узурпации власти, как это было при Кучме, как это было при Януковиче.
Зебилы, идиоты вы грёбаные, включите мозг.
они и так уже пожизненно НЕДОРКАНI!!!!
Кому я это объясняю, это же зебилы, невменяемые?
Тим паче що його писало сам барига.
він встигне втекти якщо в нього буде таке бажання. після скасування недоторканості повністю будь кого з депутатів можуть
заарештувати це з одного боку.
з іншого боку а які запобіжники проти зловживання правом кримінального переслідування і взагалі арешту народних депутатів. якщо президент як і всі його попередники призначає на ключові посади в першу чергу генпрокурора своїх людей.
я б більше довіряв коли відповідні повноваження мала відома і незалежна від президента людина на такій посаді як наприклад Сакварелідзе.
А краще взагалі все залишити, як є. Треба притягти нардепа за злочин? Нехай генпрок робить подання, Рада дає 226 і прямо в залі кайданки на руки