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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (924) недоторканність (437) Соболєв Сергій (64)

 "Батьківщина" і "ЄС" пропонують змінити текст законопроекту про позбавлення недоторканності нардепів

Фракції "Батьківщина" та "Європейська солідарність" виступають за корекцію змін, які пропонується внести до ст. 80 Основного закону, щоб врахувати застереження Конституційного Суду та не допустити надалі оскарження закону про скасування недоторканності народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи проголосує "Батьківщина" за проект закону 7203 про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності нардепів.

"Якщо дотримано процедуру, ми голосуємо - "за", - сказав він.

У "Батьківщині" очікують побачити, як "Слуга народу" врегулює питання із застереженнями КС, які містяться у висновку, наданому судом у 2018 році.

"У нас сьогодні ще є можливість консультацій. Ця можливість, як ми вважаємо, дає потім неможливість оскарження в Конституційному Суді того, що ми завтра проголосуємо. Якщо наші колеги до нас прислухаються - це одна історія... Я думаю, все одно голосуватимуть наші колеги. Тоді ми лукавитимемо, тобто ми розуміємо, що це підстава для скасування, а ми голосуємо однаково "за", - сказав він.

Соболєв зазначив, що у "Батьківщини" є варіант, як врахувати зауваження КС, "які є невід'ємною частиною висновку".

Як приклад, він сказав, що можна скоригувати зміни до ст. 80 Основного закону й закріпити, що політична діяльність народного депутата, а не лише політичні висловлювання, не можуть бути підставою для притягнення до кримінальної адміністративної або іншої відповідальності.

У свою чергу співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликає колег із парламенту врахувати рекомендації Венеціанської комісії та мотивувальну частину висновку Конституційного Суду.

"Європейська солідарність" виступає за зняття депутатської недоторканності, але ми дуже не хочемо, щоб ми дали підстави певним депутатським групам, навіть у цьому парламенті, потім подати подання до Конституційного Суду про скасування рішення, яке буде проголосовано із серйозними порушеннями і регламенту, і мотивувальної частини самого Конституційного Суду", - сказала Геращенко на брифінгу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що фракція наполягає на тому, "щоб депутатська недоторканність не поширювалася на вчинення депутатами адміністративних правопорушень, за які передбачена відповідальність у вигляді попередження, штрафу, громадських робіт... і також, що народні депутати України до набуття чинності обвинувальним вироком суду не можуть бути без згоди більшості від конституційного складу ВР затримані або перебувати під вартою або арештом".

"Йдеться про те, що повністю скасовується недоторканність, яка стосується кримінальних злочинів, але залишається імунітет, як це існує в країнах ЄС, щодо політичної діяльності, голосувань і висловлювань", - пояснила політик.

Вона повідомила, що свої пропозиції "Європейська солідарність" направила іншим фракціям парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146006
 
   
 Топ коментарі
 
закон який прийняли в першому читанні розроблений за часи пороха, ба навіть авторство числиться за ним..але звідки вам то знати? ви ж навіть арахамію не читаєте
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Хоча ні, один раз махнув шашкою, коли треба було за один день свого кума-алкаша в генпрокурори пропхати. От тоді він ВР нагнув...
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Бідний ПеПа за п'ять років так і не спромігся махнути шашкою в Раді. Бо імпотент, а не вояка.
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ЦИК купила значки нардепам по 1,8 тыс. грн

Центральная избирательная комиссия потратила на нагрудные значки для народных депутатов 1,69 млн грн, при этом один значок обошелся в 1,8 тыс. грн.
Было заказано 470 комплектов из двух нагрудных значков народных депутатов размером 35х36 мм. Значки выполнены из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки.
Стоимость одного комплекта значков в футляре - 3,6 тыс. грн.https://www.rbc.ua/rus/news/tsik-kupila-znachki-nardepam-1-8-tys-grn-1567418342.html
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Всё лутшее слугам УРода.
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Кто? Депутаты?)) Значки - серебрянные с позолотой . С бабочками!))
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Бедные жюльки они же все полностью теперь переобутые ЗЕбилы шо ж им теперь делать..Гробовщина Спелась с Петиной солидарностью...жюлькаботы в панике шо делать..хвалить или ругать...
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Юлька и Петька спелись в один голос
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Снижу тарифы у два раза, всем отдам вклады СССР, подниму зарплаты и пенсии....Жюля -- трепло.
5 копійок -- трепло жюлькабот.
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Ти ж казав шо я порохобот. Патаму і тріпло.
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Ти хамєлєон жюльковатий.
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болезненное, отстань ты от людей со своей шизо.
Тебя консидерируют соевым по твоему поведению. Потому что они - хамЭло. Йулины гораздо вежливей! Я к Люле - не особо, но с её избирателями мы не ругаемся, и разница в полит. взглядах нам не мешает дружить. В отличие от пэдросвыней. У тебя манеры запэдротистые.
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Ти сказала що я соєвий, а підтвердити це не змогла. Лише бла-бла. Я тебе попереджав і тепер не скигли.
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Та не звертайте на неї увагу.
І тим більше не ставайте подібним до неї, не поводьте себе як вона поводить.
Лишіть свиняче свиням.
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Плеще язиком шопопало, а визнати що була не права - ні. Така ж вперта як і всі думбасяни.
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так вона навмисне провокує.
стравлює українців між собою.
не грайте в її гру.
плюнули та оминули.
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зЕбіле, ти читати вмієш? А прочитане зрозуміти не пробував - питання в тому, ЩОБ НЕ БУЛО МОЖЛИВОСТІ ОСКАРЖИТИ в конституційному суді. Щоб ПРИЙНЯТИ закон і що його ніхто НЕ ЗМІГ ОСКАРЖИТИ. зЕбіле, ну не можна ж бути таким ідіотом, ну хоч інколи мозок вмикай,придурку.
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Придурку, КС не міг його ОДОБРИТИ, бо він ще НЕ ПРИЙНЯТИЙ!, дебіле. КС дав свої зауваження, які потрібно ВРАХУВАТИ. Блін, зЕбіле, нк не можна бути таким дебільним, це вже просто непристойно!
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С добрым утром, талый шоколад! Ты все проспал или нагло врешь!
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Gal. Кал він і в Африці гівно. Це як із української історії, коли один із академіків поставив на місце свого опонента, українофоба по прізвищу Калюжний, якому сказав, що це на російській мові він кал южний, а на українській - гівно південне.
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З вами аж моторошно якось, ви така культурна, вихована людина.... Цими правками соєві і бюти будуть затягувати прийнятя Закону до нових віників. Вони його бояться як вогню..
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Відверто кажучи, того вже багато хто починає боятись. Особливо, наприклад, коли взнаєш, що Ходорковський отримав кабінет в ОП. Часи Януковича можуть бути для країни лише розминкою...
А щодо правок, так то правки і зауваження КС. Без їх врахування закон приймають, а КС просто його відміняє. Ну хіба того СН хоче? Ну тоді так. Show must go on...
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Данилюк: "Законы - это формальность!"
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Зебєням на всьо плєвать. Махають шашкою праворуч-ліворуч, аби швидше.
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Бідний ПеПа за п'ять років так і не спромігся махнути шашкою в Раді. Бо імпотент, а не вояка.
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Хоча ні, один раз махнув шашкою, коли треба було за один день свого кума-алкаша в генпрокурори пропхати. От тоді він ВР нагнув...
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Петия ни одному вору на армии в своем окружении не только руки не отрубил, но даже по пальцу не попал
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закон який прийняли в першому читанні розроблений за часи пороха, ба навіть авторство числиться за ним..але звідки вам то знати? ви ж навіть арахамію не читаєте
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Валерій Хорошковський, який займав в уряді Віктора Януковича посаду міністра економіки, отримав кабінет в Офісі президента Зеленського.
Джерело уточнило, що у Хорошковського також є офіційний пропуск, а у виділеному йому приміщенні зараз йде ремонт. У той же час поки не ясно, чим саме буде займатися Хорошковський на Банковій.

---
Підтягується й фірташова шобла.
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Надо этот слух распространить среди работников ЖЭКа.
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А чего тебя не волновало, что Петя тоже был министром экономики у Януковича, а с Азаровым обнимался с подобострастной улыбкой?
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А эта шобла Фирташа - где то пряталась при порохе?
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Скажений ПЕС та моя Батьківщина швейцарський банк, злились в екстазі проти зняття депутатської недоторканості все лайно збилося в твердий шматок ескементів.
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Долбень власовский ты хоть послушай , что зе команда говорит . Закон подал порох ещё когда у руля был , закон прошол наш констиционый суд , виницыанскую комисию и естественно получил замечания , вот Батькивщина и ПЕС требуют эти замечания принять, чтобы некакое падло неотменила его через суд. А такие как ты провакаторы , только трендят , пердят и портят воздух.
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В резолютивной части вывода Конституционного Суда к законопроекту нет никаких замечаний!!! - Почитайте. А в самом тексте (не В резолютивной части) просто есть оговорка типа "надо как то гарантировать участие депутата в заседании В.Р."

Так что нет ни каких проблем с принятием.
А есть Огромный страх , что посадют за дела неправедные.
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Тера так какую он прошел комиссию ( виницы анскую комисию ) виницыанскую в Виннице пиши те хоть Венецианскую долбень Вы про себя
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Жопоблок тоже сказал они голосовать не будут
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То СОВПАДЕНІЄ , шо жОПоблок ,ПЕС, та Батьківщина за відтермінування прийняття закону
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Жопоблок и при первом голосовании в полном составе не голосовал. Они же понимают, что без мандата им хаплык.
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Зебіли граблей не помічають, навіть якщо їх у ті граблі носом тикнути.
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Якщо у граблі ткнутися носом, то вони вдарять по дупі.
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Доповнення щодо політичної діяльності слушне.
Але чи не треба після такої маленької корекції проекту знов отримувати висновок КСУ?
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Кнопкодавство це діяльність чи висловлювання?
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Значит, если мужик наварил самогону, то его сразу на 7 лет в тУрму. А что они так боятся, если снимут неприкосновенность?
А, может, мужику жить не зачто из-за вот таких "ушлых" депутатов, которые мнят себя царями и царицами. Чем обычный депутат отличается от обычного человека, который пытается выжить на 3 тыщи гривен в месяц? Только вооон теми значками, которые тоже не из жИлИзяки сделаны, а, ёпэрэсэтэ. из серебрааа! И всё. Все из деревень и городов родом. А строят из себя, капец( То им нельзя, это им можно. Капризные какие)
И да. Люди каждый день икорку не кушают, как вы там. И нету у людей по 50 тыщ зарплаты.
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Чому жюльконавти на пару з песиками крутять носом?
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А простого чела за политическую деятельность куда девать?
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и также, что народные депутаты Украины до вступление в законную силу обвинительного приговора суда не могут быть без согласия большинства от конституционного состава ВР задержаны или содержаться под стражей или арестом".
Да пошли вы нафиг с такими поправками, какая же это неприкосновенность если депутата посадить не смогут без 300 голосов в Раде.
Источник: https://censor.net.ua/n3146006
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совершенно точно!!! тут еще проблема будет завтра 300 голосов набрать! СН сами не потянут, а эти все твари не проголосуют!!!! они только на словах за снятие, уже 20 лет все снимают и снимают неприкосновенность!!!!!!!!!!!!!
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"до вступление в законную силу обвинительного приговора " речь идет о содержании под стражей с согласия большинства, то есть, пока нет приговора, он ходит на голосование и работу, после приговора на посадку на зону без согласия большинства, это логично, поскольку можно парализовать работу ВРУ липовыми уголовными делами и держать депутатов в сизо.
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ПЕСики и БЮТ не хотят голосовать за закон написанный Порошенко и уже одобренный КС.
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Твари, этот закон уже прошел через КС а стоит изменить и нужно будет опять отправлять туда, а это займет немало времени, затем еще причина непринимать найдут.
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Как пример, он сказал, что можно скорректировать изменения в ст.80 Основного закона и закрепить, что политическая деятельность народного депутата, а не только политические высказывания, не могут быть основанием для привлечения к уголовной административной или иной ответственности.Источник: https://censor.net.ua/n3146006А что тогда может быть основанием?
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та перемогами)не получилось у зебобика от порции земочи сфилонить
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Как пример, он сказал, что можно скорректировать изменения в ст.80 Основного закона и закрепить, что политическая деятельность народного депутата, а не только политические высказывания, не могут быть основанием для привлечения к уголовной административной или иной ответственности.

Под политическую деятельность можно отнести что угодно.

"Батькивщина" и "ЕС" размывают закон, судя по всему опять хотят обмануть народ, хотят превратить закон в филькину грамоту.
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А статтю прочитати несила? Це зауваення КС
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В резолютивной части "Зауважень" - НЕТ - прочитайте сами и не несите бред.
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Причимчикувалипідхуйлівськисвоїхрятувати?
Так?Ні?
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Я не знаю какими словами можно достучаться до сознания зебилов, они же невменяемые.
Какими словами нужно объяснять этим зебилам что неприкосновенность нужна оппозиции чтоб противостоять узурпации власти, как это было при Кучме, как это было при Януковиче.
Зебилы, идиоты вы грёбаные, включите мозг.
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идиот как раз ты! таким подходом они вечно буду НЕПРИКОСНОВЕННЫ!

они и так уже пожизненно НЕДОРКАНI!!!!
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они и должны быть неприкосновенны, идиот, неприкосновенность гарантирует разделение власти, отсутствие таковой ведёт к узурпации, особенно если учесть что вновь заступившие депутаты есть аморфное бессловесное стадо, способно только исправно нажимать кнопку.
Кому я это объясняю, это же зебилы, невменяемые?
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да-да-да! уже насмотрелись на эту касту неприкасаемых!
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На что ты там,идиот, насмотрелся? На то как Ющенко и Тимошенко боролись с Кучмой благодаря неприкосновенности? Или как депутатами под прикрытием неприкосновенности завозились на майдан шины? Идиотище ты дурное.
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Напишіть потрібні слова на чомусь "переконливому". І достукуйтесь...
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можеш себе глаз выколоть....это будет убедительно "Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 6879 сразу зебилов станет в два раза меньше "Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 1825
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Нет, гораздо эффективней будет тебе одно яйцо оторвать, тогда точно часть зебилов перестанет плодиться.
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ну ты пока на себе потренируйся "Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 5268 у тебя одна попытка, судя по количеству голов в вашем стаде "Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 8966
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Та шо вы все носитесь с этой неприкоцновенностью ,, ну что с неё толку .? Всё равно , с депутата - как с гуся вода ,, ну вот поснимали неприкосновенность , к примеру , с бывших уже , Мoсейчука и Розенблата , и шо толку . ??? Хрен их кто посадил . Потому что не в неприкосновенности проблема , а отсутствии наказания для депутата ,, там такая же круговая порука как и везде . Чуть что сразу за провинившегося "встаёт горой" вся фракция ,, берут на поруки , давят на суд и т.п . Пока депутат знает что наказан не будет , даже со снятой неприкосновенностью , всё это похоже на войну Дон Кихота с мельницами .. "Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 6900 .
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Та немає тут чого хвилюватися . Закон в другому читанні прийнятий не буде. Зєбіли хоч і тупі в своїй масі , але в якоїсь частини з них спрацює інстинкт самозбереження і вони просто утримаються при голосуванні . 😃
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Не потрібно нічого міняти!
Тим паче що його писало сам барига. "Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов - Цензор.НЕТ 9294
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Если бы БПП и БЮТ хотели отмены неприкосновенности, это было бы сделано в предыдущие 5 лет. И не нужно снова пускать пыль в глаза: имеющий зрение да увидит!
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якщо б зеленський справді був справедливим і чесним президентом то паралельно вніс б до парламенту законопроект щодо змін до конституції за яким змінювалась б процедура імпічменту. замість нереальної кучмівської нормальну процедуру за якою в результаті імпічменту 300 голосів депутатів які мають право долання вето президента могли б відправити президента в відставку.
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тут як я розумію є нюанси. зараз поки з депутата знімуть недоторканість
він встигне втекти якщо в нього буде таке бажання. після скасування недоторканості повністю будь кого з депутатів можуть
заарештувати це з одного боку.

з іншого боку а які запобіжники проти зловживання правом кримінального переслідування і взагалі арешту народних депутатів. якщо президент як і всі його попередники призначає на ключові посади в першу чергу генпрокурора своїх людей.

я б більше довіряв коли відповідні повноваження мала відома і незалежна від президента людина на такій посаді як наприклад Сакварелідзе.
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Ну вот же, угрожают шо если шо то "совершенно посторонние люди не из нашего кишлака"(с) подадут в КС возражение....Петя когда занимался грабежом, то было политической деятельностью аднака
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вот и сказочке конец, а кто слушал молодец...
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"скорректировать изменения в ст.80"_____________________И АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧИТЬ "ВСЕ ПО НОВОМУ" НА ПАРУ ЛЕТ...ХИТРОЖОПЫЕ ТВАРИ! МЫ ЗАВТРА БУДЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ, КТО КАКИЕ КНОПКИ НАЖИМАЛ, КТО В ТУАЛЕТАХ ПРЯТАЛСЯ!!!
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Більше виглядає, як спроба самопіару партій, які втратили можливість бути тими, хто запровадить відміну депутатської недоторканості.
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Та шож так порохоботів рве на куски сьогодні))
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Ну правильні зауваження. Треба погоджуватись.
А краще взагалі все залишити, як є. Треба притягти нардепа за злочин? Нехай генпрок робить подання, Рада дає 226 і прямо в залі кайданки на руки
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