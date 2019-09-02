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Все про:дезінформація (56) Литва (449) Росія (19560) боротьба (56)

 РФ виділяє мільярдні бюджети на дезінформацію, ми маємо інвестувати у виховання критичного мислення, - спікер Сейму Литви Пранцкетіс

У понеділок голова Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс вирушить у Таллінн, де візьме участь у конференції голів парламентів Балтійських країн і країн Північної Європи.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на новинний портал Латвії Delfi, він виступить на конференції з повідомленням про боротьбу з впливом дезінформації зарубіжних держав.

"Росія виділяє мільярдні бюджети на поширення дезінформації через контрольовані державою канали ЗМІ. Ми усвідомлюємо, з викликом якого масштабу ми стикаємося, і маємо інвестувати в грамотність ЗМІ, у виховання критичного мислення. Важливе співробітництво, обмін позитивною практикою у сфері боротьби з дезінформацією", - зазначив спікер сейму.

Зустріч спікерів парламенту формату NB8 - щорічний захід, який організовується в державі, головуючій у форматі, йдеться в повідомленні. NB8 об'єднує Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Швецію, Данію, Норвегію та Ісландію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146005
 
   
 Топ коментарі
 
Украинский народ тоже достойный. Просто сюда больше отбросов с рассейки навезли вместо убитых Голодомором!
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Вчера читал шо наших 6млн. воевали за сралина.....
и знаешь что? я бы их сам убивал. после голодомора, после , извини, "детоедения", воевать за своих палачей, за своих мучителей....... такого никогда и нигде в истории не было.
это бы забыть надо, а не мерятся с парашниками количеством подохших за сралина...
я не понимаю как можно гордиться рабством?
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Молодша дочка Короля Бельгії прийшла у вишиванці.
А що ж у нас?
РФ выделяет миллиардные бюджеты на дезинформацию, мы должны инвестировать в воспитание критического мышления, - спикер Сейма Литвы Пранцкетис - Цензор.НЕТ 379

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Много...много бабла влила паРаша...хватило нашим зебобикам мозги промыть...
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Не «промьіть», а наоборот- засрать.
Тут, тоже хитрая коннотация, профи пропагандонов, ведь слово «промьіть» воспринимается у людей положительно.
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Людям ничего раша не может промыт , а только деградантам
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На Донбасі ТВ залишили, там Новоросія, Раша-1, Оплот тощо дістає Запорізької області, + супутникове ТВ, + кабельне "за умовчанням" працює, як до заборони. Тобто всі, хто прагне російськомовного продукту, то мають його. Ну і українські доморощені 112, ньюзван, Інтер тощо. На додачу роздають друковану продукцію Вєсті тощо на станціях метро. Всі ті хто звик вживати не має все в достатній кількості.
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На Донбасі і ща часів України не дивились українського телебачення.
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Треба було валити вишки, одразу. Нас не почули
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Нужно было научиться строить, для начала.
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Литовцы офигенные люди.
Антиколорадос писал что при наступлении освободительных войск, били красножопых палачей и охраняли склады с мегатоннами, буквально, БК и ГСМ. Литва это нам не мы(не сидит на двух стульях).
За свободу Литвы я бы и сам воевал. Слава этому свободному народу!
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Украинский народ тоже достойный. Просто сюда больше отбросов с рассейки навезли вместо убитых Голодомором!
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Вчера читал шо наших 6млн. воевали за сралина.....
и знаешь что? я бы их сам убивал. после голодомора, после , извини, "детоедения", воевать за своих палачей, за своих мучителей....... такого никогда и нигде в истории не было.
это бы забыть надо, а не мерятся с парашниками количеством подохших за сралина...
я не понимаю как можно гордиться рабством?
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Эй, рашка, дай мильйон! Я целый день тебя говном поливать не буду! Ну, а потом уж как получиццо...)
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Молодша дочка Короля Бельгії прийшла у вишиванці.
А що ж у нас?


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Taronau Gwyllt А у нас син, тоді діючого, президента Порошенка, ходить в рашистській футболці і не знає української мови. а вся сім"я Соєвого дома говорить російською мовою.
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Букло ОДНЕ фото коли на Хелловін, молодь перевдяглася в ПОТВОР.
Молодший Порошенко одяг світшот з написом "Russia".
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Taronau Gwyllt Відмазка. А чому син такого "патріота" не знає української мови?
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Прямий канал-це пряма інвестиція параші і філіал передачі *********** Россія 24.Прослідковуються паралелі в 90% передачі.Брешуть ПСИ і навіть оком не моргнуть.
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Единственный способ разоблачать клевету, выводить лжецов на чистую воду, это контрпропаганда..
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