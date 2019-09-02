 РФ виділяє мільярдні бюджети на дезінформацію, ми маємо інвестувати у виховання критичного мислення, - спікер Сейму Литви Пранцкетіс

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на новинний портал Латвії Delfi, він виступить на конференції з повідомленням про боротьбу з впливом дезінформації зарубіжних держав.

"Росія виділяє мільярдні бюджети на поширення дезінформації через контрольовані державою канали ЗМІ. Ми усвідомлюємо, з викликом якого масштабу ми стикаємося, і маємо інвестувати в грамотність ЗМІ, у виховання критичного мислення. Важливе співробітництво, обмін позитивною практикою у сфері боротьби з дезінформацією", - зазначив спікер сейму.

Зустріч спікерів парламенту формату NB8 - щорічний захід, який організовується в державі, головуючій у форматі, йдеться в повідомленні. NB8 об'єднує Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Швецію, Данію, Норвегію та Ісландію.

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