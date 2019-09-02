 РФ виділяє мільярдні бюджети на дезінформацію, ми маємо інвестувати у виховання критичного мислення, - спікер Сейму Литви Пранцкетіс

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на новинний портал Латвії Delfi, він виступить на конференції з повідомленням про боротьбу з впливом дезінформації зарубіжних держав.
"Росія виділяє мільярдні бюджети на поширення дезінформації через контрольовані державою канали ЗМІ. Ми усвідомлюємо, з викликом якого масштабу ми стикаємося, і маємо інвестувати в грамотність ЗМІ, у виховання критичного мислення. Важливе співробітництво, обмін позитивною практикою у сфері боротьби з дезінформацією", - зазначив спікер сейму.
Зустріч спікерів парламенту формату NB8 - щорічний захід, який організовується в державі, головуючій у форматі, йдеться в повідомленні. NB8 об'єднує Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, Швецію, Данію, Норвегію та Ісландію.
Тут, тоже хитрая коннотация, профи пропагандонов, ведь слово «промьіть» воспринимается у людей положительно.
Антиколорадос писал что при наступлении освободительных войск, били красножопых палачей и охраняли склады с мегатоннами, буквально, БК и ГСМ. Литва это нам не мы(не сидит на двух стульях).
За свободу Литвы я бы и сам воевал. Слава этому свободному народу!
и знаешь что? я бы их сам убивал. после голодомора, после , извини, "детоедения", воевать за своих палачей, за своих мучителей....... такого никогда и нигде в истории не было.
это бы забыть надо, а не мерятся с парашниками количеством подохших за сралина...
я не понимаю как можно гордиться рабством?
А що ж у нас?
Молодший Порошенко одяг світшот з написом "Russia".