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Все про:G-7 (205) Росія (19560) Дуда (194) Пенс (68)

 Дуда не підтримує бажання Трампа повернути Росію у Велику Сімку

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дії Росії упродовж останніх 10-ти років, яка своїми агресивними діями порушує міжнародне право, не дозволяють перейти з нею до нормальних відносин.

Про це польський лідер заявив під час спільної пресконференції з віцепрезидентом США Майком Пенсом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На жаль, Росія упродовж останніх років здійснює кроки, щодо яких ніхто, хто шанує міжнародне право, не можна пройти байдуже. Треба задати питання: чи треба перейти до нормального порядку денного з Росією, коли таке трапляється? Я вважаю, що такого не може бути",- заявив Дуда.

Він нагадав, що Росія реалізує свої імперські амбіції через зміну кордонів із сусідами і військову агресію: у 2008 році так було у Грузії, у 2014 році – в Україні.

"Україна не контролює повністю своєї території, цього ніколи не повинно було трапитися в Європі",- констатував Дуда.

У свою чергу, Пенс наголосив, що Росія намагається створити поділи між Польщею і США, впливаючи на це своїми засобами нафти і газу.

"Ми маємо бути чутливими щодо намірів і дій Росії, перебуваючи по одній стороні. Попри цих провокацій Польща і США ніколи не будуть поділені",- підкреслив Пенс.

Віцепрезидент США висловив вдячність Польщі за активну протидію "Північному потоку 2".

Читайте також: Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146002
 
   
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По любому, дуда ноль полнейший, как и расмуссен
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Прикольно!) Я теж трампа не підтримую. Співпідіння?! Нє думаю. )
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А, то мона и дальше сбивать правительственные самолеты?
ОК(Боширов и Петров записывают)))
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Трамп не Трамп - Трамп Тромб!
Стидно за АМЕРИКУ вона стала боягузливою восьмидесятилітньою бабусею!!!
Ціпочка в руці не хватає в неї!
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Трамп свое отношение к польским пляскам на костях выразил в отказе присутствовать на этом "мероприятии", сославшись на "ураганы" бушующие в его стране Дуда не поддерживает желание Трампа вернуть Россию в Большую Семерку - Цензор.НЕТ 1991 Думаю и к поляку дуде у него отношение такое же
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Пляски на костях устраивают твои кацапы, в день победобесия

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А що думає РеЗЕдент "нарота"? Де його "гучні" заяви чи тільки як вівця може "блєять"?
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Трампу скучно ..нема з ким світ ділити
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