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Все про:Нідерланди (434) прокуратура (1851) Цемах (14)

 Вважаємо Цемаха підозрюваним у справі MH17. Його збереження для допиту вкрай важливе, - прокуратура Нідерландів. ДОКУМЕНТ

Прокуратура Нідерландів, яка розслідує катастрофу малайзійського лайнера MH17, поінформувала українську сторону про те, що ключовий свідок у справі Володимир Цемах став підозрюваним і "надзвичайно важливо" допитати його силами Спільної слідчої групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке українським колегам, який є в розпорядженні видання theБабель.

"На підставі інформації, отриманої нещодавно в рамках цієї кримінальної справи, прократура Нідерландів тепер вважає пана Цемаха підозрюваним у знищенні рейсу МН17", - йдеться в тексті листа.

Вважаємо Цемаха підозрюваним у справі MH17. Його збереження для допиту вкрай важливе, - прокуратура Нідерландів 01

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Слід зазначити, що цей лист з'явився на тлі підготовлюваного обміну полоненими між Києвом і Москвою.

У списках про обмін полоненими прізвища Цемаха спочатку не було. Як пише російське видання The Insider із посиланням на джерела, російські переговорники отримали вказівки щодо Цемаха з Кремля, коли список вже був узгоджений, і висунули умову: без нього обмін не відбудеться, а Сенцова Україна отримає лише в обмін на терориста.

За інформацією джерела theБабеля, близького до переговорів, питання Цемаха на початку минулого тижня обговорювали президент Зеленський, тоді ще генпрокурор Юрій Луценко і помічник президента Андрій Єрмак. Юрій Луценко переконував команду президента, що видача Цемаха Росії розвалить розслідування щодо Боїнга, а це у свою чергу дасть змогу ЄС зняти санкції з Росії. У команді Зеленського, стверджує джерело, з доводами Луценка знехотя погодилися, але пізніше все ж внесли Цемаха в список на обмін.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146000
 
   
 Топ коментарі
 
зато вас кацапчики видно из далека
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НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.
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Поздно ребята...надо было раньше его к себе на допрос запрашивать...
Сейчас уже все...зебобик отдаст его паРаше..и глазом не моргнет...
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Цього Цемаха треба негайно віддати голандцям, він токсічний. Цапи будуть ладні підірвати і тюрму, де він сидить, аби його грохнути. Ніяких грошей не пожаліють на це. Але ще гірше буде, якщо хтось за гроші його в Рашу продасть. Тоді Україна взагалі втратить авторитет на заході. Тому віддати його негайно голандцям від гріха подалі
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Питання передачі Цемаха є лакмусом на кацапських троляк , які в один голос репетують : " Атдать . Наші парні там гніют " . Козли смердючі , ваш путєн вже наловив стільки українців що нашим спецслужбам не наловити стільки цемахів . Бо він єдиний . До хору тролів приєднуються ще й упороті дупоголові зєбіли . Що тут зробиш , в перших робота така , а другі безнадійно генетично хворі . І діти в них такі будуть .
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Глядя на газопроводы РФ--ЕС, чемпионат мира по футболу, рос делегацию в ПАСЕ, приглашение в G7 и т.д.-- я думаю что Запад уже все простил Пуйлу, в том числе и Крым, Донбасс, отравление в Солсбери и MH17... ((

ПРосто голландские следователи еще не в курсе...
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Зустрічна пропозиція: Цемаха згоні обміняти лише на живого )(уїла.
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зелю подцепили как лоха, после сделки навесили ещё хотелки, и зеля не откажет потому что не может обосраться с обменом. хотя после изменений условий должен был принципиально не идти на поводу
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да, Зе похоже разводят все... Макрон, Пуйло, Каломойский и далее по списку....
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Мне не понятно, если этот цемах так важен для Нидерландов, то почему они не поднимают кипиш на всю Европу?
Почему не забрали его себе, как важного свидетеля? Почему тихонько мямлят про нельзя менять?
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наверное сами имеют целью его обменять. кто верит в то, что вы будете судить путина? корейский лайнер в прошлом столетии сбил ссср и что? они имели право сбить? вот так точно и сейчас. не будет суда.
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Його вже, мабуть, віддали. Тут такі бистрі. Ще не подумали - вже зробили.
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що від того фізкультурника цьомаха конкретно хочуть почути?
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От коли буде справжнє розслідування тоді і побачимо - що важливо, а що - ні.
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Слишком дерзкое похищение как бы намекает... насрать на озабоченых озабоченцев, не для того рисковали.
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К тому же Нидерланды не объявили Путина международным преступником по МН17.
А раз так - то идите на йуг. Точка!
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Я все думал, когда ввп нашего Преза первый раз кинет? Если от нас действительно Цемаха потребовали постфактум, то этот момент таки наступил.
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Я сразу предположил что с этим вафелом цемахом будут проблемы пока он на територии Украины, сразу его было правильно отправить в Голандию и развязать себе руки!
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Вы бы уроды раньше думали когда референдум проводили относительно ассоциации Украины, это раз, а потом могли бы с ипучим потоком 2 последовательным быть, два....какого хера Украина должна с рашкой быть один на один?
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Недерланды, вы держите в наших людей в плену из-за вашего Цемаха. Вам надо - фас. Нажимайте на болевые точки русни, если кишка не тонка.
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Беззусловно ,что Зе влип. Для него не осталось хороших решений . Отдаст Цемаха , может потерять антиросийские санкции ЕС и поддержку Европы да и Америки . И спустя некоторое время избиратели ему это припомнят . Не отдаст не будет обмена . А из за обмена , он на всё готов .
Лично я считаю , что переговоры с пуйло , ни к чему доброму не приведут .
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Украина не с так называемой днр меняется, а с московией.Вот пусть кацапы и просят за своих граждан. А ситуация с Цемахом показывает, что пуйло все знает и все понимает по Боингу.
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Наші хлопці ризикуючи життям провели спецоперацію по викраденню цього Цемаха, а Зєля тим, що вніс це прізвище на обмін, плюнув їм в обличча. Я впевнена, що Сенцов ні за що не погодився б на такий обмін, бо він справжній патріот і вболіває в першу чергу не за себе, а за державу. Хлопці, які добули цього важливого свідка, справжні герої.
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Крайне важно для Нидерландов. Выступивших против ассоциации Украины с ЕС.
А для Украины крайне важны заложники взятые Москвой.
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