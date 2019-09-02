 До кінця року буде оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому", - Абромавичус

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

Впродовж останніх двох місяців Абромавичус очолював Наглядову раду Концерну, куди був введений указом президента Володимира Зеленського від 12 червня 2019 року.

"Відразу після інавгурації президент України Володимир Зеленський звернувся до мене з проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром" і почати глибинну трансформацію компанії", - пояснив своє призначення в Наглядову раду Абромавичус.

За його словами, за цей час Наглядова рада встигла сформувати номінаційну комісію за участю міжнародних консультантів, провести десятки співбесід і відібрати кількох претендентів на посаду Генерального директора Концерну.

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"Вперше в історії директор "Укроборонпрому" мав бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки йшла процедура спецперевірки кандидатів, у Концерні почали відбуватися речі, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни", - цитує Абромавичуса пресслужба.

Так, в "Укроборонпромі" стверджують, що без узгодження з Наглядовою радою переписувалися статути підприємств-учасників Концерну, в ЗМІ почали з'являтися витоки секретних контрактів, а на самих підприємствах була створена "атмосфера нездорової конкуренції і боротьби за посади".

"Нам почали надходити негативні сигнали від наших контрагентів і міжнародних партнерів. Все це загрожувало значними репутаційними втратами як самого Концерну, так і держави, чого ми допустити не могли. Зрештою спільно з президентом ми прийшли до однакового висновку про необхідність очолити Концерн і увійти в його операційну роботу", - пояснив Абромавичус.

"Втім, і президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора "Укроборонпрому". Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошено до кінця року", - додав він.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.