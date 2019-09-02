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 Суспільство
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Все про:Укроборонпром (500) Абромавичус (76)

 До кінця року буде оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому", - Абромавичус

Абромавичус був змушений терміново очолити "Укроборонпром" поза конкурсом через витоки документів і нездорову атмосферу в дежконцерні. До кінця року наглядова рада "Укроборонпрому" збирається оголосити про проведення конкурсу.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

Впродовж останніх двох місяців Абромавичус очолював Наглядову раду Концерну, куди був введений указом президента Володимира Зеленського від 12 червня 2019 року.

"Відразу після інавгурації президент України Володимир Зеленський звернувся до мене з проханням очолити наглядову раду концерну "Укроборонпром" і почати глибинну трансформацію компанії", - пояснив своє призначення в Наглядову раду Абромавичус.

За його словами, за цей час Наглядова рада встигла сформувати номінаційну комісію за участю міжнародних консультантів, провести десятки співбесід і відібрати кількох претендентів на посаду Генерального директора Концерну.

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"Вперше в історії директор "Укроборонпрому" мав бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки йшла процедура спецперевірки кандидатів, у Концерні почали відбуватися речі, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни", - цитує Абромавичуса пресслужба.

Так, в "Укроборонпромі" стверджують, що без узгодження з Наглядовою радою переписувалися статути підприємств-учасників Концерну, в ЗМІ почали з'являтися витоки секретних контрактів, а на самих підприємствах була створена "атмосфера нездорової конкуренції і боротьби за посади".

"Нам почали надходити негативні сигнали від наших контрагентів і міжнародних партнерів. Все це загрожувало значними репутаційними втратами як самого Концерну, так і держави, чого ми допустити не могли. Зрештою спільно з президентом ми прийшли до однакового висновку про необхідність очолити Концерн і увійти в його операційну роботу", - пояснив Абромавичус.

"Втім, і президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора "Укроборонпрому". Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошено до кінця року", - додав він.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145999
 
 
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Лысого с квартала нужно назначать и к бабке не ходи...
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Краще закони генерувати, а виконувати, то справа інших. Вони і відповідатимуть))
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весь этот мятежный цирк и есть та самая нездоровая обстановка, о которой говорит Абромавичус. господа, вы сделали и это тоже! неужели нельзя было все делать без театральных эффектов? не понимаю...
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у меня такое ощущение что идет очень бурная имитация деятельности, а в это время отменяется переход на новое питание, отменена закупка нужных запчастей для техники, приостановилась поставка в армию новых вооружений.
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как-то не верится в поборников конкурсов, которые тупо назначили себя захватив власть в концерне. сказка про доброго сталина
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Max Nefyodov
5 год ·



Good news, everyone! Міністерство фінансівзатвердило структуру головного апарату Нова митниця і штатний розпис.
До кінця року буде оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому", - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8896

Отже, у нас тепер має бути 571 людина, яких ми почнемо поступово переводити з існуючих співробітників, набирати на конкурсах ззовні і брати з інших держорганів.Володимир Зеленський сьогодні поставив завдання до 1 грудня очиститись і укомплектуватись кадрами - тому ось в такий строк і плануємо все зробити (сама Служба запрацює раніше, звісно). Наступний крок - регіональна структура митниці (наступного року перейдемо на єдину юр.особу, але це вимагає суттєвих змін до законодавства, які вже майже підготовлені завдяки героїчній роботі Julian Khorunzhiy і його команди). Уперед!
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