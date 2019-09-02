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Все про:Зеленський (2576) школа (694)

 Не списувати, допомагати однокласникам, бути особистостями, поважати вчителів: Зеленський дав першокласникам "суто людські" поради

Президент Володимир Зеленський привітав учнів, вчителів та батьків з Днем знань і дав кілька порад дітям.

Своє послання він опублікував в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг. На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських", - написав Зеленський.

Президент дав школярам такі поради:
- Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". Повірте, я знаю, про що кажу!" - підкреслив Зеленський.
- Не списуйте Будьте самостійними.
- Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями", - закликав президент.
- Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.
- Поважайте своїх учителів, які, за словами глави держави, "будуть для вас другими батьками". 
- Допомагайте однокласникам. "Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю", - сказав Зеленський.

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"І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!", - додав глава держави.

Не списувати, допомагати однокласникам, бути особистостями, поважати вчителів: Зеленський дав першокласникам суто людські поради 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145998
 
   
 Топ коментарі
 
Обстріли та загиблих Воїнів Зеленський ніяк не бажає прокоментувати?
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у камеру схову для мажорів, еге ж

Сніжок‏ @snizhok_snizhok

Пишуть, що Зеленский віддав свого сина у Новопечерську школу, де рік навчання - 13000 $.. Кінець епохи бідності.
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А що, у них немає батьків, деякі зараз на нулі, під прицілами русскіх снайперів.
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Всё, что ни делает публичный человек - ПиАр.
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о, я тоже проходжу по цим критеріям, чи "ях"?
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Короче- "прачечная-х...чечная" в реале...Отаке життя сьодні!
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Где здесь брехня:

Президент дал школьникам такие советы:
- Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.
- Не списывать, быть самостоятельными.
- Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал президент.
- Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.
- Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".
- Помогать одноклассникам. "Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.
"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил глава государства.
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Как любить Родину он им не сказал. Ну и хорошо, а то в его интерпретации это не для детских ушей.
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Президенту еще не сказали что у первоклашек нет "домашек" и оценок, да и бутерброды на фоне шаурмы уже не актуальны.)
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- у первоклашек нет "домашек" и оценок
- Зря! Оценки нужны, но не "двойки". Вместо них ребёнок должен переделать работу хотя бы на удовлетворительную оценку.

Что касается бутербродов и шаурмы, то и одно, и другое - не есть здоровая еда.
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И обязательно надо поступить в институт или университет в котором преподом ваш папа, ну или мама. И не только на заочное обучение. Что бы не тратить время на учёбця, а рубить бабло скача по разным КВНам. А сесии за вас папа сдаст. Или мама.
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Не списывать.
Это советует ЭТО, которое даже свой номер с роялем сплагиатило.
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Это был не плагиат, а вариация на тему. Зе где-то говорил, что он придумал этот номер?
Кстати, до Зе подобный номер был показан по крайней мере тремя испoлнителями из разных стран. Поищите на ютюбе.
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Я видел. никаких вариаций. Все один в один. Даже руки держат одинаково.
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Сравните и найдёте отличия, но главное не это, а то что при плагиаризме воруется авторство. Зе этого не делал.
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Петики, правда, классно без противников? Как говорится, своё - не воняет.
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..Вот наблюдение из жизни-Не все проголосовавшие за Зеленского ДЕБИЛЫ, но ВСЕ дебилы проголосовали за Зеленского.
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Ваші спостереження у певній мірі правильні.
Раджу прочитати оце:

5 РАЗНОВИДНОСТЕЙ СТОРОННИКОВ ЗЕ
https://www.facebook.com/dmytro.baziv/posts/2299351360343976
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"Никогда не думать" самый классный совет)))))))))))))
в этом ВЕСЬ зеля
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І навіщо чуваку було дітям заморочувати голову всякою їрундою, коли можна було б просто продемонструвати майстер-клас гри на роялі одним "пальцем". Дітям задоволення і собі якась втіха. А то мабуть вже запрацювався бідолаха, як бджілка. Ніколи і до зірок глянути 😕
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