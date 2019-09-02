 Не списувати, допомагати однокласникам, бути особистостями, поважати вчителів: Зеленський дав першокласникам "суто людські" поради

Своє послання він опублікував в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг. На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських", - написав Зеленський.

Президент дав школярам такі поради:

- Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". Повірте, я знаю, про що кажу!" - підкреслив Зеленський.

- Не списуйте Будьте самостійними.

- Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями", - закликав президент.

- Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.

- Поважайте своїх учителів, які, за словами глави держави, "будуть для вас другими батьками".

- Допомагайте однокласникам. "Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю", - сказав Зеленський.

Читайте також: Під час шкільної лінійки у Львові в польського дипломата влучили камінцем

"І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!", - додав глава держави.