 Не списувати, допомагати однокласникам, бути особистостями, поважати вчителів: Зеленський дав першокласникам "суто людські" поради

Своє послання він опублікував в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг. На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських", - написав Зеленський.
Президент дав школярам такі поради:
- Ніколи не думайте: "Це мені в житті взагалі не знадобиться". Повірте, я знаю, про що кажу!" - підкреслив Зеленський.
- Не списуйте Будьте самостійними.
- Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили "домашку". Будьте особистостями", - закликав президент.
- Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі.
- Поважайте своїх учителів, які, за словами глави держави, "будуть для вас другими батьками".
- Допомагайте однокласникам. "Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю", - сказав Зеленський.
"І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що в кожного з вас із цього "предмета" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!", - додав глава держави.
Президент дал школьникам такие советы:
- Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.
- Не списывать, быть самостоятельными.
- Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал президент.
- Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.
- Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".
- Помогать одноклассникам. "Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.
"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил глава государства.
- Зря! Оценки нужны, но не "двойки". Вместо них ребёнок должен переделать работу хотя бы на удовлетворительную оценку.
Что касается бутербродов и шаурмы, то и одно, и другое - не есть здоровая еда.
Это советует ЭТО, которое даже свой номер с роялем сплагиатило.
Кстати, до Зе подобный номер был показан по крайней мере тремя испoлнителями из разных стран. Поищите на ютюбе.
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5 РАЗНОВИДНОСТЕЙ СТОРОННИКОВ ЗЕ
https://www.facebook.com/dmytro.baziv/posts/2299351360343976
в этом ВЕСЬ зеля