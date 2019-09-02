 Ексглаву Держслужби у справах ветеранів судитимуть за службову недбалість

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбувідомства.

Як повідомляється, колишній керівник привласнив понад 22 млн гривень.

"Екскерівник відомства своїми діями сприяв привласненню бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, призначених для реабілітації військових", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт на даний момент направлено до суду.

Читайте також: Начальник відділу поліції у Вінницькій області вимагав хабар у розмірі 200 тисяч гривень, - Варченко