 Парафія на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, інформує Цензор.НЕТ.
"1 вересня 2019 року відбулися загальні збори Свято-Троїцької громади села Війниця Млинівського району Рівненської області. На них було прийнято рішення, згідно з яким громада вийшла з-під юрисдикції Московського патріархату і перейшла в Православну церкву України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на загальних зборах Свято-Троїцької релігійної громади були присутні 119 парафіян. За перехід проголосували 102 особи, проти - 13, утрималися - 4.
Нагадаємо, 28 липня митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що впродовж більш ніж півроку, що минуло з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося понад 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату.
Карту переходів дивіться тут.
Вот КПСС разогнали- легче стало.
То же надо делать и с попами.Должен работать,платить налог государству, а в свободное от основной работы время занимайся религией- любой- у нас свобода вероисповедания.
Но ни какой поддержки со стороны государства и местной власти.
Ось тут Громадянському Суспільству треба тиснути .
Вже на нову владу..
Досить по чужих поневірятись.
Как же классно шо злое капище стало - очень бобрым. Теперь все злые = "гореть вечно", а очень добрые - наоборот
тому лише орієнтовно можу оцінити поступлення на рахунки Порошенко і афільованих з ним компаній у 5 млрд доларів(фінансова розвідка Сша має точніші дані)
Все верующие - слабые люди, которым надо поводырь по жизни ,не могут отличить,где ложь , а где правда .А попы этим пользуются.
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний московський Патріарх, проходив під контролем НКДБ, що був попередником КДБ кривавої вязниці народів СРСР.
Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді фотокопій, повідомляє Еспресо ТВ.
Виходить що це ворожий Україні Московський патріархат, так нехай забирається геть собі в свою ворожу нам Москву.
Так як мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 роцi. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими коммунофашистами під нібито "Руську Православну Церкву"( РПЦ), і відповідно отоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі".
Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам українцям слово "Русь". Та ще і злочинно московити насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський патріархат (МП).
Адже цю новостворену "церкву" ніхто в світі так і не визнав.