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 Суспільство
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Все про:Рівненщина (446) УПЦ МП (561) ПЦУ (431)

 Парафія на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ

Православна громада с. Війниця в Млинівському районі Рівненської області прийняла рішення про перехід з УПЦ МП в Православну церкву України.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 вересня 2019 року відбулися загальні збори Свято-Троїцької громади села Війниця Млинівського району Рівненської області. На них було прийнято рішення, згідно з яким громада вийшла з-під юрисдикції Московського патріархату і перейшла в Православну церкву України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на загальних зборах Свято-Троїцької релігійної громади були присутні 119 парафіян. За перехід проголосували 102 особи, проти - 13, утрималися - 4.

Нагадаємо, 28 липня митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що впродовж більш ніж півроку, що минуло з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося понад 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145995
 
   
 Топ коментарі
 
Так, кацапи, зебіли і малороси традиційно довіряють церкві, що керується чекістами Путіним і Гундієвим.
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Почему зебилы не могут не пиздеть. За год, даже за меньшее время, в пцу перешли во первых все приходы бывшего киевского патриархата и УАПЦ. Во вторых более 500 приходов московского патриархата. 500+ - это один процент? Или зебилы такие тыпые, что уже даже примитивную математику не знают?
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И что? какого года фотка? Есть простой факт - именно порошенко сломал существующее положение вещей и украинская цельковь получила от вселенского патриархата автокефалию. А ватники и зебилы могут сколько угодно повторять рашко пропоганду, тольку не будет.
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Доки в Україні будуть московські попи,ладу не буде.
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та и дьяконов гнать нужно. Можно с кучеряшки пью начать
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Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Вот КПСС разогнали- легче стало.
То же надо делать и с попами.Должен работать,платить налог государству, а в свободное от основной работы время занимайся религией- любой- у нас свобода вероисповедания.
Но ни какой поддержки со стороны государства и местной власти.
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Может еще предложишь сттью за тунеядсво? С налогами да, согласен - остальное- личное дело. Хочет - работает, хочет - нет. В конце концов в церьков никого не загоняют силой.
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чомусь не виконується Закон про примусове прейменування московської ВОРОЖОЇ Секти в РПЦвУ.

Ось тут Громадянському Суспільству треба тиснути .
Вже на нову владу..
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до влади прийшли антиукраїнські сили, так шо тиснути будуть на ПЦУ, а не на УПЦ. Незабаром приходи почнуть переходити назад до московського пархату
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Отак поступово всі українці навернуться до власної церкви.
Досить по чужих поневірятись.
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Слово Кашруту!
Как же классно шо злое капище стало - очень бобрым. Теперь все злые = "гореть вечно", а очень добрые - наоборот Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 2546
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Чомусь не дуже довіряють українці церкві створеній за участю Наріка і Соєвого - за весь рік , до ПЦУ перейшло всього лише 1% від загальної кількості церковних громад ...
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Так, кацапи, зебіли і малороси традиційно довіряють церкві, що керується чекістами Путіним і Гундієвим.
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И что? какого года фотка? Есть простой факт - именно порошенко сломал существующее положение вещей и украинская цельковь получила от вселенского патриархата автокефалию. А ватники и зебилы могут сколько угодно повторять рашко пропоганду, тольку не будет.
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Как посмотрю - война выгодна была и Вовану и Барыге- оба набивали себе карманы...
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А можно более подробно, какое состояние у порошенко было в 13 году и какое в 19? А, ты про барыгу коломойского? Тот да, много украл. Так много, что сейчас своего президента купил и поставил.
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я не маю доступу до ПОВНОЇ інформації (за 2014-2019р) до офшорів з переліку:Парафія на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5965

тому лише орієнтовно можу оцінити поступлення на рахунки Порошенко і афільованих з ним компаній у 5 млрд доларів(фінансова розвідка Сша має точніші дані) Парафія на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 3672
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нео руйнує агентуру сатанату рпц зсередини
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Чомусь не дуже довіряють українці церкві створеній за участю Наріка і Соєвого

Все верующие - слабые люди, которым надо поводырь по жизни ,не могут отличить,где ложь , а где правда .А попы этим пользуются.
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скільки цих слабких з упц рпц голосувало за закликом з мокші "абинепорох бо не витримаємо", не попи цим користуються а диявол в кремлі , ви зробили це, 73%
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Почему зебилы не могут не *******. За год, даже за меньшее время, в пцу перешли во первых все приходы бывшего киевского патриархата и УАПЦ. Во вторых более 500 приходов московского патриархата. 500+ - это один процент? Или зебилы такие тыпые, что уже даже примитивную математику не знают?
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Слава богу. Ещё один кирпичик в нашу пользу.
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ТАК ОКУПАЦІЙНИЙ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЗАСЛАЛИ В УКРАЇНУ І СТВОРЮВАЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний московський Патріарх, проходив під контролем НКДБ, що був попередником КДБ кривавої вязниці народів СРСР.
Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді фотокопій, повідомляє Еспресо ТВ.
Виходить що це ворожий Україні Московський патріархат, так нехай забирається геть собі в свою ворожу нам Москву.
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Московський КГБешний - бандитський патріархат РПЦ у личаковій паРаші так він що московитський - російський чи руський?
Так як мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 роцi. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими коммунофашистами під нібито "Руську Православну Церкву"( РПЦ), і відповідно отоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі".
Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам українцям слово "Русь". Та ще і злочинно московити насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський патріархат (МП).
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Давно забута і нікому не цікава тема.
Адже цю новостворену "церкву" ніхто в світі так і не визнав.
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