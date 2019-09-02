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 Політика України
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Все про:Міністерство з питань окупованих територій (363) Міністерство у справах вереранів (47) Голос партія (61)

 "Голос" закликає переглянути рішення про об'єднання Мінветеранів і МінТОТ

Об'єднання Міністерства з питань ветеранів з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб негативно позначиться на вирішенні проблем ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Голос" на сторінці в Telegram.

​​"Закликаємо уряд та більшість переглянути рішення щодо об'єднання міністерств... Рішення, ухвалене під час поспішного і непрозорого формування Кабінету міністрів, уповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської спільноти, голос якої повинен впливати на роботу уряду уже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Народна депутатка фракції "Голос" Леся Василенко зазначає, що минулого року ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали величезних зусиль для створення міністерства ветеранів.

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"Ми зробили це, щоб проблеми людей, які захищали країну від російської агресії, були у фокусі роботи урядовців... Рішення про об'єднання міністерств відкидає нас на кілька років назад — адже тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців, та громадян які залишились на окупованих Росією територіях", — зазначила вона.

У партії зазначають, що першими викликами і для глави об'єднаного відомства Оксани Коляди, і для персоналу міністерств стануть адміністративні та бюджетні питання міністерств та їх працівників, а не ветеранів, і в цих умовах повноцінна робота над вирішенням проблем ветеранів міністерство розпочнеться не раніше середини наступного року. 

Голос закликає переглянути рішення про обєднання Мінветеранів і МінТОТ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145993
 
   
 Топ коментарі
 
Все вірно - з початку об'єднати їх , аби згодом - просто ліквідувати ці 2 абсолютно зайвих чиновницьких апарати !
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Вот лишь бы только не забыли что такие чучела в Раде есть. ну и вякайте дальше. А с Соросом и Пинчуком согласовали? "Голос" призывает пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ - Цензор.НЕТ 7531
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вважаєте, що ветерани то зайвий тягар для держави ?
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Вот лишь бы только не забыли что такие чучела в Раде есть. ну и вякайте дальше. А с Соросом и Пинчуком согласовали?
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Тут у першу чергу, потрібно з розумом своїм согласовать...
А звідкіль він у пєвца....
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Правильно, в Украине Ротшильду и Коломойскому никто не указ!
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Ти ще дєдушку Карла Бен Маркса, згадай...
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Правильно, оба министерства не нужны
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Все вірно - з початку об'єднати їх , аби згодом - просто ліквідувати ці 2 абсолютно зайвих чиновницьких апарати !
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вважаєте, що ветерани то зайвий тягар для держави ?
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А зачем плодить сущности если есть минсоц? Как ветераны афганистана до этого жили? УБДшники которые учавствовали в операциях объединённых наций?
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так,питання ветеранів будуть"розмиті" між Мінстерством оборони,мінстерством Здоров"я і Міністерством соцполітики..

І що?
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В какой ещё стране есть подобное министерство?
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а чому це вас хвилює ?
не бачу українського прапорця, не помітила української мови.
ваша національність невизначена.
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На жаль, якщо Зевлада це держава, то так. Їм, перед продажем українських земель треба позбутись тих, хто здатен захищати цю землю, а ветерани це люди, які за потреби першими повернуться і знову стануть на захист країни.
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Так з цікавості,вона ветеран чи переселенець?
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от обізвався один ..))
коли додому збираєшся - в рідну Луганду ?
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Антиколорадос пишет что "голос" - злые, то есть я не должен их нахваливать.
Так для Антиколорадоса и Яхве = злой, так что....(лижет мощи, молится) "Голос" призывает пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ - Цензор.НЕТ 3515

Сява, иди лучше пой(и пей), клоун.
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Щоб ні хто не казав, що "голос" не займається бурхливою діяльністю
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"ветеранские сообщества, активисты и эксперты приложили огромные усилия для создания Министерства ветеранов" - "бывший руководитель присвоил более 22 млн гривен" ГОЛОС на страже корыта для ворья, яснее некуда.
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НЕ МІНІСТЕРСТВА у світі займаються ветеранами,а ВЕТЕРАНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ..

Крапка.
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соррі. помилився.. Все залежить від військової активності держави...
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Ветеранів, як правило, хвилюють житло, надання пільг, реабілітація і, кому полагається, пенсія по інвалідності.
Хто це надасть, чи буде при цьому міністерство, як воно називатиметься - до лампи.
Бо залежить це не від назви міністерства, а від економічної спроможності держави надати ветерану заслужені пільги.
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2050 рік.
Вікіпедія.

Історія України..
р.Партії після ЄвроМайдану


..Найславетніший у той час рок-співак Вакарчук створив партію "Голос" з досі не встановленою ідеологією..Партія була спочатку відома тим,що постійно дякувала,потім постійно до чогось закликала.
Після повернення Вакарчука у шоу бізнес частина її депутатів увійшла в коаліцію.
Доля решти невідома і малоцікава.
через 5 років після створення була розпущена. "Голос" закликає переглянути рішення про об'єднання Мінветеранів і МінТОТ - Цензор.НЕТ 2198
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Спaлuвcя" нa пeршoмy ж зaсiдaннi: Людu в шoцi вiд тoгo, кuм вiн вuявuвcя Вaкaрчyк
https://dosvitok.if.ua/спaлuвcя-нa-пeршoмy-ж-зaсiдaннi-людu-в-шoцi-вiд-тoг/
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"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда зустрілися з представниками Руху ветеранів України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, предметом розмови стало об'єднання соціальних груп, довкола яких зосереджена робота двох міністерств - у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
"Зустріч вийшла максимально відвертою та щирою і нам вдалося довести пріоритетність проблем та потреб ветеранів та внутрішньо переміщених осіб для уряду", - зазначив Олексій Гончарук.

Водночас Прем'єр-міністр визнав, що проблематика питання досить глибока і потребує пошуку необхідних механізмів її вирішення.
"Мушу визнати, проблема глибша, ніж ми прогнозували на початку. Але впевнений, ми знайдемо необхідні механізми. Я дам доручення Мінфіну, Мін'юсту, Мінветеранів та Мінсоцполітики максимально швидко провести робочі наради з цього питання. Думаю рішення знайдемо. Головне, що є розуміння позицій!" - наголосив Гончарук.
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Головний приколіст країни зовсім недавно, на відкритті другого міжнародного форуму ветеранів та волонтерів у Києві заявив: "Міністерство у справах ветеранів продовжить свою роботу, ніхто не збирається його ліквідовувати". Як вже повелось - збрехав пошуткував.
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Все вірно!
А то наплодили різних "міністерств".
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Все вірно!
А то наплодили різних "міністерств".
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