 "Голос" закликає переглянути рішення про об'єднання Мінветеранів і МінТОТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Голос" на сторінці в Telegram.
"Закликаємо уряд та більшість переглянути рішення щодо об'єднання міністерств... Рішення, ухвалене під час поспішного і непрозорого формування Кабінету міністрів, уповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської спільноти, голос якої повинен впливати на роботу уряду уже сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Народна депутатка фракції "Голос" Леся Василенко зазначає, що минулого року ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали величезних зусиль для створення міністерства ветеранів.
"Ми зробили це, щоб проблеми людей, які захищали країну від російської агресії, були у фокусі роботи урядовців... Рішення про об'єднання міністерств відкидає нас на кілька років назад — адже тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців, та громадян які залишились на окупованих Росією територіях", — зазначила вона.
У партії зазначають, що першими викликами і для глави об'єднаного відомства Оксани Коляди, і для персоналу міністерств стануть адміністративні та бюджетні питання міністерств та їх працівників, а не ветеранів, і в цих умовах повноцінна робота над вирішенням проблем ветеранів міністерство розпочнеться не раніше середини наступного року.
А звідкіль він у пєвца....
І що?
не бачу українського прапорця, не помітила української мови.
ваша національність невизначена.
коли додому збираєшся - в рідну Луганду ?
Так для Антиколорадоса и Яхве = злой, так что....(лижет мощи, молится)
Сява, иди лучше пой(и пей), клоун.
Крапка.
Хто це надасть, чи буде при цьому міністерство, як воно називатиметься - до лампи.
Бо залежить це не від назви міністерства, а від економічної спроможності держави надати ветерану заслужені пільги.
Вікіпедія.
Історія України..
р.Партії після ЄвроМайдану
..Найславетніший у той час рок-співак Вакарчук створив партію "Голос" з досі не встановленою ідеологією..Партія була спочатку відома тим,що постійно дякувала,потім постійно до чогось закликала.
Після повернення Вакарчука у шоу бізнес частина її депутатів увійшла в коаліцію.
Доля решти невідома і малоцікава.
через 5 років після створення була розпущена.
https://dosvitok.if.ua/спaлuвcя-нa-пeршoмy-ж-зaсiдaннi-людu-в-шoцi-вiд-тoг/
Як зазначається, предметом розмови стало об'єднання соціальних груп, довкола яких зосереджена робота двох міністерств - у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
"Зустріч вийшла максимально відвертою та щирою і нам вдалося довести пріоритетність проблем та потреб ветеранів та внутрішньо переміщених осіб для уряду", - зазначив Олексій Гончарук.
Водночас Прем'єр-міністр визнав, що проблематика питання досить глибока і потребує пошуку необхідних механізмів її вирішення.
"Мушу визнати, проблема глибша, ніж ми прогнозували на початку. Але впевнений, ми знайдемо необхідні механізми. Я дам доручення Мінфіну, Мін'юсту, Мінветеранів та Мінсоцполітики максимально швидко провести робочі наради з цього питання. Думаю рішення знайдемо. Головне, що є розуміння позицій!" - наголосив Гончарук.
збрехавпошуткував.
А то наплодили різних "міністерств".
А то наплодили різних "міністерств".