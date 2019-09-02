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 Окупанти обстріляли із забороненої зброї Гранітне, - українська сторона СЦКК

Встановлено, що вогонь окупанти вели у напрямку населеного пункту Тельманове, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю - артилерію калібру 122 мм (3 снаряди) і міномети 120-го калібру (7 мін).

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів мирних населених пунктів з боку збройних формувань РФ уздовж всієї лінії розмежування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На донецькому напрямку під вогнем опинилося Гранітне.

"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти обстріляли із забороненої зброї Гранітне, - українська сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145992
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого. Головне що перемир'я не порушене. Все буде ЗЕ!
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Да то таке Зебил уже никак не комментирует обстрелы и потери солдатов через день
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А може порівняємо кількість загиблих сєпарів при Порошенко і при Зєлі?
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Нічого. Головне що перемир'я не порушене. Все буде ЗЕ!
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ну хоть перемирие не нарушили и то спасибо...
(ахренеть, как обидно за наших)
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Да то таке Зебил уже никак не комментирует обстрелы и потери солдатов через день
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Може порівняєм кількість загиблих при Пєтьїних перемирьях,з Зелєними?
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А може порівняємо кількість загиблих сєпарів при Порошенко і при Зєлі?
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Будьте вы прокляты,зеленожопые предатели! Все спешите булки раздвинуть перед ******? Озаботелись, уроды проклятые, нашими ребятами на передовой? Сдать побыстрей хотите их раше? Вы за мыр- дыр-дыр -дыр? Так звездуйте на хрен, быстрей в свою рабскую вымирацию.
Почитайте про зеленожопых волонтеров
https://dymka.com.ua/ukraina/volontery-zelenskogo-pryvezly-na-peredovu-********-yaki-zaklykayut-do-myru-i-druzhby-z-rosiyeyu-foto/?fbclid=*************************************************************
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И зачем ему комментировать ? Главное что зароботка на крови ему и его кодле хватает не только на Сен-Тропе но и на многое другое .
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сьодні в зоні ООС двадцять раз встановлено режим припинення вогню
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да насрать..я уверен, что кацапска сторона этих (мутная группа кстати) тоже заявит , что мы тоже обстреляли сепарье
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как раз момент удачный начать чинить мост вова((((((((((((
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При плохих Порошенко и Муженко,сепарасты сразу получали ответку и сидели под лавками.При зеленском и хомччаке,ходят по своим позициям в полный рост и ржут с трусливого командования.
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