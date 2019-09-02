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Все про:Тернопільщина (190) фальсифікат (257) ДФС (2312)

 До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста направили в суд обвинувальний акт щодо організатора схеми незаконного виробництва та реалізації фальсифікованого алкоголю в Тернопільській області.

В межах розслідування кримінального провадження у ст. 204, ст. 199 КК України було встановлено жителя м. Тернополя, який незаконно виготовляв алкогольні напої, реалізовував їх на території Тернопільської області, а також зберігав з метою використання під час продажу фальсифікату підроблені марки акцизного податку України, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС.

До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області 01

У квітні поточного року податковою міліцією спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБ України у фігуранта було проведено обшуки, під час яких вилучено близько 5 тонн незаконно виготовленого спирту, понад 1 тонну фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнання для їх масового виробництва і близько 78 тис. підроблених марок акцизного податку.

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Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145989
 
 
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хай найме лукаш, та ст.рво відмаже за бабки як тирьову
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нада прівлєкать талантлівих прєдпрініматєлєй в іканоміку страни
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Хоть бы одного коррупционеров, хоть бы на 7 лет.
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та бене в ножки упасть , посулить грошиков и усе сойдет. как с бени приват До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 5136
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Если фальсификат не уступает оригиналу, то организатор достоин награды, а не тюрьмы. Такой путь прошел Китай. Обувь, джинсы, электроника - подделки, не отличимые по качеству от фирменной продукции, а, иногда, даже и повыше.
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монополію на торг зеленою наркотою має держава, ось навіть коноплю для ліків аваков не пропустив хоча це не легалізація трави а викоритання для медичних,як і опіатів, пігулки з опіатами можна в аптеці купити і купують хто хоче
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