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 Політика України
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Все про:СЗР (36) звільнення (627) Семочко_Сергій (40)

 Семочка остаточно звільнили з військової служби

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко остаточно звільнений з військової служби.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

Як зазначається в наказі глави СЗР Бухарєва від 30 серпня, Семочко звільнений з 3 вересня.

У червні глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко повністю не звільнив ексзаступника керівника СЗР Сергія Семочка.

"Петро Олексійович насправді злукавив, Семочко де-факто перебуває на військовій службі в розпорядженні Служби зовнішньої розвідки. Оголосив про звільнення - але не звільнив. Ну що ж, будемо вирішувати цю проблему", - зазначив Бухарєв.

Читайте також: Семочко оскаржив своє звільнення зі Служби зовнішньої розвідки, - адвокат Безуєвський

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145985
 
   
 Топ коментарі
 
А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
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- Помогите! Зелёные хулиганы кацапскую агентуру государственных должностей лишают! Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 1909
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А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
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- Помогите! Зелёные хулиганы кацапскую агентуру государственных должностей лишают! Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 1909
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коментар відмічено як спам  
 
зелибобик, поясняю специально для тебя, иногда выводят за штат, чтоб не мешался на должности, а увольняет полностью с военной службы высшее руководство.
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Можно ссылочку из устава СВРУ о положении - "выведение за штат"?
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А можно ссылочку из боевого устава СВ, где запрещено отвечать огнем на огонь?
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пэидиот, загугли значение слов "увольнение" и "отстранение"
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зебил, загугли, кто может уволить офицера в запас или отставку.
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Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

( Свернуть )
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
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Це не соєвий дердом. Це процедура звільнення військових з посад, де звільнення з посади не означає звільнення з військової служби.
У випадку із сємочкою спочатку звільнили з посади (вивели у розпорядження, коли він отримував грошове таке ж, як до звільнення з посади), і аж тепер звільняють із військової служби.
Іноді між такими двома діями не дні, а місяці, а буває до року.
Військові кадровики і юристи цю штуку знають.
По-нормальному, то тут треба провести розслідування і стягнути нанесені державі збитки із винних осіб.
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странно, у баканова схожая история, но его только повышают
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Бьівают истории, и истории...Не путай те
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Он был на манёврах))) Это как турма только дома. Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 6983
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ну наконец то уволен фсбшный жучок внедрённый медведчуком и петриллой.
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А сколько вернулось, вздохнув полной грудью!
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Это как зе орал перед выборами ;" НадА проста пиристать стрилять ! " Вот и аналогичный вопрос : Ну и что теперь зе-зе мешает ? Камертон писюаниста ?
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если это предатель, то почему его не судят?
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А посидіти перед шляхом на історичну родіну?
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Ну могу себе представить сколько будут увольнять матиоса с его майбахом....
Если этого с женой кацапкой увольняли год почти....
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При наличии жены кацапки у Баканова как-то неосторожно с вашей стороны говорить на эту тему.
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Кстати, у Алексея Петровича Порошенко жена тоже кацапка...
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Ему можно, он сын барыги и кровопийцы. Святые же, типа Баканова, должны себя вести соответственно. quod licet iovi non licet bovi
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Не может быть! Уважаемый Пётр Алексеевич - патриот!
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Він сотворив армію і дав нам мову, вдихнув у нас свою віру.
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ваны думалы шо нас похавалы, алэ мы пророслы Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 4344
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еще б доказательств нашли.

Не страна а квартал
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Таким як ти хоч у вічі сци!

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3092765
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а у зеленского нет нерухомости?

И сколько померло от его иди отского квартала еще вопрос.

Покажи мне кого-то в его "команде" у кого нет нерухомости
Богдан вообще антикоррупционером при Яныке был. Вот тогдща и научился с коррупцией бороться
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І що це має бути індульгенцією для кремлівської агентури- семочка, трегубенка ? Може і зелені теж злочинці, значить за наступної влади теж сядуть.
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Не зрозумів... Бухарєв і Баканов це дві різні особи? Заплутався...
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Значит на его место, наверное, скоро поставят ещё одного ноунейма с нарисованным воинским званием.
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Фото как раз - "не заплатил за отбеливание".
Если так, то возмущусь что он убил пару сотен поциентов(это писало тут) путем срача с закупками лекарств.
И да! Спасибо дядь Пете.(может он молился за больных?)
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Петр Алексеевич на самом деле слукавил Источник: https://censor.net.ua/n3145985\\\\\\\

О б*же, а еще православным себя считает Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 6324

А сюда Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 3514 не хо-хо? М?
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Респект ! Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 1719Зеленський , за 100 днів ВЖЕ зробив більше , а ніж соєва банда за 5 років !
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Що саме він зробив? Заборонив вогонь у відповідь? Чи вибачився перед )(уйлом?
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Суд коли ? Тригубенко, до речі, не краще

25.06.18 Порошенко призначив
заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка https://censor.net.ua/ua/news/3073329/
poroshenko_pryznachyv_zastupnykom_glavy_slujby_zovnishnoyi_rozvidky_sergiya_tregubenka

Бізнес-партнер Януковича став
заступником голови Служби зовнішньої розвідки України: чергове
"вдале" призначення Порошенка

Відтепер заступником голови
зовнішньої розвідки стане Сергій Трегубенко. Таке рішення вчора прийняв
президент Порошенко. За останні півтора роки це вже четверта кандидатура, яка
займається справами служби. На цей раз, вочевидь для себе, Порошенко не
помилився.

Біографія Тригубенка
дуже цікава. Особливу увагу потрібно приділити тому, що посадовець володіє
половиною кіпрської компанії Grotelisa Holdings Ltd, яка, в свою чергу, володіє
50% компанії Kostinia Trading Ltd, що також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%
належать колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Таким чином,
новопризначений посадовець Служби зовнішньої розвідки є бізнес-партнером
Віктора Януковича. Однопартійці Тригубенка, який до всього є членом Блоку Петра
Порошенка, стверджують, що Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів
до Москви
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В принципе, 8 лимонов зелени на старость вполне хватит. Только присмоктавшихся родственников надо отсечь, сбросить балласт.
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"Семочко окончательно уволили с военной службы" - хороший посыл, Зе начал убирать верных псов и коллаборантов Пети Мародёра.
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А пеца все увольнял-увольнял , да никак не получалось ))
А , оказалось, что все это были соевые бредни.
Это обнадеживает))
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А жінка-росіянка Баканова? Це не привід для звільнення?
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и все а кто за него и его семейкой сидеть будет, вертолеты, параходы, стыренные бабки, и трупы
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Раде не лишение неприкосновености нужно рассматривать, а введение уголовной ответствености за ложь госслужащих при исполнении. парашенка, увы, избежит наказания, но вот следующие...
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то есть, наворовал миллионы, и уволили жить припеваючи..., хороший подход. . Значит, любому чиновнику, главное, быстро наворовать.
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