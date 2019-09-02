 Семочка остаточно звільнили з військової служби

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

Як зазначається в наказі глави СЗР Бухарєва від 30 серпня, Семочко звільнений з 3 вересня.

У червні глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко повністю не звільнив ексзаступника керівника СЗР Сергія Семочка.

"Петро Олексійович насправді злукавив, Семочко де-факто перебуває на військовій службі в розпорядженні Служби зовнішньої розвідки. Оголосив про звільнення - але не звільнив. Ну що ж, будемо вирішувати цю проблему", - зазначив Бухарєв.

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Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.