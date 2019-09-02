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 Політика України
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Все про:Кабмін (3057) Дмитро Дубілет (4)

 Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про ключові завдання своєї роботи на посаді.

Співзасновник "монобанк" і колишній директор ПриватБанку з інформаційних технологій розповів, що основним його завданням на посаді міністра Кабінету міністрів стане підвищення ефективності уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"По-перше, ефективна робота уряду. Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії українського уряду, тому що зараз, на жаль, багато людей марнують свої таланти, порпаючись у папірцях. Я бачу, що можна це робити набагато ефективніше, прозоріше", - розповів Дубілет.

Ще один напрямок, за словами міністра Кабінету міністрів, це впровадження дешбордів і KPI (ключові показники ефективності) для чиновників.

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"Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно у всіх керівників усіх ступенів був дешборд і KPI, і всі розуміли, хто наскільки добре чи погано справляється зі своїми завданнями. До останнього часу те, наскільки ти добре чи погано виконував завдання, полягало в кількості завдань, які ти виконав, а ми хочемо, щоб всі вони зводилися до зростання ВВП, індексу щастя й інших справді суттєвих речей", - пояснив Дубілет.

Дмитро Дубілет найбільше відомий як співзасновник онлайн-банку Monobank і як ІТ-директор ПриватБанку. Ступінь бакалавра отримав в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка в 2006 році, крім того, в 2011 році закінчив Лондонську бізнес-школу. З 2005 року керував компанією Fine Web (Київ), потім працював менеджером проектів у компаніях Infosys (Індія) і MasterCard (Польща).

У 2010 році Дубілет став ІТ-директором ПриватБанку, потім працював над розвитком порталу державних послуг iGov. Після націоналізації ПриватБанку в 2016-му заснував проект ІТ-послуг для банків FinTech Band і перший в Україні мобільний банк "Monobank", розвивав низку інших проектів удержавному секторі та бізнесі.

Також читайте: Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145982
 
 
 Топ коментарі
 
Дима, не умничайте...откуда они знают про КПД? оно им надо? их и так хорошо кормят...
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Сказал, что красть не будет, потому что монобанк. Ну посмотрим...
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Дима, не умничайте...откуда они знают про КПД? оно им надо? их и так хорошо кормят...
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Сказал, что красть не будет, потому что монобанк. Ну посмотрим...
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У них и так КПД всегда должен быть более 100% маржи
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ЦИК купила значки нардепам Центральная избирательная комиссия потратила на нагрудные значки для народных депутатов 1,69 млн грн

Стоимость комплекта из двух значков - 3,6 тысячи гривен. 470 комплектов.

https://www.rbc.ua/rus/news/tsik-kupila-znachki-nardepam-1-8-tys-grn-1567418342.html
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оні золотиє, платіновиє іль уже палладієвиє..?
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все бумажки запихнуть в планшет, типа зебилы трускавецкие в раде станут что-то там читать, если им говорят как голосовать надо
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Что за парниша такой? Как-то странноь его фамилия совпадает с фамилией одного из топ менеджеров Привата, при котором из привата стырили 5.5 млрд баксов Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9533
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Mr Vice President
Что
за парниша такой? Как-то странноь его фамилия совпадает с фамилией
одного из топ менеджеров Привата, при котором из привата стырили 5.5
млрд баксов
Та тож його тато... Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1957
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А это и есть тот самый парнишка...теперь будут тырить из бюджета Украины..
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Я думаю він виправився і ніколи чужого брати не буде. Взагалі вся команда Зе, включаючи і самого Зе - це взірцево чесні, порядні і професіональні люди! Усе, що вони обіцяли - виконають і буквально через 3 роки ви не впізнаєте Україну!
ЗІ Тільки що мій внутрішній критик сказав, що я ойбнувся.
Завіса.

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Это ж хорошо, что он только про вас говорит))
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Який кущ, така й хворостина, який батько, така й дитина.
Батько вже наколядував в Приваті на 5,5 млр дольців
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стал директором как сыночек а теперь будет нас всех учить
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К.п.д. піднімається запросто, стріляй дубілєтом
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то не правительство теперь. а зеленхоз.
даешь массовое озеленение украины в три недели! Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6586
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Чувак участвовавший в выводе народного бабла из привата в офшоры,рассказывает, как будет повышать КПД украинского правительства Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5390
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Щас,где-то у меня было фото монитора,на котором были изображены номера счетов,на которые перебрасывал бабло Дубилет , с депозитов мудрого нарида Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2983
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Если у него получится впихнуть электронный документооборот в эту бюрократию, я буду аплодировать ему.
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Такие ценные или бесценные кадры зелупы Дубилеты просто дуплируют кпд правительства. Время летит быстро, жуём поп корн смотрим комедию 95кв и зелупа дальше.
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