 Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет

Співзасновник "монобанк" і колишній директор ПриватБанку з інформаційних технологій розповів, що основним його завданням на посаді міністра Кабінету міністрів стане підвищення ефективності уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"По-перше, ефективна робота уряду. Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії українського уряду, тому що зараз, на жаль, багато людей марнують свої таланти, порпаючись у папірцях. Я бачу, що можна це робити набагато ефективніше, прозоріше", - розповів Дубілет.
Ще один напрямок, за словами міністра Кабінету міністрів, це впровадження дешбордів і KPI (ключові показники ефективності) для чиновників.
"Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно у всіх керівників усіх ступенів був дешборд і KPI, і всі розуміли, хто наскільки добре чи погано справляється зі своїми завданнями. До останнього часу те, наскільки ти добре чи погано виконував завдання, полягало в кількості завдань, які ти виконав, а ми хочемо, щоб всі вони зводилися до зростання ВВП, індексу щастя й інших справді суттєвих речей", - пояснив Дубілет.
Дмитро Дубілет найбільше відомий як співзасновник онлайн-банку Monobank і як ІТ-директор ПриватБанку. Ступінь бакалавра отримав в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка в 2006 році, крім того, в 2011 році закінчив Лондонську бізнес-школу. З 2005 року керував компанією Fine Web (Київ), потім працював менеджером проектів у компаніях Infosys (Індія) і MasterCard (Польща).
У 2010 році Дубілет став ІТ-директором ПриватБанку, потім працював над розвитком порталу державних послуг iGov. Після націоналізації ПриватБанку в 2016-му заснував проект ІТ-послуг для банків FinTech Band і перший в Україні мобільний банк "Monobank", розвивав низку інших проектів удержавному секторі та бізнесі.
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https://www.rbc.ua/rus/news/tsik-kupila-znachki-nardepam-1-8-tys-grn-1567418342.html
Что
за парниша такой? Как-то странноь его фамилия совпадает с фамилией
одного из топ менеджеров Привата, при котором из привата стырили 5.5
млрд баксов
Та тож його тато...
ЗІ Тільки що мій внутрішній критик сказав, що я ойбнувся.
Завіса.
Батько вже наколядував в Приваті на 5,5 млр дольців
даешь массовое озеленение украины в три недели!