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Все про:діти (1650) Львів (1084) підлітки (105) Польща (1915) Садовий (250) хуліганство (142) школа (694)

 Під час шкільної лінійки у Львові в польського дипломата влучили камінцем

Підлітки із сусіднього будинку кинули камінь в учасників урочистої лінійки в школі з польською мовою навчання у Львові. Камінь влучив у співробітника польського консульства.

Інцидент стався вранці 2 вересня в школі №24 з польською мовою навчання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Zaxid.net".

За інформацією львівської мерії, під час урочистої лінійки у двір школи кинули кілька невідомих предметів, за попередніми даними - камінців. Згодом стало відомо, що йдеться про дитячу желеподібну іграшку "слайм" і невеликий камінь, який і влучив у представника польського консульства.

"Мерія засуджує дії, які сталися сьогодні, 2 вересня, у львівській школі №24 імені Марії Конопницької. Під час урочистих заходів в школі невідомі особи з сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно - камінці. Ніхто не постраждав. Мер Львова Андрій Садовий вимагає негайної реакції правоохоронних органів і покарання винних", - заявили в пресслужбі мерії Львова.

Відразу після інциденту міський голова Андрій Садовий подзвонив керівнику управління СБУ у Львівській області, висловивши вимогу негайно відреагувати на ці події. "Зараз спільно з правоохоронцями проводиться обстеження району з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Така різка реакція мера, ймовірно, пов'язана з тим, що це школа з польською мовою викладання, і на урочистій лінійці були присутні представники консульства.

Директорка школи Луція Ковальська розповіла, що предмети з вікна кинули під час урочистої частини. "Під час лінійки з вікна сусіднього будинку у двір школи, де проходили урочистості, кинули щонайменше два предмети, один - це камінець, а інший - пластична маса. Були всі служби, я написала заяву в правоохоронні органи щодо цього інциденту. За 20 років, які я тут працюю, ніколи такого не було. Бувало, що вибивали вікна, але щоб під час святкування щось таке зробили - це вперше", - повідомила Луція Ковальська.

Один з предметів влучив у представника польського консульства, який був присутній на лінійці. Чоловік не постраждав. У польському консульстві повідомили, що знають про цей інцидент і чекають результатів розслідування.

Невдовзі Нацполіція Львівщини поширила офіційне повідомлення про цей інцидент, зазначивши, що до хуліганському вчинку причетний 13-річний підліток, який перебував у гостях у свого товариша. Іграшковий предмет на територію школи підліток кинув з вікна третього поверху, згодом він пояснив поліцейським, що зробив це заради розваги.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145981
 
 
 Топ коментарі
 
Хотели в директора , но промахнулись))
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"камень" какой- то мягкий и ЗЕлёный Во время школьной линейке во Львове в польского дипломата попали камнем - Цензор.НЕТ 2134
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А хто його зніме, це ж не призначенець а законо вибраний мер.
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Уже нашли. Им оказался школьник из Львова
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Реконструкція оборони Брестської фортеці, її ж насправді поляки з українцями обороняли від німців, а не видумані москалі.
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Хлопець це дитина або прієзжіх, або доїжджєючих.
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Готовится кидать булыжники, через пару лет поедет в Киев устраивать очередной майдан. Недаром 63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во 2-м туре.
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школьник, завербованый фсб и ставший агентом кремля???
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Отетому 13 летнему хулигану відать йоршик и пусть все толчки в школе отодраит, шоб біла ему наука!!!
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"камень" какой- то мягкий и ЗЕлёный Во время школьной линейке во Львове в польского дипломата попали камнем - Цензор.НЕТ 2134
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что речь идет о детской желеобразной игрушке "слайм" и небольшом камне

Во время школьной линейке во Львове в польского дипломата попали камнем - Цензор.НЕТ 2852

от это и обидно (какой-то херней)
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А хто його зніме, це ж не призначенець а законо вибраний мер.
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Поки добуває каденцію. Але ніби-то Андрійко казав, що вже не буде балотуватись на наступних виборах. Хоча це він говорив до того, як він сам і Самопоміч пролетіли на виборах.
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Мається на увазі, що не буде на мера балотуватись.
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Не буде так не буде, це справа лвів'ян, ми он вже років 10 не маємо нормального мера.
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да это же административное правонарушение-хулиганка зачем звонить в сбу клоуны долбанные
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ахенты путена савсем распоясались. теперь еще камнями в пшеков кидаца начали
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От, мля, подія світового масштабу... Такі палкі коментарі від ватників...
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Давить гривной, когда родители заплатят многотысячный штраф, этот кретин вместо того что бы кидать, будет эти камни на обед кушать.
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