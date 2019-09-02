 Ліквідація військової прокуратури призведе до припинення розслідування агресії РФ в Україні, - Матіос. ЛИСТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"У пятницю, після призначення нового генерального прокурора Рябошапки, я надіслав йому свій рапорт, який після реєстрації потрапив адресату. Відповідні листи мною також надіслано голові Верховної ради Дмитрові Разумкову та головам всіх фракцій нового парламенту. Ось текст рапорту та конверти з листами до Верховної ради України, де (хвилиночку!) працює 125 фахових юристів. Хай читають!", - йдеться в повідомленні.
До свого допису Матіос додав фото листа, якого направив Генеральному прокурору.
У листі докладно розписано негативні наслідки ліквідації військової прокуратури.
Зазначається, що в разі ліквідації військової прокуратури буде фактично припинено розслідування і збір доказів агресії Росії проти України, припинення розслідування вбивств, тортур, знущань найманцями РФ над українськими воїнами і мирним населенням.
Також підкреслюється неможливість подальшої підготовки консолідованої претензії України до РФ і неможливість подальшої співпраці з Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ. Відсутність подальшої можливості надання в МЗС України документальних доказів для використання у справах проти РФ у Міжнародному суді ООН.
"Подані вище докази та інші негативні наслідки припинення повноважень військових прокурорів можуть призвести до втрати дуже важливих доказів згаданих вище особливо тяжких злочинів і уникнути відповідальності і покарання за їхнє вчинення представників влади Російської Федерації, військовослужбовців ЗС РФ, ватажків та інших учасників терористичних організацій "Л/ДНР", безповоротні іміджеві втрати нашої держави на міжнародній арені", - йдеться в листі.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Лікуватись не пробувало?
Наверное.
А если даже и так - зато у нас есть черноземы. Кто против = ватник.
Подпись - Герхард Шредер.
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
а разве не ради этого зеля ликвидирует???
вот у зели спроси. он то мотивирует свое решение.. или "с потолка" и "по приколу"?
но вообще то, ЛЮБОЕ изменение правил игры в государстве должно быть МОТИВИРОВАНО ИНИЦИАТОРОМ. по крайней мере в демократиях....
но зеля, похоже, в ху..о решил записаться
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· зЕленский анонсировал строительства моста (Станица Луганская).
До влади прийшла «партія міра с россієй».
може ввели військовий стан при пєті чи дипломатичні відносини з росієй розірвали чи може торгувати перестали?
якась дивна у вас війна порохоботи, таке враження, що у послідовників секти божої роси ісує яскраво виражене подвоєння особистості та спотворення уяви.
Абзац і СРАКА
Навколо Зрада
й всьо пропало..
ДЕМАГОГІЯ І спроба врятувати "ХЛІБНЕ МІСЦЕ".
Справи не закриваються,а передаються в інше відомство -Генпрокуратуру..
Все одно ж не матіос писав правову частину рапорту, а юрист.