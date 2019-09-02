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 Політика України
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Все про:Зеленський (2576) Міноборони (2754) оборона (671) Загороднюк (11)

 Зеленський поставив Загороднюку пріоритетні завдання: План оборони і міцне боєздатне військо

Президент Зеленський на зустрічі з керівництвом Кабінету Міністрів України, Верховної Ради і правоохоронних органів назвав серед пріоритетів розвиток потужної і боєздатної армії і поставив перед керівництвом Міноборони України завдання розробити План оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Пріоритет - потужна боєздатна армія. Міністру оборони Андрію Загороднюку - запропонувати зміни до законодавства, необхідні для побудови міцного війська", - сказав Зеленський.

Президент також доручив розробити і затвердити План оборони, що містить комплекс заходів для захисту України від агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145977
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно! Сказал - как отрезал! Построить и разработать! А не справишься - на выход и следующий. А потом следующий, и следующий...
И плевать, что результатов ноль, главное имитация бурной деятельности. Зелекторат схавает...
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Ага...материала в Станице Луганской насобирали...можно приступать строить вдоль Днепра...
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Може снаряд не тією стороною запхнули? Зеленський поставив Загороднюку пріоритетні завдання: План оборони і міцне боєздатне військо - Цензор.НЕТ 6245
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Ага...материала в Станице Луганской насобирали...можно приступать строить вдоль Днепра...
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что б было крепкое войско - нужна крепкая экономика, пока что "0"(((
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меня не устраивает ни участь Дудаева ни участь Ичкерии
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А как ты хотел?
Ирландцы тоже не хотели ведь мясорубки, но не пронесло.
Хищник только тогда отступает, когда зубов лишается.
А если сбоку кто-то кричит "не кусай его"(жертву), то хищнику это звучит как насмешка.(как совок против Финляндии)
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та какие зубы?? с Муженко-Матиосами???
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обязательно выбьет!, вот посмотришь!
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чтоб я сдох - нет.
вчера прочитал шо аж 6млн. наших весело воевали за Сралина, а в УПА-100тыс.
И это после голода, который забрал тоже миллионы.(слово Сралину!)
Какой там хрен будет что-то выбивать то?
Проснись, забудь.те.
Мы этого монстра взрастили с немцами, нам же от него и принимать по губам.
Говорю, оценивая накрутку пропаганды в Параше. Это все говно "куда-то" хлынет....(подсказка: не на Китай)
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и пригласить к строительству армии Бадоева
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Угу, с киркой, ломом и малой саперной лопатой (по сухой земле). Там и вся пи...пи...пиии... растия пройдет. Уверен.
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Бæдоаты Хъазыбеджы фырт Алан

во как по осетински!
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шапкокрад тоже хотел ассоциацию с ЕС, очень хотел. Но папиредники вечно ему мешали.
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"крепкое войско" - кручу в уме этот оборот и только стража в красном, из "ивана васильевича" соответствует. реального главкома, ****, лексикон.
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может имеется ввиду наемное войско?))
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параша, читай український варіант - "Зеленський поставив Загороднюку пріоритетні завдання: План оборони і міцне боєздатне військо".
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так вот оно что, просто небыло изменений в законодательство. а те что были зеля отменил (новая система питания)
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Построение крепкого войска нужно начинать с продажи излишков военного имущества.
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Посмотрим что вы зебобики в бюджете на 2020 год намалюте....какую армию и за какие деньги вв хотите построить...все будет видно...
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оптимизированную армию, чтоб на новый офис осталось
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Вы не внимательно слушаете преписд... чувака, для этого "необходимо принять закон о секретной информации, как того требуют иностранные партнеры Украины" - шах и мат, порохоботы! Зеленський поставив Загороднюку пріоритетні завдання: План оборони і міцне боєздатне військо - Цензор.НЕТ 7365
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Эти законы давно приняты. Даже есть реестр определения степени "обмеження доступу". То ЗЕ не пояснили.
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Общие суммы выделенные на армию не засекретить....статьи на что конкретно это да...можно...
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Маасквич "Привет" не доволен планами Украины укреплять войско, сидит рошеном подкакивает на Цензоре
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Ты тупой？ хотя о чем это я？ это ведь очевидно...ты ведь зебобик..
Мой пост о бюджете на 2020 год...по которому будет видно будет укреплятся украинская армия...или это очередной треп зебобика....
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А если с бюджетом все ок будет, то ты ж найдешь в этом все равно зраду ??? методичка ж велит ??? или таки хоть раз в жизни правду напишешь ??? вон смотри сколько известных порохоботов прозрело ) мож и тебя попустит ?
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Что я найду...а чего не найду...никому не ведомо...даже мне самому...по той простой поичине что проекта бюджета на 2020-й год пока нет в природе...
Но ты зебобик уже возбудился....😀
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Правильно! Сказал - как отрезал! Построить и разработать! А не справишься - на выход и следующий. А потом следующий, и следующий...
И плевать, что результатов ноль, главное имитация бурной деятельности. Зелекторат схавает...
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Когда чувак увольняет чиновников - он прекрасен как Аполлон!
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шо особенно радует так то, шо задача сформулирована предельно конкретно и нет простора для фантазии
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Генералитет треба розгонювати. Де вони всі були, коли Муженко зливав Іловайськ і Дебальцево? ДАП і Ізваріно?
Був один Генерал з Великої літери - Генадій Воробьов. Але його, схоже, вбили. Треба керівниками призначати офіцерів середньої ланки.
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Кому надо 100500 танков, если они будут стоять в боксах?
Надо намек: у нас куча ядерных реакторов. Если орки попрут - мы не гарантируем сохранности данных объектов.
(это типо 20-30-ть "чернобылей").
Обама обосралась, теперь очередь Ку-клукс мистера Трампа. Туалетную бумагу поднести, "мистерок"? Денги давай давай денги защищай давай, давай защиту.....
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А как до дела дойдет ты готов потом в радиоактивный пепел себя отправить? или абы потрындеть. Ядерные катастрофы прекрасны, если они будут на теретории раши и подальше от нас. И шоб ветер в другую сторону дула, а лучше вообще штиль...
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я - да.
ибо если сволочей за тыщу лет никто не образумил, то и не собирается.
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Надо сначала накормить армию. А вы реформу питания отменили.
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Президент также поручил разработать и утвердить План обороны, содержащий комплекс мер по защите Украины от агрессии.Источник: https://censor.net.ua/n3145977 - тобто - за 5 років влади соєвих такого плану , й досі не розроблено ?!
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Все есть...просто зебобику об этом щабыли сказать...
Документ называется "Военная доктрина Украны"...и он принят в новой редакциии в 2015-м году..
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И что в конечном счете надоктринировали - на, типа, государственном уровне запчасти контрабандой для модернизации наших танков, и я так предполагаю для новых ОПЛОТОВ тоже, из рашки завозили? Это военная доктрина? Чем эта контрабанда отличается от гумконвоев из рашки - они же тоже контрабанда? Или одна контрабанда патриотичная, а другая нет? НЕЕЕТ - это военная доктрина Украины, принятая в 2015!!!!!!!
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Это такая щебидьная забава у зебобиков...сравнивать горячее с тяжОлым？
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Или ты думаешь что в том плане что ьребует разработать зебобик...будет написанл где брать щапчасти для "оплотов"？
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ну , думати це не твоє - і не намагайся ... да ти і не намагаєшся ..))
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Так я о тебе и других зебобиках и говорю...думать это не ваше...вам этого не дано Природой...
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Крайне редко здесь что-то комментирую, но все что прочел выше... Десятилетиями жили в дерьме. Никому нахрен ничего не нужно было. Болото похуже московии, блин. Ну почему когда хоть кто-то что-то пытается сделать - сразу нужно слегка так, не сильно, но вымазать собственным дерьмом, в котором каждый уже по уши завяз. Откуда такая срань в ваших головах? По наследству из совка досталась? Да пусть хоть кто-то попробует что-то здесь сделать! Получится хоть 30% - это будет круто. И хватит обсырать всех вокруг. А , нет, как же - реклама сработала - "Диарея, кому диарею?!"
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Сильне військо не побудувати, якщо така критична маса уклоністів.
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Oljik Потрібна повністю контрактна армія.Ми ж не будемо кацапів трупами закидувати.
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неможливо . Навіть ті країни , де завжди була контрактна армія , у випадках війни , вводять призов ... А велика війна з кацапами все одно буде - без підготовленого резерву не обійтись .
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обліковий запис Якщо буде велика війна.то презив не спасе.В нас техніки немає,щоб забезпечити в достатній мірі.навіть цю що є.Видно,що ви дійсно хочете воювати,як в 40-х роках.З автоматом бігти по полях,на бронітехніку і трупами закидати москаля.Але їх не можливо закидати,бо вони майстри в цьому.Потрібна сильна контрактна армія і ніяка інша.В нас завжди була призовна армія і це ніяк не допомогло.Міняти потрібно концепцію,люди не сірники,щоб їх палити.А всі військові експерти і політтехнологи,ті що кажуть за призовну,самі воювати не підуть і їхні діти також.
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не можливо виграти війну без підготовленого якісного резерву ! Війни самими лише "контрактниками" ніколи не вигравались .
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Плюсанув обох, бо в умовах сусідства з терористом-парашею наша армія повинна бути і контрактна, і строкова служба повинна бути, і резерв з регулярною перепідготовкою.
Як в Ізраїлі.
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- більшість країн НАТО
- Їзраїль
- Швейцарія ,
- РФ !!!
- Китай і т. д ... - це всі країни в яких збережено призов , при чому в Ізраїлі служать навіть дівчата - це ж все не випадково . А нам і поготів - без призову , поки що , ніяк не обійтись ...
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обліковий запис США,Британія,Франція,це найсильніші натівські армії,в них призову немає.Я повторююУкраїна завжди мала призовну армію,це нічим добрим не закінчилось.
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1 - всі вищенаведені країни мають ЯО
2 - всі вони члени НАТО
3 у Франції призов є ...принаймні був ще нещодавно
4 - навіть Британія , на час війни вводить загальний призов !
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Володимир Миколаєць Не буде тут як в Ізраїлі,в них ментальність інша і маленька сплочена держава,шведи також мають призовну армію.Та й в Ізраїля вороги слабкіші,вони не мають ЯЗ.А ще Ізраїль захищає США,сам Трамп говорив.що потрібно захистити Ізраїль.Нам потрібна техніка і фахівці її обслуговувати.А армія повинна бути контрактною,по бажаню.Бо такими темпами,з України,ще більше виїде молоді.
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Но полагать что в рамках плана укрепления обороны страны, все кто уклонился от призыва пройдут воинскую службу или таки сядут. И начнут с гражданина Зеленского?
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"Волонтери" від зе-команди привезли на ПЕРЕДОВУ!!!! ось такі малюнки... ..думай. ТЕ..."
Зеленський поставив Загороднюку пріоритетні завдання: План оборони і міцне боєздатне військо - Цензор.НЕТ 3574

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464087347505513&set=a.154740671773517&type=3&fref=mentions

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Було. Бачила перед виборами.
Дурних від вибору це не зупинило.
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Там вместо мозгов зеленое гавно...думать им нечем...
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Без ідеології - націоналістично- патріотичної ніякого боєздатного війська не вийде.
Отже, при цій владі ми не створимо боєздатну армію.
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А хто у нас головний противник ? Румунія ?
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Что строить,если сам дезертир, ни разу по повестке в военкомате не был.
Как говорят турки,--- это слова ,а ты покажи что сделал.. Вот продажу земли--

это доброе дело для "бедных" миллиардеров.
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