 Зеленський поставив Загороднюку пріоритетні завдання: План оборони і міцне боєздатне військо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
"Пріоритет - потужна боєздатна армія. Міністру оборони Андрію Загороднюку - запропонувати зміни до законодавства, необхідні для побудови міцного війська", - сказав Зеленський.
Президент також доручив розробити і затвердити План оборони, що містить комплекс заходів для захисту України від агресії.
Ирландцы тоже не хотели ведь мясорубки, но не пронесло.
Хищник только тогда отступает, когда зубов лишается.
А если сбоку кто-то кричит "не кусай его"(жертву), то хищнику это звучит как насмешка.(как совок против Финляндии)
вчера прочитал шо аж 6млн. наших весело воевали за Сралина, а в УПА-100тыс.
И это после голода, который забрал тоже миллионы.(слово Сралину!)
Какой там хрен будет что-то выбивать то?
Проснись, забудь.те.
Мы этого монстра взрастили с немцами, нам же от него и принимать по губам.
Говорю, оценивая накрутку пропаганды в Параше. Это все говно "куда-то" хлынет....(подсказка: не на Китай)
во как по осетински!
Мой пост о бюджете на 2020 год...по которому будет видно будет укреплятся украинская армия...или это очередной треп зебобика....
Но ты зебобик уже возбудился....😀
И плевать, что результатов ноль, главное имитация бурной деятельности. Зелекторат схавает...
Був один Генерал з Великої літери - Генадій Воробьов. Але його, схоже, вбили. Треба керівниками призначати офіцерів середньої ланки.
Надо намек: у нас куча ядерных реакторов. Если орки попрут - мы не гарантируем сохранности данных объектов.
(это типо 20-30-ть "чернобылей").
Обама обосралась, теперь очередь
Ку-клуксмистера Трампа. Туалетную бумагу поднести, "мистерок"? Денги давай давай денгизащищай давай, давай защиту.....
ибо если сволочей за тыщу лет никто не образумил, то и не собирается.
Документ называется "Военная доктрина Украны"...и он принят в новой редакциии в 2015-м году..
Як в Ізраїлі.
- Їзраїль
- Швейцарія ,
- РФ !!!
- Китай і т. д ... - це всі країни в яких збережено призов , при чому в Ізраїлі служать навіть дівчата - це ж все не випадково . А нам і поготів - без призову , поки що , ніяк не обійтись ...
2 - всі вони члени НАТО
3 у Франції призов є ...принаймні був ще нещодавно
4 - навіть Британія , на час війни вводить загальний призов !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464087347505513&set=a.154740671773517&type=3&fref=mentions
Дурних від вибору це не зупинило.
Отже, при цій владі ми не створимо боєздатну армію.
Как говорят турки,--- это слова ,а ты покажи что сделал.. Вот продажу земли--
это доброе дело для "бедных" миллиардеров.