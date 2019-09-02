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 Політика України
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Все про:ВР (5533) Конституція (292) КС (366) Рахманін (10) Голос партія (61)

 "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін

Фракція партії "Голос" готова підтримати з усіх законопроєктів зі змінами до Конституції України тільки законопроєкт про скасування монополії адвокатів на представництво в судах (№1023). До решти законодавчих ініціатив подібного роду - є зауваження.

Про це глава фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо порядку денного. Серед законопроєктів, які пропонуються до нашого розгляду для направлення на висновок Конституційного суду, з нашої точки зору 1013 - це той законопроєкт, який ми точно будемо підтримувати щодо направлення на висновок про відповідність 157, 158 статей. І тому, що існує певна прогалина в законодавстві, яка буде відчутна з січня місяця, і тому, що в принципі це правильний напрямок думки. Щодо інших є величезні запитання", - сказав керівник фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко

Як повідомлялося, 29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції країни. Того ж дня Верховна Рада IX скликання на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, якими пропонується позбавити нардепів недоторканності.

Згідно із законодавчою процедурою, після отримання висновку КС парламент може попередньо ухвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт не менш ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентарів. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

У парламенті IX скликання сформовано 6 фракцій і груп. Так, до фракції "Слуга народу" увійшли 254 народні депутати, до ОПЗЖ - 44, до "Євросолідарності" - 27, до "Батьківщини" - 25, до "Голосу" - 17, а в групу "За майбутнє" - 23 парламентарі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145975
 
 
 Топ коментарі
 
видел я как ГОЛОС С ВАКАРЧУКОМ голосовал за ЗАКОНЫ ЗЕ! заняли 4 место а понтуются больше чем заслужили...я чесно рад что не ВАКАРЧУК стал ПРЕЗИДЕНТОМ А ЗЕЛЕНСКИЙ.... мутноватый я вижу СЛАВА ВАКАРЧУК...ВИДНО КОМУ ПОДЫГРЫВАЕТ...ЗЕ супер энергичный мужик! всё делает на раз. сказал и сразу подписал и проголосовал. нефуй волыну тянуть как все экс президенты... договариваться годами... отменять. дополнять поправками по несколько тысяч. потом суки годами голосуют поправки.. голоса покупают за миллионы долларов.хахахаха долбойобы уже... тут человек порешал много чего за пару дней... раз два и готово! что значит сами себе хозяева. не замешаны в кумовствах и политике и корупции.
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голос это и есть соевая прокладка за кровавые деньги петриллы.
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На хер вы вообще в Раде? Только голоса у пети забрали.
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На хер вы вообще в Раде? Только голоса у пети забрали.
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голос это и есть соевая прокладка за кровавые деньги петриллы.
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Ага. ПеПа ж тебе переконав, що та коричнева субстанція, яку прахоботам на пайку дають є самим справжнісіньким шоколадом.
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Вот и ешь своё говно сам и верь, что это шоколад Рошен.
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навколо мухи
і ГІвно -
лиш ми,еліта,
В шоколаді ! -



...лизали боти
дупу Порошенко "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2786
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От цікаво, причому тут пєтя??? Купа народу не за пєтю, але при цьому проти Зе! От чому із всіх альтернатив Пєті обрали найменш підходящого на посаду президента? Чому натомість не обрали інтелектуала з 3 вищими освітами і українця Гриценка? Чому не обрали інтелектуала українця і ветерана АТО Кошулинського?
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Ну хоть кто-то есть в парламенте при памяти только Зебилы навыбирали такой мразоты в Раду шо Украине прейдет писец через годок другой
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поздно бубліку ломацца - бублік на помойкє
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видел я как ГОЛОС С ВАКАРЧУКОМ голосовал за ЗАКОНЫ ЗЕ! заняли 4 место а понтуются больше чем заслужили...я чесно рад что не ВАКАРЧУК стал ПРЕЗИДЕНТОМ А ЗЕЛЕНСКИЙ.... мутноватый я вижу СЛАВА ВАКАРЧУК...ВИДНО КОМУ ПОДЫГРЫВАЕТ...ЗЕ супер энергичный мужик! всё делает на раз. сказал и сразу подписал и проголосовал. нефуй волыну тянуть как все экс президенты... договариваться годами... отменять. дополнять поправками по несколько тысяч. потом суки годами голосуют поправки.. голоса покупают за миллионы долларов.хахахаха долбойобы уже... тут человек порешал много чего за пару дней... раз два и готово! что значит сами себе хозяева. не замешаны в кумовствах и политике и корупции.
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Голос із Пєтіної дупи -нова пісня Вакарчука))ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка Славик засунь свой голос себе в 5-ть процентов!!
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Є такий прошарок "творчої інтелігенції"..


Остап Дроздов,Брати Капранови,Поярков..
і Ніби не дураки,але їх "ЗАКЛИНИЛО" на темі ЗЕ...

"Підписались " на тренінг "Пі..єц усьому-ЗЕ прийшов"
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Творча інтелігенція просто хоче бачити президентом 1) інтелектуала 2) свідомого щирого українця. І так, ці людини розумніші, ніж більшість виборців - давайте скажемо чесно.

Що тут неясно???
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я иногда задумываюсь , КАК он это делает ??? начиная с того как взял многоопытнейшего вруна порошенко и вывозил пятаком по Олимпийскому....КАК он так влегкую справляется с ворьем ???
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А ти менше думай! У нас є кому думати, нема кому робити. "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7242
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Якщо у законопроектах є суттєві недоліки, то навіть частина Слуг не проголосує.
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Міг би ти і не говорити про своє "погоняло".
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Та бачу що ти ще живий. Там кілька порохоскотів задвухсотілі вчора-позавчора. Я за тебе хвилювався....
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Ти за себе хвилюйся, бо ти написав, що Слуги будуть голосувати за законопроекти із суттєвими помилками. Тепер тобі не заплатять
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Якщо Голос знайшов суттєві недоліки, то чому на них не вказав? Хоча б на деякі приміром. Ну то завтра подивимось які в Голоса є зауваження.
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Псиные шестерки своё мнение имеют - смешно ***.
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по ходу голос надо срочно переименовывать в более престижное название, флатус, например
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та как-то вообще срать на мнение бесполезного филиала рошена, с таким же успехом могут выразить свое недовольство восходом солнца
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нахрен вооще постить это тявканье из-под половичка???
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Система не бажає скасування депутатської недоторканості - тепер всі фракції будуть , на різні голоси , вигадувати пояснювати чому цього робити не слід
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Боїтесь, служниці-покоївки, вмерти целками?
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голОс-17))) Вашим голосом очко пЕсу подтирать только. Балласт верховной рады. Славко блд, ганэбнык.
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"голос" это типа "юрия тимошенко" . А проститутки ,даже политические ,всегда в тренде .
От себя:- это сцикливая политпроститутка.
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не може бути проституткою фригідна особа... "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін - Цензор.НЕТ 8364
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Гівно бжоли гівно мед так гівно голос гівно той Вакарчук зі своєю партією кишенькових депктатів
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Прийшла справедливість. Нарешті скасують адвокатську монополію, якою ***** купила прихильність верхівки адвокатського "самоуправління".
Адвокатська система сформувалась як "розводнякова" і хабаропередавальна.
Достатньо сказати, що стати адвокатом без хабаря майже неможливо.
При цьому знаю багатьох адвокатів просто тупих невігласів, але живуть на розводняках, контактах зі слідаками-прокурорами-суддями у фальсифікованих справах. Є приклади, коли жінка-адвокат вирішує питання в районі, де суддею її чоловік.
А тут іще ***** підкинула жирний шмат - без адвоката ніяку справу вирішити не можна.
От деякі "розводщики" і хабароносії й верещать за ***** проти Вована.
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Голос петра парашенкі, за гроші пінчука кучменки. Це дуже смішно. )))))
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слава Богу, я за этих козлов не голосовал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Слава Богу мнеие голосопроституток за никого не волнует...)))
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Голос нужно переименовать в Дрочеры .Сами не знают , что хотят . Зачем шли в Раду ?
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