 "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін

Про це глава фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо порядку денного. Серед законопроєктів, які пропонуються до нашого розгляду для направлення на висновок Конституційного суду, з нашої точки зору 1013 - це той законопроєкт, який ми точно будемо підтримувати щодо направлення на висновок про відповідність 157, 158 статей. І тому, що існує певна прогалина в законодавстві, яка буде відчутна з січня місяця, і тому, що в принципі це правильний напрямок думки. Щодо інших є величезні запитання", - сказав керівник фракції.
Як повідомлялося, 29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції країни. Того ж дня Верховна Рада IX скликання на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, якими пропонується позбавити нардепів недоторканності.
Згідно із законодавчою процедурою, після отримання висновку КС парламент може попередньо ухвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт не менш ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентарів. Така процедура встановлена Конституцією України.
У парламенті IX скликання сформовано 6 фракцій і груп. Так, до фракції "Слуга народу" увійшли 254 народні депутати, до ОПЗЖ - 44, до "Євросолідарності" - 27, до "Батьківщини" - 25, до "Голосу" - 17, а в групу "За майбутнє" - 23 парламентарі.
і ГІвно -
лиш ми,еліта,
В шоколаді ! -
...лизали боти
дупу Порошенко
Остап Дроздов,Брати Капранови,Поярков..
і Ніби не дураки,але їх "ЗАКЛИНИЛО" на темі ЗЕ...
"Підписались " на тренінг "Пі..єц усьому-ЗЕ прийшов"
Що тут неясно???
вигадуватипояснювати чому цього робити не слід
От себя:- это сцикливая политпроститутка.
Адвокатська система сформувалась як "розводнякова" і хабаропередавальна.
Достатньо сказати, що стати адвокатом без хабаря майже неможливо.
При цьому знаю багатьох адвокатів просто тупих невігласів, але живуть на розводняках, контактах зі слідаками-прокурорами-суддями у фальсифікованих справах. Є приклади, коли жінка-адвокат вирішує питання в районі, де суддею її чоловік.
А тут іще ***** підкинула жирний шмат - без адвоката ніяку справу вирішити не можна.
От деякі "розводщики" і хабароносії й верещать за ***** проти Вована.