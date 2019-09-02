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 Політика України
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Все про:Зеленський (2576) СБУ (4681) реформи (1643) секретна інформація (13)

 Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію

В Україні має бути прийнята концепція реформування Служби безпеки України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Прийняти концепцію реформування Служби безпеки України, причому викласти цілісне бачення української спецслужби в усіх напрямках і перспективах розвитку. Прийняти закон про внесення змін до закону України про Службу безпеки України в новій редакції", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, необхідно прийняти закон про секретну інформацію, як того вимагають іноземні партнери України, активізувати роботу щодо забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.

Читайте також: Протягом року в Україні запрацюють усі головні реформи, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145974
 
 
 Топ коментарі
 
к чему эти полумеры, принять закон чтоб все жили хорошо и счастливо! большинство же в парламенте есть, только закона не хватает, ну или ещё зеля с трибуны скажет - требую чтобы все жили хорошо и счастливо, тогда точно сработает.
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Навіщо ці ускладнення, якщо дружина теперішнього головного СБУшніка Баканова має російське громадянство...
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дижитализация, чтобы гебня с одного монитора все читала
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Начинать надо с реформирования СБУ. Все правильно. Или забыли как несколько тысяч! эсбэушников вместе с главой СБУ на Россию рванули в 2014 году?
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То есть их нужно вернуть назад или назначить таких же?
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к чему эти полумеры, принять закон чтоб все жили хорошо и счастливо! большинство же в парламенте есть, только закона не хватает, ну или ещё зеля с трибуны скажет - требую чтобы все жили хорошо и счастливо, тогда точно сработает.
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"Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей!"
(с) Володимир Зеленський
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Иностранные партнеры это кто? Не Путин ли? Я говорю про фактических партнерах, не телевизионных.
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Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію - Цензор.НЕТ 959Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
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Зе снижает тарифы. Почитай новости.
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Так вроде бы уже решили, сбушники должны быть узнаваемы по улыбкам встречным лицам.
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ну, вот а говорили. шо не бывает наразрешимых задач: завтра будет концепция, послезатра законопроект, а наследующей неделе все реорганизуют к зеленой матери
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эти чудики из слуги урода рассказывают что они все обсуждают в чатах, надеюсь не в чатах вконтакте...
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предлагаю более серьезную реорганизация, переименовать в убс, или усб
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Будут - тройки: за лайки - тюрьма, за репосты - расстрел. Всё может быть.
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Будь-які розмови на політичні теми вважаються підготовкою теракту.
Більше двох на вулиці не збиратися.
Ходити в гості - лише за дозволом відповідних органів та відео/аудіофіксацією перебування.
Ухиляння від прославлення президента та партії СН вважається провокацією.
Про факти антислугонародної поведінки негайно інформувати СБУ.
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Ви тут наговорили вже на розстріл, а я налайкав на 3 пожиттєвих.
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А перед розстрілом ще доведеться зазнати не чоловічі борошна на льоху СБУ Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію - Цензор.НЕТ 5647
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Не переймайтесь - працівники СБУ у льосі при ваших борошнах будуть усміхненими, це зігріє ваші відбиті бруньки. Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію - Цензор.НЕТ 3178
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Вопрос должен звучать так:
- В чем заключается концепция ликвидации филиала ФСБ в Украине?
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Index_Dias
Вопрос должен звучать так:
- В чем заключается концепция ликвидации филиала ФСБ в Украине?
Зеленський доручив розробити концепцію реформування СБУ і прийняти закон про секретну інформацію - Цензор.НЕТ 8125

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В мене є знайомий сбушник-почав йому посміхатися. Реформа сбу вже відбулася?🤔
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2 вересня на сайті президента з'явились укази № 643 та № 644 про призначення Ольги Піщанської та Ірину Копайгори на посади в Антимонопольний комітет.
Ольга Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
Ірина Копайгора, теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський (її батько також викладає у цьому закладі , разом до речі, з батьком президента - Олександром Зеленським)
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