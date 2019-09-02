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 Політика України
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Все про:Кабмін (3057) Мінекології (92) Міненерговугілля (132) Гончарук_Олексій (36)

 Міністерство енергетики фактично вливається в Міністерство екології, а не навпаки, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив логіку створення Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу після засідання уряду. Таким чином він відповів на прохання пояснити логіку об'єднання деяких міністерств, зокрема створення Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У світі є тренд, щоб небо було чистим. Наша енергетика традиційно є найбільшим забруднювачем повітря. Тобто, вектор не тільки в тому, щоб зробити електроенергію більш доступною і дешевою, але в тому, щоб при цьому шкодити навколишньому середовищу мінімально", - зазначив він.

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Крім того, за словами прем'єра, є практична основа для такого об'єднання. Адже Міненергетики відповідало за видобуток вугілля і за надра.

"У кого має бути контроль за надрами - у Міненерговугілля чи Держгеонадр - не було зрозуміло. Тобто, контроль над ресурсами був розділений. Є концепція розвитку, за якою розвиток держави має бути постійним. З цієї точки зору об'єднання цих міністерств мені здається правильним" , - сказав Гончарук.

При цьому глава уряду зазначив, що якщо укрупнення якихось міністерств не буде ефективним, піде реорганізація і, можливо, відновлення низки відомств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145970
 
 
 Топ коментарі
 
И сразу много вопросов появляется.
Хотя бы вот, один из не основных:
"Слившееся" Министерство будет само себя контролировать на выбросы, да?
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Такий собі чувак. Одною рукою курить, другою готує вегетаріанський салат з продуктів без гмо... якось так.
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Это точно премьер-министр? Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2983
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напомните мне - воду в кислоту наливать незя?))))))
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а вот шо таки потом будет по факту - При этом глава правительства отметил, что если укрупнение каких-то министерств не будет эффективным, последует реорганизация и, возможно, восстановление ряда ведомств.Источник: https://censor.net.ua/n3145970
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карбюратор вліваєцца в вихлопную трубу
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И сразу много вопросов появляется.
Хотя бы вот, один из не основных:
"Слившееся" Министерство будет само себя контролировать на выбросы, да?
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Министерство будет контролировать алчность энергоолигархов.Будем посмотреть.Пришло время работать ,а не байки сочинять.
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Для этого есть другие структуры...Хотя что это я...
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Такий собі чувак. Одною рукою курить, другою готує вегетаріанський салат з продуктів без гмо... якось так.
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Ботанам доведеться вчити Закони Ома, Кірхгофа та Джоуля-Ленца? Пічалька...
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І перездати три курси ТОЕ на п'ятірку викладачу, який буде подібний "Толпиго" Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1901
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Я Толпиго не знав. У нас ТОЕ читала Немчинова, унікальна викладачка.
На початку кожного розділу ТОЕ вона в експрес-режимі читала необхідні для розуміння розділи математики, потім фізики. І читала так що останній баран зрозуміє. А потім вже - розділ ТОЕ. І так щоразу. Якось я допоміг другу, студенту Харчового інституту, зробити завдання - рохрахунок RLC-схемки (розгалудженої). Наступного дня я робив розрахунки усьому курсу друга, просто в коридорі. Три рублі схемка, на логарифмічниій лінійці, з балансом потужностей. Якийсь студент не міг пояснити викладачеві "свої" розрахунки і виставив мені пред'яву. Інші його просто побили.
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Я привів це прізвище, бо його усі студенти боялися. Мені ТОЕ інший викладач читав Міністерство енергетики фактично вливається в Міністерство екології, а не навпаки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3460
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У нас на факультеті було інше опудало - Геранін. "Теорія передачі сигналів". Він був різнобічно ерудованим, проте з психічними відхиленнями і енергетичний вампір за типом "тиран". Міг хронічно пресувати студента, який просто не тягнув матеріал.
Старший його син був олігофреном, а молодший вступив до Карпенка-Карого на факультет телережисури. І прийшов той синок на практику до Телецентру... Мало того що служба за службою його пресували (залік на знання конкретного пульту), усі ще з'ясовували чи не синок він "того" і ... "з таким прізвищем тобі нереально буде працювати на ТВ. Навіть у Москві чи ленінграді". Кінець кінцем його заліки з практики приймав головний інженер, він закінчив Одеський і-т зв'язку.
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P.S. Я показав тому синку фотокопію своєї залікової книжки де було записано: "Бред. Геранин. 2.6.73." Це Геранін промахнувся і перескочив з аркушу де я написав якусь формулу. Потім тихо здав екзамен його аспірантці.
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"В мире есть тренд, чтобы небо было чистым" - Порезать нахрен все ТЭС, позакрывать АЭС и мы на первых пизицыях. Все просто.
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Погасили каганець -
Полягали спати... Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1427
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тут приперлась тётя,киотскими квотами торгувати....
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так надо туда еще министерсьтво финансов и министерство по делам ветеранов добавить, да МВД ристегнуть и усе наладица, а еще лучше министерство министерств и не надо никого будет мучать головной болью
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Нада отменить нафиг, самокат - наше фсьо!

"Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха." Источник: https://censor.net.ua/n3145970
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Народу не цікава ваша гра у реорганізацію
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На словах начиналась не одна империя.
И не одна ситуация типо: "эээ, смари как магу"(рушится, подыхает)
Это прикольно, но Антиколорадос чуть не обосрался от удивления - слить в одно то шо загрязняет и то шо борется с загрязнением..... Будем первые, слава Кравчуку и Кчуме - наследнику егО)
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Такой финт СН - это посадка в одну камеру бандита и полицейского. Другой аналогии я не вижу
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армия воюет на поле боя, а поля - это сфера ответственности министерства аграрной политики. поэтому минобороны будет подчинено минаграрной политики и продовольства. как-то так.
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как я понимаю, теперь минэкологии будет крышевать мин.энергетики и от этого у нас будет твердое ощущение, что у нас чистое небо )))
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и вообще- если сделать из двух министерств одно, особенно если єти министерства вообще никак не вяжутся друг с другом. То все равно остается две структуры и два штата сотрудников. Так что обьяснение обьединения с целью кроения не поддается логике...
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Гончарук был советником у скандального экс - министра экологии Шевченко , поэтому Гончарук может сказать пару слов на эту тему , но не больше.
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Ворюга сам себе контролює. Головний принцип лібертаріанства.
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Очень выгодно охранять природу. Ни х.я не делаешь, она и охраняется.
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