 Міністерство енергетики фактично вливається в Міністерство екології, а не навпаки, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу після засідання уряду. Таким чином він відповів на прохання пояснити логіку об'єднання деяких міністерств, зокрема створення Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"У світі є тренд, щоб небо було чистим. Наша енергетика традиційно є найбільшим забруднювачем повітря. Тобто, вектор не тільки в тому, щоб зробити електроенергію більш доступною і дешевою, але в тому, щоб при цьому шкодити навколишньому середовищу мінімально", - зазначив він.
Крім того, за словами прем'єра, є практична основа для такого об'єднання. Адже Міненергетики відповідало за видобуток вугілля і за надра.
"У кого має бути контроль за надрами - у Міненерговугілля чи Держгеонадр - не було зрозуміло. Тобто, контроль над ресурсами був розділений. Є концепція розвитку, за якою розвиток держави має бути постійним. З цієї точки зору об'єднання цих міністерств мені здається правильним" , - сказав Гончарук.
При цьому глава уряду зазначив, що якщо укрупнення якихось міністерств не буде ефективним, піде реорганізація і, можливо, відновлення низки відомств.
Хотя бы вот, один из не основных:
"Слившееся" Министерство будет само себя контролировать на выбросы, да?
На початку кожного розділу ТОЕ вона в експрес-режимі читала необхідні для розуміння розділи математики, потім фізики. І читала так що останній баран зрозуміє. А потім вже - розділ ТОЕ. І так щоразу. Якось я допоміг другу, студенту Харчового інституту, зробити завдання - рохрахунок RLC-схемки (розгалудженої). Наступного дня я робив розрахунки усьому курсу друга, просто в коридорі. Три рублі схемка, на логарифмічниій лінійці, з балансом потужностей. Якийсь студент не міг пояснити викладачеві "свої" розрахунки і виставив мені пред'яву. Інші його просто побили.
Старший його син був олігофреном, а молодший вступив до Карпенка-Карого на факультет телережисури. І прийшов той синок на практику до Телецентру... Мало того що служба за службою його пресували (залік на знання конкретного пульту), усі ще з'ясовували чи не синок він "того" і ... "з таким прізвищем тобі нереально буде працювати на ТВ. Навіть у Москві чи ленінграді". Кінець кінцем його заліки з практики приймав головний інженер, він закінчив Одеський і-т зв'язку.
Полягали спати...
"Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха." Источник: https://censor.net.ua/n3145970
И не одна ситуация типо: "эээ, смари как магу"(рушится, подыхает)
Это прикольно, но Антиколорадос чуть не обосрался от удивления - слить в одно то шо загрязняет и то шо борется с загрязнением..... Будем первые, слава Кравчуку и Кчуме - наследнику егО)