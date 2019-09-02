 Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"40% - це не цифра, взята зі стелі. У нас є розрахунки, і ви їх побачите в програмі дій уряду", - сказав він.
За його словами, зростання наступного року планується не менше, ніж на 5%, а в наступні роки - не більш, ніж на 7%.
Прем'єр зазначив, що зростання економіки можливе за рахунок інвестицій, лібералізації економіки і хороших умов для бізнесу.
При цьому розрахунки уряду включають необхідність виплати зовнішніх боргів у разі зростання економіки на 4%. За його словами, уряд вивчає стратегію виплати боргу.
Водночас він зазначив, що Україні необхідно досягти такого рівня економіки, щоб "виплата зовнішніх боргів перестала бути проблемою".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% упродовж 5 років.
На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект депутата від партії "Слуга народу" Данила Гетманцева "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", повідомляє УНН.
Законопроект № 1073 передбачає впровадження мотиваційних механізмів, що дозволяють, на думку автора документа, відбілити оборот товарів і вивести з тіні частину готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Гетманцев пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та встановити механізм компенсації вартості покупки тим покупцям, які виявлять порушення в проведенні розрахунків за товар понад 100 грн, і при цьому направлять відповідну скаргу в контролюючі органи.
Крім того, законопроектом передбачено розширення переліку видів діяльності суб'єктів спрощеної системи оподаткування, для яких застосування реєстраторів розрахунку операцій будуть обов'язковими.
40% - це без врахування інфляції, а інфляція 100-40=60%. Отака арихметика уряду.
А ВВП, щоб ти знав, розраховується, як з дефлятором так і без. І це з/без зазвичай додатково вказується.
А чим там оперують зебіки - побачимо через рік.
Відразу зауважу- НЕ ТВОЄ! )))
шутихи... итить-удивить!
Мне вот просто интересно, а шо, собственно, должно вырасти на 40% в Украине?
Основные статьи дохода - сталь, трубы и и всякие буряки-картошки. Причем буряки-картошкеи занимают куда больше, чем все остальное вместе взятое.
Пинчук больше труб сделает, а Ахметов и Коломойский больше стали? А Украина тут причем?
Всьо!!! остальное в пределах погрешности.
Вот мне и стало интересно, как же это бедные копатели корнеплодов должны начать копать, шоб оправдать надежды этой говорящей головы.
Только номинальный ВВП на душу, остальное фарисейство.
Порохоботы такие порохоботы
Фінал.
Абзац і СРАКА
Навколо Зрада
-...я можу цифру "навести" ..)))