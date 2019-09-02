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Все про:Гончарук (3) Кабмін (3057) економіка (287)

 Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Обіцянка уряду забезпечити економічне зростання на 40% у найближчі 5 років ґрунтується на розрахунках.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"40% - це не цифра, взята зі стелі. У нас є розрахунки, і ви їх побачите в програмі дій уряду", - сказав він.

За його словами, зростання наступного року планується не менше, ніж на 5%, а в наступні роки - не більш, ніж на 7%.

Прем'єр зазначив, що зростання економіки можливе за рахунок інвестицій, лібералізації економіки і хороших умов для бізнесу.

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При цьому розрахунки уряду включають необхідність виплати зовнішніх боргів у разі зростання економіки на 4%. За його словами, уряд вивчає стратегію виплати боргу.

Водночас він зазначив, що Україні необхідно досягти такого рівня економіки, щоб "виплата зовнішніх боргів перестала бути проблемою".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% упродовж 5 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145967
 
 
 Топ коментарі
 
Не з потолка, а з Підлоги. Точно вам кажу!!! Экономический рост на 40% - это не цифра взятая из потолка, все основано на расчетах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1505
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народ вот какими способами они хотят начать повышать поступления в бюджет -

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект депутата від партії "Слуга народу" Данила Гетманцева "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", повідомляє УНН.
Законопроект № 1073 передбачає впровадження мотиваційних механізмів, що дозволяють, на думку автора документа, відбілити оборот товарів і вивести з тіні частину готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Гетманцев пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та встановити механізм компенсації вартості покупки тим покупцям, які виявлять порушення в проведенні розрахунків за товар понад 100 грн, і при цьому направлять відповідну скаргу в контролюючі органи.
Крім того, законопроектом передбачено розширення переліку видів діяльності суб'єктів спрощеної системи оподаткування, для яких застосування реєстраторів розрахунку операцій будуть обов'язковими.
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начнут как обычно - с мелких - бо больших трогать страшно
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Хз Чинганчгук, втій самій Болгарії морозиво на пляжі купиш, тобі чек дадуть, нема тут нічого поганого.
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а я не хочу зебилов кормить - вот не хочу и все))))
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Погане буде те, шо ніхто більше морозивом торгувати не буде
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Пойдет украинская земелька с молотка как и моторсичь
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а почему не 240? *****, погоним вас через годик санными тряпками( и Авакян вам не поможе) .
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З другої спроби зрозумів.
40% - це без врахування інфляції, а інфляція 100-40=60%. Отака арихметика уряду.
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покажи диплом зрозумийлывый Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2530 рост ВВП учитывает изменение цен на товары/услуги относительно предидущего года.
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Хлопчику, поняття "сарказм" тобі невідоме, чи без смайликів не розуміння не вистачає?

А ВВП, щоб ти знав, розраховується, як з дефлятором так і без. І це з/без зазвичай додатково вказується.
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это называется номинальный и реальный рост ВВП гуманитарий Экономисты в отличие от соли земли, элиты, блаженных полудурков оперируют показателями реального роста ВВП.
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Прогноз зростання ВВП і реальний зріст ми побачимо тільки через рік, це складно зрозуміти? заявити можна і 50 в рік.
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Увидим, меня всегда забавляло, когда ***** просравшие всё с базы ВВП 2500 долларов на душу на голубом глазу заявляли что 3% роста это много. Это в то же время как страны с подобным ВВП растут двузначными цифрами в 2011 Монголия на 17% выросла ёпта. Надо проводить экономические реформы, а не в жопе ковыряться. Вот весь секрет.
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Н тут все однозначно, чим нижче старт тим більше можливість високих відсотків, з нуля до одиниці і з 90 до 91 наче однаковий шлях, але .....
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Вбогий, де ти там економістів побачив? Там самі творчі особистості "я так вижу".

А чим там оперують зебіки - побачимо через рік.
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как показала практика, обдристанные свиноботы меняют учётки или играют дурачка.
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гуманітарій вирішив зайнятись економікою і цифрами ?

Відразу зауважу- НЕ ТВОЄ! )))
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При чём эта цифра довольно маленькая учитывая низкую базу, которую подарила свинократия (из-за своего остервенелого нежелания проводить экономические реформы). Единственная проблема Украины, кроме политической воли и вопящего меньшинства восьми процентных дегенератов-гуманитариев, достижение которых разговорный полтавский суржик, который они именуют украинским языком это РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ШМАРЫ ЯРЕСЬКО. С её VRI облигациями.
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ненуачо, при росте ввп процент отдаваемых денег растет, зато дефолт на тормозах спустили
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После реструктуризации свинорылых дефолт единственный выход. Ну конечно же можно расти по 2% следующие 20 лет (гарантированная нищета для целого поколения), по заветам свыночолых гениев винницкой школы экономики.
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Бомбит у свиноботов знатно, ведь рост в 7% это гарантированный контрольный выстрел, как в архаичный дискурс армия-вира-мова порошеску, так и аргумент который добьёт морально и электорально старую элитку.
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Ты сначала получи 7%, а то мастеров по художественному песдежу хватает и без тебя.
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можно и 15% получить. 7% это сдержанный прогноз при достаточно консервативных реформах, которые планируются.
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да записывайте за ними эти перлы...чтоб потом в нос ткнуть...а то опять скажет что шутили..
шутихи... итить-удивить!
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Ну расчитал бы 99% для пущего эффекту. Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6395

Мне вот просто интересно, а шо, собственно, должно вырасти на 40% в Украине?
Основные статьи дохода - сталь, трубы и и всякие буряки-картошки. Причем буряки-картошкеи занимают куда больше, чем все остальное вместе взятое.

Пинчук больше труб сделает, а Ахметов и Коломойский больше стали? А Украина тут причем? Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 124
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Помилка, буряк з картоплею в грошовому виразі дрібниця.
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Ну посмотри на чем зарабатывает больше всего Украина - пшеница, сахар, металл, трубы.
Всьо!!! остальное в пределах погрешности.
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Герхард, пшениця і цукор це не буряк з картоплею, моє зауваження стосувалось саме цього.
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Я так условно назвал то, шо аборигены из сырой земли выкапывают и продают, собираясь поднять экономику на 40%.

Вот мне и стало интересно, как же это бедные копатели корнеплодов должны начать копать, шоб оправдать надежды этой говорящей головы.
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Ну він нічого такого вражаючого не сказав якщо рахувати від першого року, а не від кожного наступного, якщо вони приборкають корупцію хоча б на 50 відсотків плюс нормальне оподаткування сірої економіки та легалізація ігорного бізнесу, це цілком можливі показники. Інша справа що половина зештабу вже сіла на схеми Яника та активно вербує Сеніну команду, що по схемам була попереду всіх на планеті. В них буде розкол.
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А я вам скажу,что есть рост на 200%,картошка в прошлом году стоила 4грн.кг,а сейчас 12грн.кг,и так во всём,вот вам и рос вроде.П*****ь,-не мешки ворочать...
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Остап Ибрагимович нервно курит в сторонке я смотрю. Это цифра не с потолка, это цифра маразматически больного, они понимают с кем они будут делать это +40% и что такое +40%
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Порохоботы совсем сдулить, никого оптимизма и веселья.
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По ВВП на душу населения поднимут выше Гондураса? Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3603
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Не знаю де ви брали, он вікі, Гондурас - ВВП (ПКС) 2018 р., оцінка - Повний $49.16 billion (106) - На душу населення $5,210 (135) , Україна - ВВП (ПКС) 2019 р., оцінка - Повний ▲ $411 млрд. (47) - На душу населення ▲ $9 683[25] (109
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Я завжди беру паритет купівельної спроможності, бо так можна міряти вартість літру води в ОАЕ і в нас, чи бензин у Венесуелі і в Японії.
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ППС в условиях свободной мировой торговли абсолютное *********. Смотрят душевой ВВП так как общий ВВП ни о чём не говорит.
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Суперечливо, я майже кожний місяць в ЄС буваю, не хтів би жити як болгари,серби чи чорногорці, а от румунам заздрю.
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Как считается ППС? По средней цене домэстик продуктов\услуг. В нищих странах сегмент дорогих товаров\услуг или полностью отсутствует или очень мал. По этому получаем искривлённую ситуацию, что типа по ППС в Украине сыр, молоко, хлеб дешевле, чем во Франции, а по факту, если брать по нижней цене рынка,- Украина сосёт и дрищет, а товары аналоги по качеству стоят дороже. То же и с топливом, достаточно понюхать бенз, чтобы почувствовать разницу. ППС сравнивает наименование, а не соотношение потребительские качества/цена.
Только номинальный ВВП на душу, остальное фарисейство.
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Читаю комменты и понимаю, что не зря в 10-11 классах ввели с сегодня уроки финансовой грамотности) Кто-то плюсует проценты, кто-то про инфляцию пишет, один вообще бюджет с ВВП сравнивает. Откуда вы такие вылезли?
Порохоботы такие порохоботы Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8759
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Так люди різні, наприклад депутатів з зешмарклів зобов'язали вивчити напам'ять назви комітетів де вони приписані, фошизди.
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Ну это как в анекдоте сколько будет 2*2 ....а вовочка говорит а мы покупаем или продаем??
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ПІ...ц.
Фінал.
Абзац і СРАКА
Навколо Зрада





-...я можу цифру "навести" ..)))
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Если не будут ворвоать как при Пете, то даже этого хватит для такого прогноза. Не говоря об инвестициях.
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В принципі так, а що Богдана вже вигнали? Бо він кладе на лічильник підприємців як Яник колись.
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Не знаю як особисто Петя, а от у Богдана вже були особисто четверо моїх знайомих, розцінки сашка стоматолога.
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Не знаю как у Богдана, а Петя скоро будут сидеть за воворовство. Богдан в отличие от него по ночам не встрчается с барыгами вроде Ахметова и Медведчука, а спокйно ездит в Сан-тропе.
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Когда приезжаю к матери, на скамейке сидят лица с глубокой степенью умственной отсталости, ничего другого кроме "Петя воровал" не слышною. На вопрос-что именно? ответ-а сам не знаешь? Я =нет! ВСЕ украл под чистую! Ну тогда ясно....Люмпену, и быдлу всякому, так проще самому себе объяснить, почему он такое чмо= Петя виноват!
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Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4589видать расчитывает на кредит в 5-7 млрд.,что пообещали "обеспокоенные",дабы решить вопрос о снятии санкций с московитов
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ось такий вундеркінд, і три дні не пропрацювало, нічого не розуміє в економіці, а вже все порахувало.
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