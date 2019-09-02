 Ліквідація економічного блоку Нацполіції - крок символічний, але він увійде в історію, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
Він назвав сьогоднішнє рішення символічним кроком.
"Цього не достатньо, але хоча б це вже увійде в історію", - сказав він.
Гончарук наголосив на необхідності змін у законодавство з приводу створення органу, який буде займатися розслідуванням економічних злочинів.
"Ми розраховуємо, що в найближчі два місяці цей закон буде розглянутий і прийнятий Верховною Радою", - уточнив він.
На заседания нового Кабмина перестанут пускать журналистов .
ЛЮТО ПЛЮСУЮ !!!!!
вроде разговор был про эконом блок СБУ, но у зе все через жопу
Так в чем заклбчается тот вход в историю？
Свали уже хоть в свои офшорные, или в свои *беня израильские! Надоел, дебил, со своими квартальными! И юзика прихвати, бо воно
всю Украіну схомякає.