 Ліквідація економічного блоку Нацполіції - крок символічний, але він увійде в історію, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав сьогоднішнє рішення символічним кроком.

"Цього не достатньо, але хоча б це вже увійде в історію", - сказав він.

Гончарук наголосив на необхідності змін у законодавство з приводу створення органу, який буде займатися розслідуванням економічних злочинів.

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"Ми розраховуємо, що в найближчі два місяці цей закон буде розглянутий і прийнятий Верховною Радою", - уточнив він.