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 Політика України
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Все про:бізнес (350) Гончарук (3) СФР (7)

 Ліквідація економічного блоку Нацполіції - крок символічний, але він увійде в історію, - Гончарук

Ліквідація Департаменту захисту економіки Національної поліції є тільки першим кроком на шляху до поліпшення атмосфери для бізнесу.

Про це на брифінгу після засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав сьогоднішнє рішення символічним кроком.

"Цього не достатньо, але хоча б це вже увійде в історію", - сказав він.

Гончарук наголосив на необхідності змін у законодавство з приводу створення органу, який буде займатися розслідуванням економічних злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент захисту економіки в Нацполіції ліквідують, - Аваков

"Ми розраховуємо, що в найближчі два місяці цей закон буде розглянутий і прийнятий Верховною Радою", - уточнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145965
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно! И ВР их не пущать! Да и вообще запретить! А зебилам, вместо новостного блока, сериальчик "Слуга народа" и "Сваты", а потом Лига Смеха и Вечерний Квартал.
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странно

вроде разговор был про эконом блок СБУ, но у зе все через жопу
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02.09.2019 14:28
На заседания нового Кабмина перестанут пускать журналистов .

ЛЮТО ПЛЮСУЮ !!!!!
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Правильно! И ВР их не пущать! Да и вообще запретить! А зебилам, вместо новостного блока, сериальчик "Слуга народа" и "Сваты", а потом Лига Смеха и Вечерний Квартал.
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А шо? Це дешевеньким, не пасовисько як за Порошенка.

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так у них уже вместо интервью на 100 дней - парной выступление с Бокланом
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тогда следующим историческим шагом должно стать упразднение полиции. и бизнес сразу о...ет Упразднение экономического блока Нацполиции – шаг символический, но он войдет в историю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1711
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правильно, авакян должен поделится пирогом с Бакановым))))
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странно

вроде разговор был про эконом блок СБУ, но у зе все через жопу
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Пояснюється все просто. Відібрати коритце у Авакова і пристроїть якесь худеньке поросятко з кварталу.
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Наплодили стільки служб а бардак бардаком лиш штат дармоїдів збільшується....за наш рахунок
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Більшовики повернуть ВБРСВ (ОБХСС) , лишень відірвуть від поліції.
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Просто создадут новую структуру...с другим нащванием...и все...А лица и морды там будут старые...и методы работы тоже...
Так в чем заклбчается тот вход в историю？
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Да зачем им контроль за экономическими преступлениями?
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Что-то они все экономическое отменяют. К чему бы это?
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Зеля, ты уже за 100 дней так осто*бэнил!
Свали уже хоть в свои офшорные, или в свои *беня израильские! Надоел, дебил, со своими квартальными! И юзика прихвати, бо воно

всю Украіну схомякає.
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