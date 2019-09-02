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Все про:ВР (5533) Геращенко Ірина (924) законопроект (715)

 Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко

Народна депутатка України від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона заявила після засідання погоджувальної ради.

"Ми уважно ознайомилися з пакетом першочергових законопроєктів, які були подані від правлячої партії, від президента Зеленського. І мушу сказати, що там є багато речей, які є нормальними, які ми готові підтримати, але часто ці документи в цьому поспіху підготовлені надзвичайно непрофесійно", - заявила Геращенко.

"Наприклад, є там така норма, що пропонує українцям ліквідувати право таємного голосування. Це наступ на демократичні позиції. І ми вважаємо, що будь-які зміни до Конституції повинні посилювати демократичні процедури та інститути в Україні, а не робити Україну тоталітарною державою", - додала вона.

Також читайте: Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145964
 
   
 Топ коментарі
 
та хто б вякав. підстилка свиняча
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Фактично козломорді "закони Ярової" від Портнова. Сделалі іх вмєстє...
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Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 193Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
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А чего тебе бояться? Ты же честный шо пипец!!!
Телефон у тебя белый, а на серый или бабла не хватает на попрохоботском фронте? А купить симку по паспорту слабо? Или минировать школы и вокзалы так неудобно будет? Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 192
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Ира Геращенко - агент КГБ . Спросите у Медведчука , он подтвердит
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Патриотка Геращенко скрепя зубы была вынуждена обниматься и лобызаться с этим врагом Украины - шоб пукин ещё больше не напал.
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А если и напал, то сначала на неё а потом уже на всех остальных..... Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4225
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А зеля ? Шуфрич возглавил комитет свободы слова . Все зе-фанаты дебилы ?
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Шо ти вередуєш.Одне бидло проголосує.Інше бидло схаває.
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Точно.Профессионально табло,при голосовании отключать.
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Да у Иры часто был полный рот аргументов.... Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6177
Но годы идут, лишний вес, скелеты в шкафу и псиная будка....
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спешка бывает при ловле блох, а це тот случай, когда блохи готовят законопроекты
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ох Іруся) Толерантність і м`якенькі формулювання зайві в цьому бидлошапіто
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Да, Ируся, нужно 28 лет готовить проекты Законов, так и не доведя их до статуса Законов. Ротик бы прикрыла и помалкивала, законотворец хренова.
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су ч ка, свинячья, а что ваша стадо свиней за пять лет сделало кроме как грабило?
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Ничего-ничего. Страна будет знать в лицо своих "зебилов". Тоже неплохо.
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ПЕТЕрасты))) Вы гавно на подошвах украинцев! Вас народ Украины слил в сортир, а вы всё из себя живых изображаете...шипите и срёте под себя)) Ходячие мертвяки)))
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Круто ж тебя вштымило. Приходи в чувство, недоделок, и не пиши дурь.
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А всё потому, Ирусик, что вам не хватило 5 лет, чтоб навести в стране порядок. Это тебе не браслетики за колонной мерять.
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Чего это не хватило. Хорошую квартирку себе недалеко от ВР ей хватило времени и средств заиметь.
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Це шляйдро ще скаржилось на наше антикорупційне наметове містечко під ВРУ.
Мовляв, "я такая уже кіявлянка стала, а тута мнє в парку мєшают гулять і новий год устрєчать".
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Ну, януку мешали йолку ставить, ей гулять мешали))
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Это тучный призрак помощницы ющера по часто решаем вопросам: (принеси, отнеси, отсоси и т.д.)
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То твоя коханка з шахти ім.*уйла-інуковоща. А Ірина - то є патріотка України! На відміну від зєльмана, твого наркошкі недолугого.)
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забули ірку-дірку запросити, вона б перевела по повній програмі
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та погоди... сначала моторика - кнопки освоить... а потом уже чистописание... Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5442
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та не... там бронебойный Юзик... а за ним "свиньей" или "ромбом" остальные
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Не понимаю в че проблема.
Пригласи.те попов и пусть все злые "горят вечно"..... Правда.... сами не сгорите то Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6626
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Зе будет чертей метить .Не знаю,правда, чем.А черти - неотъемлемая часть украинского эпоса.
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***** порошенковская профессианально 5 лет доила страну))) куда там зеленскому до их профессиАнализма
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Тобі часом не ***** ль,прессекретутка Сцикла, тексти пише?
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Ирина большой профессионал по интиму и массажу.
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Ирка! Украинский Народ оценил уровень ВАШЕГО "профессионализма"!
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Ну, сказано ж, было , "ведущим юристом", Ахрамией, о ДЕСЯТИ ПРОЦЕНТАХ НЕЛЕТАЛЬНЫХ ОШИБОК, при принятии законов.. ... Вот эти "ОШИБКИ", и "ХАВАЙТЕ!!!!
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есть там такая норма, предлагающая украинцам ликвидировать право тайного голосования-

це якраз летальна помилка.
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А я уже начал беспокоиться, не приболела ли?
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Стоп, нам тут парашоботи труть, що законопроекти ніхто не бачив, що читати їх нардепам не дають, примушують голосувати не читаючи.
А Ірка-дирка парашоботів підставила.
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вот положив руку на бюстгальтер ,в какой отрасли специалист сама ? Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 400
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Главное, чтобы эти законы РАБОТАЛИ на народ Украины. А "профессионалов" мы,уже видели. Понапринимали такую хрень, что народ разбегается по заграницам от ваших законов, Ирина!
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сказала профессиональная подстилка - Ира Геращенко
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Под Луценко законы принимались за пять минут
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при тому що ці закони були опубліковані ще ДО їх прийняття !
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Оце ще, блін - "професіоналка" знайшлась. Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6795
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Вам би всім, зєбілам, хочаб трішки мізків та патріотизму тої Іришки!
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ПЕТЕраст-Порохоботина..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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Ну разумеется. Там же полно нубов, включая зеклоуна.
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Все сказано по суті і в доброзичливих інтонаціях.
Незрозуміла мені лють дописувачів та хамські випади в бік Ірини.
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Ірочка, що непрофесіонально, так це твоя словникова тічка. ))) Чи я б корова(це я про тебе) мичала. ))))))
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