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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2576) корупція (2526) США (5336) Пенс (68)

 Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс

США і надалі підтримуватимуть нашу країну в світі агресії проти неї. Але у Вашингтоні хочуть бачити прогрес у боротьбі з корупцією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцепрезидент США Майк Пенс.

"Особливо від часу російської агресії – нелегальної окупації Криму і агресивних дій на сході України - США міцно стоять на боці України і так буде й надалі: ми підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України. Але одночасно президент Трамп підкреслив, що маємо проблеми з питаннями корупції",- заявив Пенс.

Він поінформував, що перед прийняттям Трампом рішення про надання подальшої військової допомоги Україні американська сторона напередодні у Варшаві хотіла почути від Президента Володимира Зеленського інформацію про стан боротьби з корупцією в Україні. Відтак, українська сторона надала цю інформацію, яку віцепрезидент США передасть главі Білого дому.

За його словами, Зеленський став Президентом України саме на хвилі боротьби з корупцією, і є "символом цієї боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Пенс наголосив, що український лідер повідомив його про понад 200 законодавчих ініціатив в Україні у сфері боротьби з корупцією.

"Цей процес повинен бути читабельним для американців. Президент Трамп хоче бути упевненим, чи ці гроші спрямують на інвестиції, які посилять безпеку і стабільність України",- констатував віцепрезидент США.

Він наголосив, що настав час, аби європейські партнери також у більшій мірі долучилися до інвестицій і підтримали Україну у захисті суверенітету і відбудови країни. Пенс зазначив, що він закликав Зеленського, аби той апелював до європейських партнерів до більшої співпраці у цій сфері з Україною.

Відповідаючи на запитання американських журналістів, Пенс зазначив, що призупинення надання військової допомоги Україні не пов’язані з тим, що "Руді Джуліані (ексмер Нью-Йорка, близький соратник Трампа – ред.) намагається знайти в Україні щось на Джо Байдена (ймовірного кандидата на посаду президента США від демократів – ред.)".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145955
 
 
 Топ коментарі
 
А что ее еще зебобики не победили?? Странно...на таможне уже победили...бурштын тоже уже победили... Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс - Цензор.НЕТ 5227
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Нам зебобик тоже об этом втюхивает....а на деле коррупция ни куда не делась...хотя все новое...презЕдент...кабмин...сбу...прокуратура...рада..таможня....
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Никогда. Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс - Цензор.НЕТ 4886 На них нет абсолютно ничего, кроме вбросов Бигуса.
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А что ее еще зебобики не победили?? Странно...на таможне уже победили...бурштын тоже уже победили... Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс - Цензор.НЕТ 5227
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Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине, - Пенс -
а уважаемый Пётр Алексеевич, построитель украинской армии с нуля и создатель антипукинской коалиции, всей стране 5 лет совершенно другое втюхивал...
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Нам зебобик тоже об этом втюхивает....а на деле коррупция ни куда не делась...хотя все новое...презЕдент...кабмин...сбу...прокуратура...рада..таможня....
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Коррупция сама по себе никуда не девается. Субъект осуществления коррупционных деяний - коррумпированное чиновничество, которое надо выметать, как паразитов из дома. Власть порошенко этих паразитов только культивировала.
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Тут некоторые аналитики считают, что военную помощь Украине приостановили из-за продажи Мотор Сич.
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не прикидывайся дибилом) ты же и сам понимаешь что нужно года два на выгребание рошеноворья,, хотя так как Зе береться за дело может и одного хватить
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По-видимому, США были довольны как он борется с коррупцией; а вот по поводу Зекоманды у них есть сильные сомнения.
Как ты думаешь - почему ? Может, потому что заводы и проч. предприятия Коломойского немедленно получили кучу преференций, ещё до того как парламент провёл первое заседание ? Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс - Цензор.НЕТ 3762
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США очень сильно были "довольны" тем, как Порошенко боролся с коррупцией. Об этом Саманта Пауэр предупреждала украинцев ещё в июне 2015-го года на Майдане.
Саманта Пауэр: Украинцы воюют на два фронта, но США поддержат Украину.
Украинский народ воюет на два фронта - с коррупцией и старыми институтами внутри страны и с внешней агрессией и дестабилизацией со стороны России.
Об этом сказала представитель Соединенных Штатов при ООН Саманта Пауэрво время выступления в Киеве, передает ЕП.
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только при Петре Алексеевиче бабки поступали регулярно все пять лет)и чего им вовчик по перек горла стал - не видят они его глазами зебилов просто Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс - Цензор.НЕТ 4460
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Им уже надоело 5 лет башлять , а бабки куда-то исчезали , ни бабок ни делов . Вот и поставили условия !
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Ще одні зі своєю "підтримкою"...........
Коли ви вже нарешті залишите нас в спокої?!
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Так вас даже в Польшу не позвали. И давно послали в одном всем известном сексуальном направлении
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победа будет тогда- когда сядет свыня и свинярчуки, чтобы знали- возмездие неминуемо
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Ты не в курсе просто, шо их уже награждать приказано.

Хозяин ЗЕ сказал.
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По идее....коррупции уже быть не должно...кабмин новый...рада новая...руководство таможен и главный таможенник тоже новые....презЕдент и тот новый.... о чем говорит Пенс??Какая коррупция?? Кто сейчас коррупционер??
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при Петре пиндосы такого не говорили, а выделили бабло на оборону как договаривались, а тут чёто очкуют)
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Странно, что возник такой вопрос. Ведь Коломойский и Зеленский - честнейшие люди. Ведь так?
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Так вот и я о том же...
Коррупции уже быть не должно...а она получается есть...ну не будет же Пенс врать....
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Вы что не верите Слуге Народа ??????!!!!!!!!!! Он же для народа!!!!!! ( и ещё немножечко для бени )
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Когда сядет барыга и его друзья - кононенко-свинарчуки?
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Никогда. Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс - Цензор.НЕТ 4886 На них нет абсолютно ничего, кроме вбросов Бигуса.
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и те Бигус подтвердить хоть внятно и членораздельно не смог потом, просто прумкал штото типа "дампов нет, это нам неизвестные передали, я ниче не знаю"
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Ну то такое. На то он и украинский журналист.

Но вменяемого обвинения, которое проканало бы не только в Украине, на этой фигне точно не построить.
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эту фигню уже давно выкинули в унитаз сбушники, как только вьехали, что с реальностью там нет ничего общего, потому тема протухла, а зебилы типа "забыли" уже за свинарчуков, Беня даже Героя Украины предлагал им дать)
впрочем на то они и зебилы, что б сглатывать откровенный мусор. И их разница с журналистами лишь в том что вторые за бабки (за большие деньги) это делают и даже лицо серйозное строят когда об этом говорят, а зебилы верят и надеются в "доброго дядю", который им и денег даст и от комуналки с налогами избавит Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс - Цензор.НЕТ 1049
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А ти прискорь процес - щодня сідай на пляшечку.
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Ти не слідкуєш за останніми інтерв'ю бені? Він вже вам сказав, що Порох утримав незалежність України та що без сірих схем було неможливо забезпечити запчастинами армію.
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этак скоро местных спецов пошлют бороться с коррупцией на пиндоссию
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Тобто те, що говорили про боротьбу із корупцією стало відомо тільки зараз, а не підчас зустрічі. Чому це так? Можливо в США трохи по іншому розуміють боротьбу з корупцією?
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какая такая коррупция?
уже 100 дней мы о ней и не вспоминаем... (и вы забудьте)

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При Порошенко давали помощь, а тут почему то засомневались. Отчего же это?
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Пенс просто в курсе, шо ЗЕ олигархов всех уже победил, контрабанду победил, коррупцию тоже уже победил. А сколько красивіх названий законов нарегистрировал... уууу
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треба терміново садити баригу з конфіскацією
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Опять за рыбу гроши. Порошенко уже не президент. Ты в курсе?
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ну теперь все ясно...с такой мордой,вовчик,никто тебе денег давать не хочет -ни Европа,ни США
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Лера, игрального бизнеса не бывает- есть игорный))
И про морду- кто бы, Лера, говорил))
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ты свою имеешь в виду)не завидую если у тебя с зелей одинаковая
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не верю,что не одинаковая)сильно тебя задело... Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс - Цензор.НЕТ 6658
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А чем тебе зеленский не нравится? Интересный парень, классный, президент к тому же.
Или в твоём вкусе более 'крутые пацвны'?
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Имитация борьбы с коррупцией в Украине
Зеленский vs Коломойский
Порошенко vs Roshen
И т.д.
Следовательно, никакой поддержки США, кроме общих заявлений, не будет
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зеля думал,что Землю населяют только зебилы? Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс - Цензор.НЕТ 2362
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Офшорний мільйонер та шоумен Зеленський сам є продуктом, за його словами, Пєті. Він є символом, але не боротьби з корупцією, бо ніколи такої боротьби не проводив, а лише користувався корупцією в своїх інтересах. Якщо він дійсно хоче боротися з корупцією, то має посадити Пєтю, передати Коломойського ФБР для суду в США, і "зникнути" Богдана. Для початку.
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О каг!!! Прям вижу эту неравную борьбу куклы с кукловодом. Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс - Цензор.НЕТ 4127

Выдирая руку Бени (Богдана) из своего зада, ЗЕ рискует остаться без потрохов.
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одним словом - будете слухать Тампа и подпевать то да ,а нет и тогда у вас плохо бояться с коррупцией - свою бы побороли бы - но не получаться побороть - одни скандалы и скандалы)))
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Короче, "пацанам" сказали - "если "отпрыгнете" от политики Порошенко, и будете "мутить непонятную "мульку" - раздавим...
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250. лимонів, хіба, це підтримка, на Бродвеї, неграм - бомжам, більше подають, за рік. Пішов він на пенс з цими подачками.
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А порохоботам, це як серпом по яйцях.

Ну як там лоліта мальдівська, він же вальцман, сухарі насушив?
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А из-за чего? Потому что он противостоял России. Тебя это огорчает? Назови причину твоей злости на Порошенко. Конкретно.
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Тупорылый зелебобик Пенс все врет !!! Коррупцию еще два года назад полностью уничтожил Порошенко !!!!
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