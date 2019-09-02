 Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцепрезидент США Майк Пенс.
"Особливо від часу російської агресії – нелегальної окупації Криму і агресивних дій на сході України - США міцно стоять на боці України і так буде й надалі: ми підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України. Але одночасно президент Трамп підкреслив, що маємо проблеми з питаннями корупції",- заявив Пенс.
Він поінформував, що перед прийняттям Трампом рішення про надання подальшої військової допомоги Україні американська сторона напередодні у Варшаві хотіла почути від Президента Володимира Зеленського інформацію про стан боротьби з корупцією в Україні. Відтак, українська сторона надала цю інформацію, яку віцепрезидент США передасть главі Білого дому.
За його словами, Зеленський став Президентом України саме на хвилі боротьби з корупцією, і є "символом цієї боротьби".
Пенс наголосив, що український лідер повідомив його про понад 200 законодавчих ініціатив в Україні у сфері боротьби з корупцією.
"Цей процес повинен бути читабельним для американців. Президент Трамп хоче бути упевненим, чи ці гроші спрямують на інвестиції, які посилять безпеку і стабільність України",- констатував віцепрезидент США.
Він наголосив, що настав час, аби європейські партнери також у більшій мірі долучилися до інвестицій і підтримали Україну у захисті суверенітету і відбудови країни. Пенс зазначив, що він закликав Зеленського, аби той апелював до європейських партнерів до більшої співпраці у цій сфері з Україною.
Відповідаючи на запитання американських журналістів, Пенс зазначив, що призупинення надання військової допомоги Україні не пов’язані з тим, що "Руді Джуліані (ексмер Нью-Йорка, близький соратник Трампа – ред.) намагається знайти в Україні щось на Джо Байдена (ймовірного кандидата на посаду президента США від демократів – ред.)".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.
а уважаемый Пётр Алексеевич, построитель украинской армии с нуля и создатель антипукинской коалиции, всей стране 5 лет совершенно другое втюхивал...
Как ты думаешь - почему ? Может, потому что заводы и проч. предприятия Коломойского немедленно получили кучу преференций, ещё до того как парламент провёл первое заседание ?
Саманта Пауэр: Украинцы воюют на два фронта, но США поддержат Украину.
Украинский народ воюет на два фронта - с коррупцией и старыми институтами внутри страны и с внешней агрессией и дестабилизацией со стороны России.
Об этом сказала представитель Соединенных Штатов при ООН Саманта Пауэрво время выступления в Киеве, передает ЕП.
Коли ви вже нарешті залишите нас в спокої?!
Хозяин ЗЕ сказал.
Коррупции уже быть не должно...а она получается есть...ну не будет же Пенс врать....
Но вменяемого обвинения, которое проканало бы не только в Украине, на этой фигне точно не построить.
впрочем на то они и зебилы, что б сглатывать откровенный мусор. И их разница с журналистами лишь в том что вторые за бабки (за большие деньги) это делают и даже лицо серйозное строят когда об этом говорят, а зебилы верят и надеются в "доброго дядю", который им и денег даст и от комуналки с налогами избавит
уже 100 дней мы о ней и не вспоминаем... (и вы забудьте)
И про морду- кто бы, Лера, говорил))
Или в твоём вкусе более 'крутые пацвны'?
Зеленский vs Коломойский
Порошенко vs Roshen
И т.д.
Следовательно, никакой поддержки США, кроме общих заявлений, не будет
Выдирая руку Бени (Богдана) из своего зада, ЗЕ рискует остаться без потрохов.
Ну як там лоліта мальдівська, він же вальцман, сухарі насушив?