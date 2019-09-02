 Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні

Про це заявила в понеділок в Брюсселі під час виступу перед дипломатами країн ЄС високий представник ЄС Федеріка Могеріні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Протягом п’яти років, що минули (з початку кризи), ми надали Україні найбільший пакет допомоги за всю історію Європейського Союзу. Завдяки цьому країна не зазнала колапсу. Вона змогла просуватися вперед та намагається вийти з цієї кризи вже на новій основі. Незважаючи на виклики, що залишаються, Україна сьогодні є набагато сильнішою країною, ніж раніше. Я пам’ятаю 2014 рік - драматичний рік, коли все це почалося. За визначенням, тоді ми були в іншому місці", - заявила високий представник ЄС під час виступу, що розміщений на відеопорталі Євросоюзу EbS.

Читайте також: Євросоюз відмовився піти на поступки щодо Brexit

Вона зазначила, що за п’ять років, які минули від початку роботи нинішнього складу Європейської служби зовнішніх дій, Євросоюз змінив підходи до врегулювання зовнішньополітичних проблем, змістивши центр уваги з реагування на кризи на запобігання їх виникненню, на подолання довгострокових наслідків таких криз та сприяння позитивному розвитку. При цьому в основі такої діяльності було сприяння формуванню більшої стійкості держав по усьому світу до вирішення зовнішніх та навіть внутрішніх шокових явищ.

"Я могла б навести багато прикладів, але я назву лише один, який є просто тут, на нашому континенті. Криза в Україні все ще не завершена, але протягом цих п’яти років Україна пройшла дуже довгий шлях. Сьогодні вона є набагато більш стійкою державою, ніж вона була п’ять років тому. Наша робота з Україною мала дуже потужний компонент з безпеки, але ми також активно інвестували у розвиток людського потенціалу країни. Ми допомагали створювати робочі місця, будувати та відбудовувати інфраструктуру, ми лібералізували доступ до Європейського Союзу, інвестували в обміни між нашими людьми та між нашими університетами", - зауважила Могеріні.