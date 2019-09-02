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 Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні

Європейський Союз надав Україні найбільшу допомогу за всю свою історію. Зокрема завдяки цьому країна змогла уникнути колапсу й активно розвиватися в останні 5 років.

Про це заявила в понеділок в Брюсселі під час виступу перед дипломатами країн ЄС високий представник ЄС Федеріка Могеріні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Протягом п’яти років, що минули (з початку кризи), ми надали Україні найбільший пакет допомоги за всю історію Європейського Союзу. Завдяки цьому країна не зазнала колапсу. Вона змогла просуватися вперед та намагається вийти з цієї кризи вже на новій основі. Незважаючи на виклики, що залишаються, Україна сьогодні є набагато сильнішою країною, ніж раніше. Я пам’ятаю 2014 рік - драматичний рік, коли все це почалося. За визначенням, тоді ми були в іншому місці", - заявила високий представник ЄС під час виступу, що розміщений на відеопорталі Євросоюзу EbS.

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Вона зазначила, що за п’ять років, які минули від початку роботи нинішнього складу Європейської служби зовнішніх дій, Євросоюз змінив підходи до врегулювання зовнішньополітичних проблем, змістивши центр уваги з реагування на кризи на запобігання їх виникненню, на подолання довгострокових наслідків таких криз та сприяння позитивному розвитку. При цьому в основі такої діяльності було сприяння формуванню більшої стійкості держав по усьому світу до вирішення зовнішніх та навіть внутрішніх шокових явищ.

"Я могла б навести багато прикладів, але я назву лише один, який є просто тут, на нашому континенті. Криза в Україні все ще не завершена, але протягом цих п’яти років Україна пройшла дуже довгий шлях. Сьогодні вона є набагато більш стійкою державою, ніж вона була п’ять років тому. Наша робота з Україною мала дуже потужний компонент з безпеки, але ми також активно інвестували у розвиток людського потенціалу країни. Ми допомагали створювати робочі місця, будувати та відбудовувати інфраструктуру, ми лібералізували доступ до Європейського Союзу, інвестували в обміни між нашими людьми та між нашими університетами", - зауважила Могеріні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145951
 
   
 Топ коментарі
 
И тебе кацарылый Петр за шиворот наложил,не перевозбуждайся!
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Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2300это ж ты лайкнул чувака внизу,лепящего про "активное развитие" аж до 14го?а чего это вы уже,лишнехромосомные батраки,не прячетесь под "зубожилых"а?
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Страна активно развивалась до 2014 года..пока европейские помощники не вмешались.А так-кроме бесполезных санкций,томоса и "всебічної підтримки" на словах -нету ничего.Эта **** Могерини просто ради прикола полежала бы в нашей больничке пару суток..оценила прорыв Украины
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Шо-шо? развивалась до 2014?)))
С 2012 ВВП стабильно падал аж до 2016
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А як же "революція гідності", "шлях в Європу"??? Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 7846
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Это была спецоперация по насаживанию рашки на бутылку. Украинский народ с честью с нею справился. Ты тому яркое подтверждение, чучело лишнехромосомное из за поребрика. Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2020
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Так и напрашивается продолжение фрази - "А теперь идите набуй"...
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Ой да ладно, например Польша получила 200 млрд. А из Украины продолжают детать аграрный придаток и рынок сбыта товаров с добавленной стоимостью.
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А ты хотел сделать из Украины рынок сбыта расейской жижы, вонючего газа и корыт производства ВАЗ и ГАЗ? Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 4126
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После ее слов получается, что мы им остались должны)
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Это означает только одно, все остальные в Евросоюзе оказались гораздо умнее и просто отказались от "помощи" МВФ, но в результате получили прямое финансирование от ЕС без кредитов и долгов.
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Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2486такого кол-ва озабоченности еще не видывала современная история Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2486
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Видела. Когда Лига Наций была на последнем издыхании.
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"как никому больше за всю свою историю"(с) - вот только не надо гнать.
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Польша получила 50 миллиардов безвозвратно.
Но у Польши был Бжезинский, который знал, на какие рычаги где нажимать.
И, самое главное, в Польше руководят ПОЛЯКИ, а не как в Украине.
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та ви нам винні шо земля колгоспу ! якби не Україна вас би ***** зі своєю ордою зжерло вже давно з ручками і ніжками
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Да, вы помогли развалить Украину, потакая Рашке.
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Мы и сами отлично справляемся, без помощников.
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Після цих всіх "озабоченностей" і піддакуванні кацапні ЕС іде *****. Піддержка була тільки зі США, Канади, Австралії яку мародер профукав. Британія правильно робе що линя з ЕС.
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а Украина правильно, что в ЕС стремится? по-моему, кто-то из вас ошибается... Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 930
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Раніш я думав що правильно. Зараз не впевнений. В будь якому випадку нас туди ще не беруть, буде видно.
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Из всего ЕС летальное оружие поставляла только маленькая и отважная Литва. За что ей наша безмерная благодарность.
Нелетальным еще Польша прилично помогала. А в Украине под флагом ЕС наши люди погибали. Впервые в истории. И началась заваруха из-за ассоциации Украины с ЕС. В ЕС в то время политики активно обсуждали, как сделать так, чтоб Украина никогда дальше ассоциации не продвинулась. Есть и другие неудобные моменты.
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Польщі набагато більше кредитів надали
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- чайку нє желайєтє?
- іді ти в жопу!!!
Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 4242
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EC dajut dengi dlia Ukrainy ,dali na pomoc kotoryje nenado vernut i pomoc gde nado budet vernut za 15 let,bezprocentov.Vsego suma pomoci ocenyvajet na 11 miliardov evro.Takze sto svobodnaja torgovlia s EC toze ocenyli 600mln evro v god sto vam nenado platyt platezy za export v EC strany
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як себе не похвалиш, то ніхто не похвалить
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А можна оголосити всю суму, щось малувато буде.
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дада... польше дали 300 млрд денег помощи, греции-- 100 млрд.,а воюющей Украине, то что я слышал -- пару сотен миллионов евро . Спасибо конечно и за это но это не помощь.... а подачка...
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Во-во, и Польше, и Греции - безвозвратно.
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СЕРЬЕЗНО??? А Греции - более 100 лярдов?
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погугли греческий кризис и помощь ЕС Греции
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я ошибся, общая помощь ЕС Греции составила 240 млрд! евро

"Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после недавнего международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам, заявил на пресс-конференции глава Еврогруппы Марио Сентено."
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и при этом в Греции всего 10 млн населения...
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Греция в еврозоне
польша нет

так что это помощь разного свойства
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На Федерику хоть смотреть можно. А вот Могерини похуже будет.
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северными и южными потоками особо помогли ..
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ну почему же... Еще ОБСЕ к нам прислали , которое помогает террористам на Донбассе...
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вот тут полякам стало обидно
Больше них от ЕС никто и никогда не получал и не получит
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мб имеется в виду помощь НЕ странам ЕС
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что то я смотрю, число симпатиков ЕС очень упало, и это на вышиватном то цензоре)))и за что только стоял майдан???
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життя вносить свої корективи ...))
П.С - Майдан тут взагалі ні до чого .
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Офигенно помог, не дав нам отвоевать оккупированные территории!
Идите на путена, озабоченные!!!
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италянская подельница куйла от гейросоюза ,называет помощью кровопролитие,которые твари совместно с фрицами и жабоедами создали ,отрезав часть украинского Донбасса ,строительство северного и возврат рашиста в ПАСЕ помощью Украин для Украины.Смертельная помощь в результате которой в мир ииной ушло 15 тыс украинцев...с,,,ки.продажные...
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