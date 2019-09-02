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 Політика України
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Все про:Аваков (1228) декларація (559) МВС (1313) Геращенко Антон (445)

 Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ

Колишній позаштатний радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і народний депутат VIII скликання від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Декларацію претендента опубліковано в реєстрі НАЗК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

У реєстрі йдеться, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра в Міністерстві внутрішніх справ. Декларацію опубліковано 1 вересня ввечері.

Антон Геращенко - народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції "Народний фронт". У 2014 році Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ України. До парламенту нового скликання Геращенко не балотувався, але заявив при цьому, що залишиться в українській політиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент захисту економіки в Нацполіції ліквідують, - Аваков

Посаду міністра внутрішніх справ обіймає Арсен Аваков, якого було перепризначено 29 серпня 2019 року.

 Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ 01

Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145946
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть идет тарелки вылизывает... животное...
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Охренел уже в конец. Хочет! А Зорян со Шкиряком?
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Мафія ********** свою людину в керівництво МВС, так мафія готується до звільнення Авакова!
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А ти довбишся самотиком в анус.Так ти борешся з ***********.
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Зебилоиды думают, что Порох может организовать Майдан, а Аваков сможет его остановить. Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел - Цензор.НЕТ 9878

Они реально понятия не имеют откуда и как придет их песец.
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Я смотрю, что только порохоскот все обо всем знает, Нострадамусы карамельные. Узбагойся, сиди на попе ровно и досасуй рошенку, пока хозяина не посадили
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Ну не всем же быть тупыми жвачными телепузиками, как ты.

Некоторые учились, набирались опыта, силы, финансовых и социальных возможностей пока ты пивасик перед телеком булькал и свою кобылу побивал.
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Это ты, каких таких социальных возможностей набирался, алень шыкаладный? Ты само поняло, шо в@срало? Или это вырвано из контекста речи сывочолого кумыра? Не отвечай. Твоя извилина второй раз такого напряга не переживет. Вас, и так, порохоскотов - единицы остались. Надо для музея Дарвина пару экземпляров сохранить. Особенно таких, как ты - тупых, как фантик и верных своему бврыжному боху.
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У пашки с рашки жо"а загорелась Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 6982 с бутылки слезь, а то разорвет. Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 9226
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Еще одно лишнехромосомное выползло из спама. Ненадолго
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Охренел уже в конец. Хочет! А Зорян со Шкиряком?
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Пусть идет тарелки вылизывает... животное...
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Иди тарелки в столовой вілизівай грязниє слопотам Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел - Цензор.НЕТ 3390
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Геращенко хочет.... дальше можно не продолжать....
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хто що н ***** взагалі за цю свиню щось знає? ваще при потрохі такі цікаві харі з'явились:
оцей
ківа
шкіряк
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Свыни, шуты, клоуны, сценаристы, гримеры, артисты, фотографы.... это билять просто ад.
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барыги, мародёры, кондитеры, коррупционеры...........инферно просто.
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свынарчукы за гратамы? або хоча б одын коррупционер))) клоуны
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ты так торопишься Петю в изгнание отправить или в СИЗО увидеть своих хозяев???
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Времени уже не будет

29-30 августа 2019 года организационно завершился переход власти в руки новой политической силы "Слуга народа" и ее лидера, президента Украины Владимира Зеленского.
В результате ночного голосования, проходившего с всеми мыслимыми и не мыслимыми нарушениями регламента и Конституции Украины было сформировано правительство и озвучены основные законодательные инициативы.

В первом чтении, с большими регламентными нарушениями, был принят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности внесенный туда еще предыдущим составом парламента. Кстати сама процедура снятия неприкосновенности в этом законопроекте предусматривает это со следующего состава парламента.
В своем предварительном анализе политической ситуации в Украине (100 дней бессилия всевластия). мы дали общую картину возможных вариантов действий различных групп влияния, потому прежде всего проанализируем ситуацию сложившуюся в этой сфере.

Президент Зеленский.
Зеленский продолжает свои настойчивые усилия по расширению полномочий своей личной власти путем влияния на кадровые вопросы и назначения.
Как все ограниченные люди, он считает это властью.Это не совсем так. Право назначать других - это не власть. Власть - это обладание информацией о других и контроль структур. Назначенный Зеленским Пупкин, может спокойно через минуту, делать все что он считает нужным, ибо Зеленский живущий в устроенном ему информационном вакууме, реально никакой достоверной информации не имеет, а следовательно осуществлять контроль не может.
Даже его притязания на НАБУ и ГБР, окончится тем же. Полное отсутствие кадрового резерва дополняет эту удручающую картину. Команда Зеленского распалась на отдельные, иногда даже враждебные друг другу группы. Все что получит Зеленский концентрацией полномочий - рост личной ответственности (и уголовной тоже) за все происходящее.
Зеленский привел на пост премьер-министра свою креатуру - Гончарука.
Другой кандидатуры у Зеленского просто не было. Этим идеально воспользовался Аваков и завел себя как дополнение к Гончаруку.

Гончарук - это полностью подконтрольное ничто. Фигура предназначенная на заклание народному недовольству, которое уже дымит со всех документов. Гончарук будет делать то что скажут, ибо делать ничего не умеет и ситуацией не владеет.
Маленький пример. Введение рынка электроэнергии. Будущий премьер должен уметь анализировать такие процессы. Вот предсказанный им апокалипсис
15-05-2019 Український блекаут, або скільки буде коштувати електроенергія після 1 липня
З 1 липня має запрацювати новий ринок електричної енергії. Це може спровокувати неконтрольоване зростання ціни та фактично залишити споживачів без енергії. Незабаром новообраний президент прийматиме присягу. А вже за місяць його чекає серйозне "випробовування". Сотні тисяч споживачів можуть залишитись без електроенергії. "
Человек пишущий такое за деньги американских налогоплательщиков либо продажен, либо не компетентен. И в том и в другом случае его вряд ли можно назначать премьер-министром страны.
В общем всей текучкой будет правиль Маркарова, а Гончарук будет продолжать уверять народ в будущих победах. Потом его выбросят, возможно вместе с Радой во имя спасения Зеленского. Или вместе с Зеленским. Тут вопрос, кто первым успеет, народ или Зеленский.

Группа Коломойского.
Организационно сформирована. Парламентская группа около 70 человек. Большинство в "СН". Хороший руководитель в лице Палицы. Адекватный уровень личной заинтересованности. Твердо сохраняет позиции и ищет подход к Оржелю. Есть прямой выход на Загороднюка.
К прыжку во власть готова. Вопрос - нужен подходящий момент.


Группа Богдан-Рябошапка-Портнов-Кизь
Главный вопрос решен - Рябошапка стал генеральным прокурором. Зеленский желая несколько сковать активность этих товарищей, сразу озадачил их реорганизацией прокуратуры и охотой на Порошенко, как основной целью. Кроме того Рябошапке прийдется еще работать с Барром в вопросе Делавэра и прочего. В общем ситуация неплохая, но контроль Делавэрского дела - это выше его скромных способностей. Богдан хочет себе ГБР после его реорганизации. Главное чем он этого добивается, уверение Зеленскому "Я достану Порошенко". Впрочем это чуть дальше.

Аваков
Висел на волоске. Но очень нестандартный ход ситуацию спас. Зеленский Национальную гвардию заберет конечно, но что с ней делать он явно не знает и создаст еще один самостоятельный центр силы. Вова не за то схватился. Сила Авакова не в танках и самолетах. Сила Авакова в огромном объеме получаемой им информации. все вместе взятые спецслужбы такой внутренней информации и близко не имеют.

Баканов-Сытник-Уманский.
Баканов занял пост главы СБУ. Большая власть, много информации, прекрасный пример, как обреченный на заклание своими соратниками человек сумел переиграть всех. Впрочем пока еще первый раунд,. основные бои впереди.
Вес Уманского становится все больше. Во всяком случае Богдан ныне не единственный, кто нашептывает на ухо президенту. Пожертвуют ли эти два Сытником , как бесперспективным покажет время.

Реальная оппозиция Зеленскому - Порошенко.
При всей мизерности представления "Европейской солидарности" в Верховной Раде, Зеленский понимает, что Порошенко очень серьезный противник. Его международные связи, структуры, умение бороться и держать удар весьма внушительны. Он естественный центр кристаллизации всего сопротивления Зеленскому. Потому он превратился просто в маниакальное пугало для Зеленского который на охоту за ним тратит и время и ресурсы.
Но Порошенко умеет ждать своего часа...
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осторожно, несколько раз их ловили на кацапских терминах. Возможно втираются в доверие, чтоб потом гнуть линию партии
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Да кто их знает... Я уже привык любую информацию перепроверять, минимум из трёх источников.
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читаем всякое...у самой власти правды не найдешь.и даже не потому,что скрывают,а потому ,что сами не в курсе Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 7130
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шота сильно героизируют баканова Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 1251.неужто новоиспеченный лейтенант такой крутой?
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Та да! Я думаю по поводу Цемаха там больше амеры надавили. Тем более, им есть чем яйца прищемить - Делавэрский суд.
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а шо, тоха уже созрел до этого: осталось вылизать оставшиеся тарелки и худануть в плюс на пару центнеров
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замы погоны носят, как я понимаю?? экзамены, экономист херов, тоха, а, пятнашечку от пола??))
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Это тот долбень для которого Саакашвили враг государства?
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Кстати, а где сейчас шляется Сракашвили и чем он мается? А то приехал в Украину и пропал...
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Дон Асрен Харковский и его верный Антон Панса.

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не знаю как заместителем...
а вот рупором или фонтаном версий и предположений ...так его не только на МВД хватит...)))
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вся шваль которая отрабатывала прот Пороха.теперь должности получает...и скоро будет драпать на ростов
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Хорошо не так спрошу.
А кто такой из себя АнТон Геращенко???
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13 лет назад был главой администрации Красноградского р-на харьковской обл. По словам тогдашнего главы облсовета В.Салыгина -"жирное тупое быдло, которое погрязло в пьянках, разврате, воровстве и коррупции." Кстати, Антошка признал критику правильной, и просил прощения у граждан области через телевизор. Угадаем кто в то время был глава обладминистрации? Первая буква "а" последняя "в".
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А Салыгин, что белый и пушистый, про него все харьковчане все знают.
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Когда сидишь напротив следователя, который тебе рассказывает, что ты гад такой украл у родины аж целый миллион, ты с надрывом начинаешь возражать-посмотри вокруг, у тебя только возле отдела автомобилей на 5 млн, а дома в центре, а квартиры по мулионам! Он всегда скажет с мрачным видом-"каждый отвечает за себя." В харьковской обл много есть чего такого!
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А может и Пете с Луциком местечко найдете? Будете вместе рюкзаки продавать Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел - Цензор.НЕТ 1065 Геращенко, расскажи лучше как ты качели и отракционы детские порезал и пропил?
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Чеботарь, кабы спалился, теперь будет жиртрест.
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Этот аваковский холуй должен сидеть под в СИЗО под следствием.
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Прежде чем снова лезть во власть.Надо для начала жрать научиться в три раза меньше.
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Так він же ні в одне крісло не влізе!
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А ми всі, як Презеденти, хіба проти? Геращенко хоче бути заступником міністра внутрішніх справ - Цензор.НЕТ 2426
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Куда тебя хрен несёт, здесь должны быть только лишь новые люди, а таким как ты, делать нечего. Пшол вон!!!
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