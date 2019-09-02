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 Суспільство
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Все про:суд (5484) в'язниця (203) Лягін Роман (2)

 Правозахисники вимагають відкритого суду над Лягіним, причетним до створення в'язниці "МДБ ДНР"

Навесні 2014 року Роман Лягін був відповідальним за референдум щодо створення сепаратистської республіки у Донецькій області, пізніше - керував захопленням заводу "Ізоляція" в Донецьку.

Саме ця територія згодом була перетворена на секретну в'язницю "Міністерства державної безпеки ДНР". Доступ до в'язниці є закритим для міжнародних місій, оскільки керівництво ДНР заперечує сам факт існування цієї тюрми. Також територія заводу, а це майже 8 га площі, використовується як склад боєприпасів та військової техніки.

Про це сьогодні на пресконференції в "Укрінформі" розповіли представники правозахисних організацій, фонду "Ізоляція" (платформи культурних ініціатив, заснованої у Донецьку 2010 року на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів) та колишні бранці "ДНР", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ця в'язниця завжди відрізнялася постійними катуваннями. Я знаю одну людину, яку катували щоночі. Ці катування навіть не для того, щоб вибити якісь свідчення - це садистська методика, щоб зламати людину, - розповів колишній полонений, вчений Ігор Козловський. - Лягін та інші мусять бути покарані. Тому що якщо зло не покаране - воно повертається у стократному розмірі".

"Ізоляція - це приміщення, не пристосоване до утримання людей, на відміну від звичайних в'язниць. Відповідно, у камерах там немає води, - каже блогер Дмитро Потєхін, колишній ув'язнений секретної тюрми. - Тому там є додаткові засоби катування - не давати воду, наприклад".

"Ізоляцію" Потєхін відверто називає "концтабором". У цій тюрмі він провів 48 діб.

Судове засідання у справі Романа Лягіна відбудеться 3 вересня о 15:30 у Шевченківському суді міста Києва (вул. Дегтярівська, 31А). Правозахисники побоюються, що правоохоронні органи "намагатимуться максимально закрити засідання для громадськості та домовитися з Лягіним про співпрацю на невідомих та, ймовірно, неприпустимих для постраждалих умовах". Це стане поганим прецедентом на майбутнє, адже подібні розслідування триватимуть і після закінчення війни з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145941
 
   
 Топ коментарі
 
В Украине даже обычного правосудия нету. В цивилизованной стране ему бы от 20 до пожизненного впаяли бы. У нас же даже массовые убийства от года условно до 8 лет дают. Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР" - Цензор.НЕТ 1119
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Нажаль немає в Україні смертної кари.
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Странно почему эта рожа не депутат от "За життя"
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В Украине даже обычного правосудия нету. В цивилизованной стране ему бы от 20 до пожизненного впаяли бы. У нас же даже массовые убийства от года условно до 8 лет дают. Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР" - Цензор.НЕТ 1119
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Відкритого суду в Тернополі та публічної страти!
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Приведи пример "У нас же даже массовые убийства от года условно до 8 лет дают. " Я что-то не припомню.
Имеем ввиду умышленные убийства.
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Большинство узников этой тюрьмы мечтали о смерти. Смерть это просто и быстро. Для Лягина было бы счастьем. Лично для него я считаю быстрой смерти мало.
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его уже выпустили под залог и готовят на обмен))
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Ну и рожа у этого Лягин. Зато он гармонично вписался бы в команду Зе!, если, конечно, не стал бы "повстанцем"!!!
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это теперь так волонтеров кличут али пытрыотив?
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Давайте вынесем на народный суд ету тварь, тоесть на референдум.
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Впрос №1. Закопать по пояс головой вниз
№2. Отпустить.
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Странно почему эта рожа не депутат от "За життя"
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Якщо його відпустять під завдаток, то винним буде Порошенко?
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Это что инопланетянин? Очень уж страшный.
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Открывайте лучше уголовное дело по статье хулиганство, которое предусматривает наказание до 7 лет. Потому что по статье терроризм в Украине предусмотрено наказание ночной домаший арест и не большой штраф
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Відкритого суду не буде - він занадто багато знає і може , раптом , сказати щось не те ...
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