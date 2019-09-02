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 Політика України
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Все про:ВР (5533) законопроект (715) Разумков Дмитро (169) Слуга народу (268)

 У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що нині суб'єктами законодавчої ініціативи зареєстровано майже 300 законопроєктів, з яких 67 визначені президентом України для невідкладного розгляду.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив на засіданні погоджувальної ради.

"Нині суб'єктами законодавчої ініціативи зареєстровано майже 300 законопроєктів, з яких 67 визначені президентом України для невідкладного розгляду. Щодо 59 таких законопроєктів уже є проголосовані рішення про скорочення термінів підготовки до їхнього розгляду. Внесено 7 законопроєктів про зміни до Конституції України, які вносяться до порядку денного сесії і направлені до Конституційного суду про надання висновку за окремою процедурою. Крім того, є понад 120 перехідних законопроєктів", - розповів Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив, що партія "Слуга народу" почала готувати законопроєкти ще в грудні минулого року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145939
 
 
 Топ коментарі
 
"Подытожим:
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит.
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
В Зе, это видео - фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать" (с)via Андрей Салтинский
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Нарешті ВР працює,а не грощі діле.
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Заголовки законов есть, а текстов законов нету. Не пугайтесь, ничего страшного. Это они бумагу экономят. Ведь электронный добкументооборот!!!
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ВР типа работает, а Каломойский бабло делает
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Під час війни зміни Конституції України заборонені і можуть бути відмінені Конституційним Судом України! Тому замість змін до Конституції краще вводити Воєнний стан - це було б логічно, бо на Донбасі йде війна і без особливого правового режиму неможливо вести бойові дії згідно бойових уставів, неможливо обмежувати права громадян України на пересування по території України, а саме це і відбуваєтсья на лінії фронту! Ми 5 років перебуваєм поза правовим полем Конституції України і прийшов час повернути ситуацію в правове поле - ввести воєнний стан на 5 років! А Воєнний стан дозволить і реформи провести по скороченій процедурі, і позбавити народних депутатів недоторканості на період війни, і змінити адміністративний поділ України, і спростити звільнення чиновників і спростити судочинство і притягнення корупціонерів та бандитів до кримінальної відповідальності! Вихід зі всіх складних ситуацій - це воєнний стан!
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ЗЕ команда -безграмотні словоблуди. Пост міністра освіти Новосад:В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков - Цензор.НЕТ 4153
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запятые в ФБ это не суть важно
Висновки по чому? Давальний відмінок - ДІЯМ, а не діях
https://uk.worldwidedictionary.org/дія

Ознакомьтесь:

Президенту, - тоже верно, как і "президентові".
https://uk.worldwidedictionary.org/президент

продовжить - http://sum.in.ua/s/prodovzhuvaty

Садитесь, два.
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при порошенко взагалі виховували безграмотних дебілів,вчительки закордон біжать
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Володька не позор себе, у нас тільки минулого року тисячі відмінників.Ти дебіл ,чи нарік ,як і твій кумір? У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 1496
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липові твої відмінники найкращі навчаються закордоном вчителів та виховательок дитсадків(особливо) катастрофічний недобір касир отримує нарівні а то й більше ніж вчитель,дякуйте.
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Це такі дурні тупоголові,як ти липові.Дякуючі баранам, тобі подібним, маємо зе лайно у владі.Все б нічого,якби в тому лайні ви самі ж і бовтались,так ви тупорилі і нормальних людей за собою тягнете, бо не хочете самі в цій жижі зеленій плавати.
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Попробуй написать 300 законов за 2 месяца и ты поймешь, сколько у тебя останется в карманах после того, как эти законы заработают. Жить-то тебе придется по этим законам, не "слугам".
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Заголовки законов есть, а текстов законов нету. Не пугайтесь, ничего страшного. Это они бумагу экономят. Ведь электронный добкументооборот!!!
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Ну що, казали ;Такого як Сралін або Пукін треба!;
Розпишіться.
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чекаємо посадок та поросячого верещання про 37 рік та репресїї
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Тоді багато з тих, котрі мріяли сидіти вертухаями на вишках закінчили життя в тайзі на лісоповалі.
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Майже одночасно написали (див. нижче).
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в уранові рудники ніхто не посилатиме(шкода) просто пересядете з майбахів на лісапети В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков - Цензор.НЕТ 5851
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Це на ті, на котрі обіцяло ваше зелене брехло пересісти?
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Зеленский заявил, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде
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Тепер остаточно зрозуміло, для чого був той ґепізод, коли Шаріков спробував підселити до себе якусь дівулю ("я с ней расписьіваюсь...")
З реакції ТПшки після розмови з професором ("я отравлюсь!") бачимо, що Шаріков встиг її сексом трахнути... із відповідними наслідками...

У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 1963
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Ти помітив як нащадки червоних комісарів на РФ захищають свого Вождя?
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Та ще й як. Див. нижче - "поверни награбоване".
Причому мають на увазі зовсім не "кровосісів з вищих ешелонів".
Ніт, їм хочеться розкуркулювати та конфіскувати з розстрілом в усіх, чий рівень добробуту вищий за їхнє "зубожіння" з тарганами. По-простому, по-пролетарськи - оголосити "ворогом слуги народу", отжать и поделить - це ж просто люмпенська генетична мрія...
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ви зробили це разом з петею, У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 7392 тепер сушіть памперси У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 9451
закон про незаконне збагачення знову відновлять вчиться жити по законам а не по-понятіям У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 2364
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Я правильно зрозумів, що вирішальним моментом при застосуванні закону буде "за кого голосував і кого підтримуєш"?
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ні, просто потрібно буде пояснити звідки з`явилися гроші на розкішний коттедж чи авто як це робиться у цивілізованих европейських країнах
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Пролетарі. З голою сракою і мріями про розкуркулення.
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Слово "пролетарії" у стародавньому Римі застосовувалося до певної категорії осіб (за мойновим і податковим цензом). Дослівно - "Ті що мають [лише] дітей".
Тобто "ні корови, ні свині, тільки сралін на стіні".
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Мені байдуже хто у тебе на стіні. Матеріальний стан, меню та хотєлки зебілів мене обходять.
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Диви, щоб самому не довелося у слідчого верещати, відпльовуючи кров'яху, за наклепом сусіда (бо йому на пляшку не вистачає, а тут за порохобота бабос дають)... або якщо лейтенант "укркомнадзора" побачить щось "враждебное" в коменті - і доказуй потім, що не путчист.
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нічого особистого,дядьку,поверни награбоване і живи спокійно,без штанів В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков - Цензор.НЕТ 9372
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А на інтернет мама з пенсії дає, чи якось заробляєш?
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Контора пишет.....

Количество...это не синоним качества.....стахановцы....
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Закон перехода количественных изменений в качественные в диалектике Гегеля и материалистической диалектике, а также ряде близких философских концепций - всеобщий закон развития природы, материального мира, человеческого общества и мышления[1]. Закон сформулирован Фридрихом Энгельсом в результате интерпретации логики Гегеля и философских работ Карла Маркса.
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качественные законы мы редко видели и в предыдущей Раде
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В этой судя по всему мы их не увидим вовсе...
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как юрист скажу, что уже есть. Держу кулаки за один из них. пс - я не зелебот
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Міняєм Європейські стандарти і їздимо по європейським дорогам.
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Да фигня, если в зале оставить только СН то они за 1 день управятся.))
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"Подытожим:
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит.
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
В Зе, это видео - фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать" (с)via Андрей Салтинский
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подітожим
петя просрал войну,поднял тарифы обвалил гривню в три раза,воровал бюджетные деньги под крышей потужного реформатора расцветала кантрабанда,вырубка леса,беззаконие в судах и проч
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Мо-ло-дец! Сразу видно зрителя киселева-соловьева-скабеевой!
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если колленктивно раскурить одну трубку мира на 300 человек. то тогда от каждого можно легко ожидать, как минимум, не меньше 5 законотворческих актов, в зависимости от длительности затяжки и количества выкуреного
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За десятиліття накопичилось багато питань, що потребують невідкладного вирішення.
Швидкість мене, та й, думаю, багатьох інших, влаштовує.
Якість і спрямованість будемо знати найближчим часом.
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Не читал, но одобряю!
В некоторых страна потом кровью харкакть пришлось при таком подходе к законам.
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Читав і, наприклад, закон про усунення адвокатської монополії, яку пропихнули при ***** мальдивській, схвалюю.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242
Закон щодо розмитнення авто також схвалюю.
Зняття недоторканості з депутатів схвалюю, так само схвалю зняття її із суддів.
Так що не треба приписувати мені совкові манці.
Відповідайте виключно за себе.
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Депутат ВР не "схвалюю" чи "не схвалюю" при біглому прочитанні сказати, а докладно проаналізувати, щоб не було зловживань або колізій.
Не так давно в Києві зробили багато смуг руху для маршрутних транспортних засобів. Коли приймали ПДР хтось теж сказав "схвалюю". Але забули, що велосипедист за відсутності велосипедних доріжок має рухатися в крайній правій полосі. А там полоса для маршрутних транспортних засобів. Поспіхом прийняли, а потім просто довелося хрін класти на ті ПДР.
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Да, крім усього, від проекту в процесі прийняття можуть лишатися "ріжки і ніжки".
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українська жаба--єдина у світі тварючка, яка росте, росте, росте і навіть може задавити цілком дорослу людину.
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мля, де тексти цих законів? хто їх писав і з якого лиха?
яка користь від тих законів?

і що буде тими законами, що вже лежать у ВР? там дохіра корисних законопроектів, деякі з них не дійшли навіть до першого читання... бо там серпом по помідорах... і самим депутата в тому числі.
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мля, там де завжди - на сайті ВР в розділі "законопроекти"
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66518

а сам перевіти не пробовав?
де текст? шо воно збирається усувати?
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66488

ось ще чудовий законопроект, текст якого хотілось би побачити...
і думаю не лише мені.
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Зарегистрировали названия без текста. Т.е. пустышки, в которые всунуть можно, что угодно.
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Так ведь зеленому стаду...что есть текст..что нет его все равно...оно при любых раскладах не читает...оно голосует....
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10010&num_s=2&num=&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id=
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Там все законы рады предыдущего созыва.....и они уже прошли первое чтение....они были бы поставлены на голосование во втором чтении и без зебобиков....
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Те законы которые внесены этой радой без текста...
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можно номер для примера? вот 1083, который критикуют ниже, со всеми текстами и записками
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Прессекретарка «Слуги народу», викладачі та менеджерка «Кварталу». ЦВК зареєструвала 5 нових народних депутатів: https://thebabel.com.ua/news/35107-pressekretarka-slugi-narodu-vikladachi-ta-menedzherka-kvartalu-cvk-zareyestruvala-5-novih-narodnih-deputativ
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Почнуть прозрівати, але РАПТОМ буде вже пізно - бо безпечніше буде мовчати у ганчірочку, щоб не зазнати страшні борошна і не хлюпати розбитими губами у слідчого - "та я случайно лайкнул того врага слуги народа, гражданин начальник!!!"

І так, мовної та аматорської ковбаси по 2.20 не буде, як в Радянському Сполучнику, і горілки "Сто-особова" теж... ото вже точно будуть є стать вареника, забувши про картоплю та зітхання, але голосно прославляти преЗЕдента, бо інакше небезпечно. От і дізнаєтесь, що таке "тверда рука" і "парядок как прі сталінє".

Объясняю про цифровой концлагерь

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:

Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.

Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)

И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.

В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.

Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".

Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.

А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.

И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.

Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.

При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
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Зебілів цим не налякаєш. Вони всі законослухняні і ніколи, навіть не подумали, що можна порушити закон. Якщо ти цього не зорузміє і не визнаєш, ти звичайний порохобот!!!
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а які ознаки порохобота--незвичайного? звичайні--це дєбіли, просто дєбіли.Чому? тому, що вірять не своєму гаманцю, а написаному, сказаному, самі голосракі, а дупу свою рвуть за олігарха.

а от що за вид--незвичайного? народ цікавиться. У Раді зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 9544
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Про олигарха смешно было. А да! Беня же объявил что он не олигарх...
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Як казала одна баба з типового пролетаріату - "ой, та нафиг мене та свобода? я на жопе сижу ровно и на власть не вякаю - кто там меня посадит?"
(а потім пердімонокль - десь обмовилася півсловом, те півслово почули і зрозуміли "со всей бдительностью" - і вже хлюпає розкваченим в кров носом у слідчого... "та я ж не на гаспадина преЗЕдента матюка-а-а-алася!" *хлюп-хлюп*)
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"Проект Закону про списання особам, які мають право на отримання пільг та житлових субсидій заборгованості за оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, що сформувалась станом на 1 серпня 2019 року"



"Проект Закону про державне регулювання у сфері мийних засобів"


"Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення прав працівників на особисте та сімейне життя)"
щось мені підказує, що це удар по декларуванню можновладцями свого майна...

"Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо заборони на продаж єдиного житла боржника)"


"Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі"

"Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо зменшення пенсійного віку та страхового стажу як умов призначення пенсії за віком"

більша частина - агалтєлий папулізм... чи попу-лізм...
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Прожектерство цели и задачи не реальны по срокам . Проект бюджета за две недели. Все это будет опротестовано в судах и просто погрязнет в волоките.
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