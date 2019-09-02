 На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За попередніми оцінками, у 2019 році з 23 вересня по 4 жовтня у заходах візьме участь близько 40 тис. паломників з багатьох країн світу, а найбільш інтенсивне переміщення паломників відбуватиметься через Київ, Одесу та Вінницю. Особлива увага буде зосереджена на організації безпеки паломників у місті Умані", - йдеться в повідомленні.
У Держслужбі зазначили, що здійснюватиметься координація з правоохоронними органами та місцевими органами влади.
У період із 23 вересня по 4 жовтня підрозділи черкаського гарнізону нестимуть службу в посиленому режимі, а для вирішення питань екстреної санавіації буде залучено вертоліт ДСНС у медичному варіанті.
А поводять себе так нахабно , бо їм дозволяють так поводити !
Один раз ізраїські копи дали приклад , як з буйними хасідами требо коіти ...
Чомусь в Парижі й Нью-Йорку вони інакше поводять .
Але українці обрали Вову ЗЕ , шо поробишь ?!
Крім того , я не знаю яким требо бути обкуреним , що за Гепу голосувати ?
Мене бісить особливо його нахабна манера спілкування с людьми . В Ізраїлі за таку гидоти не найшлось би тисячи голосів тільки слухаючи його тон розмови усіх би нудило .
Навіть Беня крайще й поважніше промовляє . Хоча й він нахабний за манерами .
ЗЕ на порядок інтелігентніший за обох . Й людей поважає . За такого можуть де завгодно голосувати . Після Кравчука він єдиний презідент , який відкритий до людей . Петя за манерами був таким же баригою як й Беня . Й цинізму по-більше в його .
Хоча як прихильника кейнсианскої моделі мене його економічні погляди аж ніяк .
Але ж знов таки півторюю ... спробуйте зрозуміти ... чому українці в Харкові голосуть за цю гидоту до 65% в Харкові ?
при владі ж свої..
не Україна, а нео-Ізраєль..