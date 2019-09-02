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 Суспільство
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Все про:Ізраїль (336) іудеї (7) Умань (55) хасиди (27)

 На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС

В Україні очікують близько 40 тис. паломників-хасидів, які прибудуть для святкування іудейського Нового року (Рош ха-Шана).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За попередніми оцінками, у 2019 році з 23 вересня по 4 жовтня у заходах візьме участь близько 40 тис. паломників з багатьох країн світу, а найбільш інтенсивне переміщення паломників відбуватиметься через Київ, Одесу та Вінницю. Особлива увага буде зосереджена на організації безпеки паломників у місті Умані", - йдеться в повідомленні.

У Держслужбі зазначили, що здійснюватиметься координація з правоохоронними органами та місцевими органами влади.

У період із 23 вересня по 4 жовтня підрозділи черкаського гарнізону нестимуть службу в посиленому режимі, а для вирішення питань екстреної санавіації буде залучено вертоліт ДСНС у медичному варіанті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145937
 
 
 Топ коментарі
 
А чому б Цадіка не перепоховати у Чернобилі?
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А зеленский поедет танцевать хаву-на-гилу под 7.40?
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Шекели,шекели едут,много шекелей.
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А зеленский поедет танцевать хаву-на-гилу под 7.40?
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А чому б Цадіка не перепоховати у Чернобилі?
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Наші українські друзі, Хмель їх гарно порубав На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5709
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Сподіваюсь, він зараз в екслюзивному котлі смажиться, під 7-40.
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эх,яковлевич,нам ли быть в печали ? Ле хаим !
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Жаль , что в Днепре нет могилы их святого . Хорошие деньги .
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деньги то может и не пахнут, но эти пахнут ещё как...
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избранный народ, чего уж там, не какие-то там гои
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танунафік з такими заробітками..недавно хлопчина розбився в них на будівництві...
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а говно тачками с квартир будут вывозить, в прямом смысле, для этих хусидов, насрать на стол хозяину квартиры дело чести
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Виступ зеленського у програмі! Запрошуються усі жиди світу. Проживання та харчування за рахнок ураїнського народу! Виступ зеленського у програмі!
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Умань готуйся..стихійне лихо наближається
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Они уже деньги считают . Какое лихо ?
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Це приїжджають керівники України,або родичі керівників.Хоча багато хто сердиться від таких слів,але це чиста правда.
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Хасіди навіть в Ізраїлі не керують , навіть властними дупами ...
А поводять себе так нахабно , бо їм дозволяють так поводити !
Один раз ізраїські копи дали приклад , як з буйними хасідами требо коіти ...
Чомусь в Парижі й Нью-Йорку вони інакше поводять .
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Я й всі мої близьки голосували не за ЗЕ , а за Тимошенко , чито Гриценко .

Але українці обрали Вову ЗЕ , шо поробишь ?!

Крім того , я не знаю яким требо бути обкуреним , що за Гепу голосувати ?
Мене бісить особливо його нахабна манера спілкування с людьми . В Ізраїлі за таку гидоти не найшлось би тисячи голосів тільки слухаючи його тон розмови усіх би нудило .
Навіть Беня крайще й поважніше промовляє . Хоча й він нахабний за манерами .

ЗЕ на порядок інтелігентніший за обох . Й людей поважає . За такого можуть де завгодно голосувати . Після Кравчука він єдиний презідент , який відкритий до людей . Петя за манерами був таким же баригою як й Беня . Й цинізму по-більше в його .

Хоча як прихильника кейнсианскої моделі мене його економічні погляди аж ніяк .

Але ж знов таки півторюю ... спробуйте зрозуміти ... чому українці в Харкові голосуть за цю гидоту до 65% в Харкові ?
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Elvic Vic Йди в сдупу зі своїм Зе.В тебе що мало проблем в країні? Пиши там на форумі.
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Та тому, що харків'яни себе вважають найвищою расою. Я вже чув таке, що в харькавє рускій язик самий правільний. Правильніший, ніж у пітері, чи то москві.
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"Я й всі мої близьки голосували не за ЗЕ , а за Тимошенко , чито Гриценко" - а чим Порошенко не влаштовував?
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так вот почему такой ажиотаж с радой и законами...хотят к Рош ха-Шану успеть
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Бо твій соєвий божок 5 років під виглядом псевдопатріотичних гасел армійамовавіра будував корпорацію Рошенія в межах країни.
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Это еще немного. В каком-то году 50 тысяч было. На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1980
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небыло..только анонсировали..а после атаки на Нью- Йорские башни то вообще мало очень прилетело помню. На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5988
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так багато і за один раз? може таки ввести платні разові візи для жидів, євриків так під 30))
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вже близько 2 тис. живуть постійно..в гетто і так по місту..
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Теперь еще за пенсиями в Украину выстроится очередь. Или пенсии мы будем им прямо в Израиль перечислять мимо украинских налогов?
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Туда надо прикомандировать дополнительные отряды мусорщиков,мусорных машин и старьёвщиков.В круглосуточном режиме.Дополнительные туалеты и тд.Чтобы не было ,как всегда,что Умань не в состоянии достойно принять гостей и по 5 этаж в мусоре.Кошерную пищу,хостелы и тд. К таким гостям надо готовиться заздалегидь,чтобы Зе не было мучительно больно за загаженный город.Тогда гостей в Умань будет до миллиона.
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они никого туда не допускают...ни комунальщиков ни даже мусоров. а в критические дни вообще! над ними нет никакой власти. Они власть.
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Ну таки гости камни в хозяев не бросают если женщину в юбке короткой заметят .Правильно Elvic выше написал в стойло их загонять нужно - нравится смотреть как от полиции в Израиле бегут бороды теряя на ходу
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это нашествие -пока все выше головы не обосрет, не успокоится и на прощание, в обязательном порядке- насрать на стол
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жид он и есть жид,во всем мире ими брезгуют и этого лайна 14 миллионов , как гниды во всем мире
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вони ще тут і жити залишаться
при владі ж свої..
не Україна, а нео-Ізраєль..
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а чому на перенсти прах цадика нахмана у дахаутам сім песачам саме місце!
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Підтримую кожне слово з коменту. Але зараз повилазять всякі Tom B під еурейським прапором і почнуть ср@ти про юдофобію і нетолєрантність, побіжать плакатись у СФ адміну. А якби на цей крок, описаний в коменті, обрізана владна верхівка дійсно пішла (у паралельному всесвіті), то смороду від zhid'ів було б на весь світ
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чи то так підбирали кадри, чи вони, такі, трошки зовсім *******
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Що за телеканал"Мир"? Постите фейкові гіфки, нарізані журнашлюхами із ватних ресурсів?
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Не забудьте порозвішувати в кожному хостелі дефібрилятори, познімати з чергувань кількасот бригад "екстреної" допомоги зі всієї країни і порозставляйте на уманських перехрестях, бо то ж приїдуть великі люди. Це ж не гої, яким не дожити до пенсійного віку сам ПФ наказав.
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Kogda mnogo turistov mozno zarabotat deneg takomu gorodu kak Uman.Paprostu nado podniat ceny na transport v 10 raz za projezd,gotel i v kafe na 10 raz podniat ceny v tot moment kogda oni prijexali На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9167
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А чому ж євреї не впорядкують свого святого міста. Умань має бути найкрутішим містом України. Чи то євреї найбідніша нація планети?
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