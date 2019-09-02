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Все про:Аваков (1228) Кабмін (3057) СФР (7) Департамент захисту економіки (3)

 Департамент захисту економіки в Нацполіції ліквідують, - Аваков

Уряд підтримав ініціативу МВС щодо ліквідації Департаменту захисту економіки в складі Національної поліції.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд підтримав ініціативу МВС про ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі Нацполіції і передачу наших фахівців у Службу фінансових розслідувань", - написав він.

Аваков додав, що Служба фінансових розслідувань стане аналітичним центром і залучить кращі кадри з усіх відомств.

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Він також зазначив, що тепер створення Служби фінансових розслідувань, ініційоване МВС у 2017 році, виходить на практичний рівень. Алгоритм узгоджено з Мінфіном і затверджено постановою Кабінету Міністрів.

Департамент захисту економіки в Нацполіції ліквідують, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145936
 
 
 Топ коментарі
 
А подпольный игорный бизнес Рюкзакова ЗЕторчёк узаконит
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Гадаю, 73% виборців більш хвилює чи готовий Аваков розстрілювати Майдан проти Зеленського та його команди.
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Департамент защиты экономики - название просто блеск было )) Теперь спецы по забору взаток у бизнеса скопом перейдут в новосозданный орган, который называется не так одиозно. РЭХФОРМА!
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А подпольный игорный бизнес Рюкзакова ЗЕторчёк узаконит
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ну и шо, бы л департамент защиты, стал департамент дерибана
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Гадаю, 73% виборців більш хвилює чи готовий Аваков розстрілювати Майдан проти Зеленського та його команди.
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Это все чушь. А вот не чушь будет, когда скоморох будет отбирать у Авакова нацгвардию. Как себя поведет в этом случае Аваков? Пришлет дружинников или просто смоется? От этого будет многое зависеть.
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ой... у рюкзакова ещё есть "анальные пружины" и "нацики"
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Собаков дюже багато знає. Без нього та його нацжон не було б того зєлі квартального, який ганьбить Украіну своєю неписьменністю, невихованістю та схильністю до вживання заборонених речовин.
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Аваков добавил, что Служба финансовых расследований станет аналитическим центром и привлечет лучшие кадры из всех ведомств.Источник: https://censor.net.ua/n3145936 всех работников этих направлений без рассмотрения - в народное хозяйство - они все поголовно взяточники и деляги
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Департамент защиты экономики - название просто блеск было )) Теперь спецы по забору взаток у бизнеса скопом перейдут в новосозданный орган, который называется не так одиозно. РЭХФОРМА!
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нац поліція. може вся оця муйня в назві? мєнти як були падлюками--такими і зостались
може слово національна треба відділити ? може тоді полюція стане поліцією.
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Ну вот и авакова уже обрезали. Авакманом теперь будет. Давай, арсенчик, выводи своих нацжон пту-шных! Тебе ж известно расписание зеля-шоу...
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Правительство поддержало инициативу МВД о ... передаче наших специалистов в Службу финансовых расследований", Источник: https://censor.net.ua/n3145936

Это все, что вам нужно знать о новой Службе финансовых расследований и ее специалистах
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Новый министр так похож на старого! Но не может же зеленский врать!)))))
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Должна же быть хоть какая-то преемственность во власти.Я купил завалюху для собственных нужд в 2000году в Харькове у обувного цеховика,замученного наездами местных мусоров.По профессии я -строитель и занялся реконструкцией бесфундаментной повоенной завалюхи.Ко мне мусора перед каждыми праздниками заглядывали до 2015 года,утверждая ,что я нелегально шью обувь.Приходилось впускать и показывать своих козочек,кур и пчёл,жильё.Уходили несолоно хлебавши.Приходили по поводу пчёл и коз ,дескать,приторговываю.Но я не сдавалси.Коз и кур жена вывела,слишком много времени и средств съедают.Только пчёлки иногда радуют.Тем и живём,что власти дули крутим.Может этой не придётся?
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