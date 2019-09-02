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 Суспільство
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Все про:Бахматюк (56) Ukrlandfarming (39) Укрлендфармінг (45)

 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят

Група компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, у співпраці з місцевими громадами організовує дозвілля на селі. Тільки за минулий місяць агрохолдинг допоміг відсвяткувати дні села 34 селам в 7 областях України.

За минулий місяць "Укрлендфармінг" інвестував в організацію днів села і району по всій Україні понад 400 000 грн, повідомляє прес-служба агрохолдингу. Географія проведення свят - Чернігівська, Полтавська область, Сумська, Херсонська, Житомирська, Донецька, Черкаська області. Окрім того, підприємство долучилося до організації щорічного рок-фестивалю в селі Алтинівка Кролевецького району Сумської області та допомогло жителям сіл Чернігівської області в проведенні традиційного Миколаївського ярмарку.

"День села – це свято, коли збираються люди незалежно від віку та посад, яких об’єднують традиції та гарний настрій. В цей особливий день, коли є потреба відпочити від сільської метушні, якнайскоріше вбратися у святковий одяг та гуртом поспівати чи погомоніти, що може бути краще? Ось чому хочеться подарувати людям можливість якось розважитись, отримати символічні подарунки, щоб свято Дня села залишилося в пам’яті надовго", - розповідає Олександр Колодяжний, директор ТОВ "Агро-Край", що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг". Цієї суботи підприємство допомогло в організації 4 днів села в Гадяцькому районі Полтавської області та 2 - у Карлівському районі Полтавської області та Лебединському районі Сумської області. Підприємство взяло на себе частину витрат на організацію свята, придбало подарунки та забезпечило продуктами харчуванням.

Участь в подібних заходах для агрохолдингу є традиційною. "Укрлендфармінг" багато років активно опікується питанням підтримки й розвитку культури на території тих сільських радах та ОТГ, де веде свою господарську діяльність. Аграрний холдинг "Укрлендфармінг", який належить бізнесмену Олегу Бахматюку, тільки за минулий місяць виділив понад півмільйона гривень на розвиток культури на селі в кількох областях України.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145935
 
 
 Топ коментарі
 
По 12 тыщ на село. На самогон, чтоле?
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А хто такой "сельский суета"? 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 4807
Юра! Беря бабло за джинсу помни: текст не должен вызывать ржачь))) 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 1169
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Ну, це буденне п'янство, а тут привезли аніматорів, які зробили свято барвистим.
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Написано - "обеспечило продуктами питания".
Яйцами, короче.
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Да эти расходы и гораздо более делают все фермеры. Что опять заказной материал Бахматюка на Цензоре?
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тошда надо еще и день хутора прахдновать, а свынари типа бахмата помогут буджет праздника неплохо освоить
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А хто такой "сельский суета"? 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 4807
Юра! Беря бабло за джинсу помни: текст не должен вызывать ржачь))) 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 1169
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Ну, це буденне п'янство, а тут привезли аніматорів, які зробили свято барвистим.
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Ну, якщо вже село не здатне саме забезпечити собі свято то, мабуть голова села такий як треба.
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Пам'ятаю, як колись брали подовжувач, витягували на вулицю магнітофон, розводили у великій старій мисці багаття, брали вино і влаштовували собі свято молоді кварталу. І бахматюків потрібно не було і мєнти не шугали. Починали правда в лісі, але далеко і пити по черзі самогон з мастильного дозатора Мінчака було занадто люто. Більшість навіть не знає що це. У старих мінчаків кришка бака з середини мала мірний стакан для мастила і власник такого Мінчака завжди мав успіх на "паті". То був справжній рок&рол.
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"Макака" люта лють! 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 2335
В мене вже Харлюша є але "макаку" в гарному стані я б придбав)
Але де її взяти в гарному стані?) 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 7611
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Тільки відновлювати. Найти не крадену раму з двигуном по селах ще можна.
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Ну, тоді вже madass чи scorpa мені більше до вподоби
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