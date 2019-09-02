EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  8753  61
Все про:Матіос Анатолій (332) Військова прокуратура (563)

 "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона. ДОКУМЕНТ

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, звільнений сьогодні, 2 вересня, подякував колегам за службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Нагадаю - у царя Соломона (на івриті Шломо) був перстень із надписом -- І ЦЕ МИНЕ!
Я завжди по життю та у своїй кар‘єрі про це пам’ятав і пам‘ятатиму надалі!) А всім, хто читає мою сторінку - і друзям, і не друзям теж хочу нагадати про перстень ШЛОМО !)

Єдине, що хочу сказати - це ВЕЛИКЕ СПАСИБІ всім, хто був та служив зі мною поряд!
Тим офіцерам, хто всі ці П‘ЯТЬ РОКІВ ВІЙНИ ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури! Пишаюсь вами! Колеги та Офіцери, ДЯКУЮ ВАМ!

ЧЕСТЬ МАЮ", - написав він.

Читайте також: Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора

Матіос також розмістив лист міністра оборони Андрія Загороднюка про відкликання з посади в Генпрокуратурі.

Честь маю: звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона 01
Честь маю: звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145933
 
   
 Топ коментарі
 
Во гондон штопаный ,откуда это ты честь имеешь ,ты её в крайнем случае поимел ... "Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона - Цензор.НЕТ 2338
 показати весь коментар
 
свыни чести не имеют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
сами воровали, потом склады взорвали и свынопетя в доле
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Во гондон штопаный ,откуда это ты честь имеешь ,ты её в крайнем случае поимел ... "Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона - Цензор.НЕТ 2338
 показати весь коментар
 
 
о, любитель Матіаса і його честі. Ми тут всі підозрювали що порохоботи таки, збоченці.
 показати весь коментар
 
 
американцы говорят "мы знаем,что сукин сын.но это наш сукин сын" .не мешало бы и нам диалектике подучиться.
 показати весь коментар
 
 
Ну это лишнее, то что ты идиот и так все знают .. "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 7211
 показати весь коментар
 
А теперь нужно заводить дело против него о спускании на тормозах дел о 5 сгоревших складах.
 показати весь коментар
 
 
сами воровали, потом склады взорвали и свынопетя в доле
 показати весь коментар
 
 
Кацапчику, твій прапорець відклеївся. Встигни насрати на всіх гілках, все одно до вечора не доживеш тут.
 показати весь коментар
 
 
Не повторяй десять раз , все знают что у тебя чести нет
 показати весь коментар
 
 
он гибридная свыня,свинособака называется "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 7814
 показати весь коментар
 
 
чем он там вообще занимался все эти годы? Ничего не могу вспомнить, кроме позорного заключения о выстреле с тепловизором в бронированные окна генпрокуратуры.
 показати весь коментар
 
 
Он занимался подсчетом небоевых потерь в ВСУ, постоянно статистику выдавал помню.
 показати весь коментар
 
 
Покрывал преступления нашего командования и других у высокого корыта.
 показати весь коментар
 
 
цілий ененрал-полковник ловив банду чорної кішки, і так і не впіймав. в сша сержанти погоду будують. а тут лампасами можна екватор обвязати.
 показати весь коментар
 
 
Да вот с "честью" оно загнуло? Простов вотставку. а ответить за коррупционные делишки со своими подельниками ОПГ прокуроров?
 показати весь коментар
 
 
А класно вбили того антимайданного калашникова? Менти навіть і не шукали виконавців.
 показати весь коментар
 
Гляди, сам не отруїся. Зебілам варто в загальному курсі ОБЖ пригадати такий жарт совкових часів:
- Что такое свиная отбивная?
- Ето картошка, отбитая у свиньи.
 показати весь коментар
 
порохосрак, не отравись просроченными карамельками...дупа не слиплась за 5 лет от сладкого?
 показати весь коментар
 
Рослабся, ніщеброд. Мене твій раціон та обмінні процеси не цікавлять. Настрій теж.
 показати весь коментар
 
 
убогое, так чего вломилось на мою реплику. Памперс на балде поменяй, полон дерьма.
 показати весь коментар
 
Зебіку, ти забув що це ресурс Майданівців і порохоботів? Терпи. І взагалі маю реальну підозру що ти лахтинський кацап. Причому з татарськими генами.
 показати весь коментар
 
 
А в тюрьму сходить, надо же рассчитаться за всё, что поимел.
 показати весь коментар
 
 
типа всё прошло и карманы полны, только немного потрепловизорить пришлось
 показати весь коментар
 
 
у этой дряни не было никогда чести.очень хочется,чтобы этот организм не ушёл от уголовной ответственности за прикрывание военных преступлений генералитетом и экс-главнокомандующим.
 показати весь коментар
 
 
А мне хочется квартирку в Европе. Обе наши хотелки примерно на одном уровне воплощения в реальность. Всё у него будет отлично и сдохнет он своей смертью от старости в окружении своих *********.
 показати весь коментар
 
соломон вошёл в историю, как властелин кольца, а матиос, как властелин тепловизора.
 показати весь коментар
 
 
Ну, про соломонове кільце то, на кшталт казок Шехірізади.
 показати весь коментар
 
та да) тепловизор тоже, ещё одна достойная история к тысяче и одной ночи матиоса.
 показати весь коментар
 
В альтернативной истории Шломо украл это кольцо у египетского жреца и себе присвоил.
 показати весь коментар
 
ну матиос тепловизор точно не крал. щас все царьки предпочитают красть в валютном эквиваленте стоимости снаряги )
 показати весь коментар
 
Ех толік-тепловізор-толік! Все так не буде-це вже усі зрозуміли,розлютять вазеліни народ і повішають тебе разом з ними на тих смереках у карпатах звідки ти пішов у кґб свій народ гнобити!
 показати весь коментар
 
 
Давно пора дати копняка під зад тим дармоїдам і злодюгам !!!
 показати весь коментар
 
 
он хотел сказать "ЧАСТЬ"...имеет часть из наворованного..остальное Потроху отстегнул!!
 показати весь коментар
 
 
так, значит, это Шломо - толик-тепловизор - вспомнил завет Соломона...
 показати весь коментар
 
 
"Напомню - у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - и это пройдет! Я всегда по жизни и в своей карьере об этом помнил и буду помнить в дальнейшем! А всем, кто читает мою страницу - и друзьям и не друзьям тоже хочу напомнить о кольце Шломо! Источник: https://censor.net.ua/n3145933\\\\\\\\\\

Как пишется "шалом" наоборот?
Вот и этому деятелю хочется пожелать - будь свободным(наоборот)
 показати весь коментар
 
 
Так написаное письмо на бланке МО (оформление) можно засунуть в задницу. МО: безграмотные, мудак на мудаке и мудаком погоняет!
 показати весь коментар
 
Шлёма Криворожский теперь презедент "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 7201
"И это пройдет" "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 2590
 показати весь коментар
 
Ті, хто особисто знають Матіоса, - зневажають його
 показати весь коментар
 
 
Этот маланский коррупционер , что то вякнул о чести? Эта гнида не знает, что такое Честь офицера и не может её иметь.
 показати весь коментар
 
Честь имею", - написал он.- её не иметь , ей пользоваться надо !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору