EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1519  4
Все про:ВР (5533) Милованов Тимофій (10) Разумков Дмитро (169)

 У вівторок Рада розгляне звільнення Милованова з поста члена Ради НБУ, - Разумков

У вівторок, 3 вересня, Верховна Рада розгляне звільнення Тимофія Милованова з посади члена Ради НБУ.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Рада має звільнити Милованова у зв'язку з його призначенням в новий Кабінет міністрів.

"Третє питання порядку денного - про звільнення міністра розвитку економіки Милованова з посади члена ради Національного банку України. Шановні народні депутати, 7 липня 2016 року Верховна Рада призначила до складу ради Національного банку строком на 5 років Милованова Тимофія Сергійовича. У зв'язку з тим, що на першій сесії Верховної Ради України 9 скликання Милованов був призначений Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, нам необхідно прийняти рішення про звільнення його з посади члена Ради Нацбанку", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145932
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а на його місце буде поставлена людина бєні. ставлю на то 5грн
 показати весь коментар
 
 
вундеркынды это просто зеленые человечки в изгнании
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору