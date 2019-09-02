 У вівторок Рада розгляне звільнення Милованова з поста члена Ради НБУ, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Рада має звільнити Милованова у зв'язку з його призначенням в новий Кабінет міністрів.

"Третє питання порядку денного - про звільнення міністра розвитку економіки Милованова з посади члена ради Національного банку України. Шановні народні депутати, 7 липня 2016 року Верховна Рада призначила до складу ради Національного банку строком на 5 років Милованова Тимофія Сергійовича. У зв'язку з тим, що на першій сесії Верховної Ради України 9 скликання Милованов був призначений Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, нам необхідно прийняти рішення про звільнення його з посади члена Ради Нацбанку", - заявив Разумков.

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