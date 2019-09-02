 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.
Так, на запитання, чим його політсила мотивує зменшення кількості депутатів до 300, він сказав: "Збільшенням ефективності роботи і зменшенням витрат".
Коли журналіст запитав, чи впораються вони, Корнієнко відповів ствердно.
"Там де працює 450, справиться і 300. Комітети стануть меншими, ефективніше працюватимуть. Найфективніший склад комітету – 12-15 людей, а не 34", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком читайте тут.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар .
Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Взятки в Чехии - обычное дело
В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
https://rian.com.ua › Ukraine-EU-korrupcia
стопудово)
чем меньше разного рода дармоедов тем лучше)
тут с зе-командою можно согласится
а то наголосуют "па-приколу"-а потом конституция им виновата
но всё равно они пролезут так хоть пусть их хоть меньше будет)
Атиповий Атипун @atipovyiUkr
Школа розділяє дітей на успішних в неуспішних!
Президент Один Спамс @odinspam 36 мин.36 минут назад
Підприємництво розколює бізнес на успішний і збитковий!
Бруно Адольфович @Malaga3514 3 часа назад
Подивіться на його біорафію.
Хімік-психотерапевт за освітою, який все життя працював бізнес-тренером без бізнесу, навіть не володіє англійською, з зачіскою як у тракториста-колгоспника висловлює свою "експертну" думку про децентралізацію. Це пздц
а те, що ви сказали--то про інтелігенцію, інтелігентним чоловіком можна вважати людину, яка інтелігентна в третьому поколінні. і вища освіта--тут ні до чого. ( вона автоматом має бути)
Так что, все правильно.
если законодательной инициативы от них никакой нет, то и разницы нет сколько их там.
они не представляют людей, а только бренд императора.
просто кнопкодавы.
Не будуть заважати, надавати розголосу.....
По друге не треба буде обирати водіїв, прибиральниць ......
Жорстко - тільки свої.
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