 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

Так, на запитання, чим його політсила мотивує зменшення кількості депутатів до 300, він сказав: "Збільшенням ефективності роботи і зменшенням витрат".

Коли журналіст запитав, чи впораються вони, Корнієнко відповів ствердно.

"Там де працює 450, справиться і 300. Комітети стануть меншими, ефективніше працюватимуть. Найфективніший склад комітету – 12-15 людей, а не 34", - додав він.

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