EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3341  30
Все про:Нацполіція (8121) економіка (287) Гончарук_Олексій (36)

 У Нацполіції ліквідовано управління з боротьби з економічними злочинами, - Гончарук

У Національній поліції ліквідували управління з боротьби з економічними злочинами.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на першому публічному засіданні Кабінету Міністрів.

Гончарук зазначив, що така акція стала першим рішенням нового уряду.

Також Гончарук повідомив, що це зроблено в межах зменшення тиску на бізнес.

Після цього він попросив ЗМІ залишити зал засідань і перевів нараду міністрів у закритий режим.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Гончарук заявив, що представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання - головний пріоритет нового уряду, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145929
 
   
 Топ коментарі
 
это управление по вымогательству денег с бизнеса, всё правильно
 показати весь коментар
 
Мусарів всіх треба ліквідувати,і зробити дійсно нову поліцію.
 показати весь коментар
 
где ж они харчеваться -то будут???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мусарів всіх треба ліквідувати,і зробити дійсно нову поліцію.
 показати весь коментар
 
 
крот, так когда в армию? наша славная 54 бригада тебя ждет...что ты морозишься?
 показати весь коментар
 
это управление по вымогательству денег с бизнеса, всё правильно
 показати весь коментар
 
 
всьо на хрєн убрать всь на хрєн закрить В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6207 а потом падєліть
 показати весь коментар
 
 
Ще УБНОН чекає такого ж рішення.
І бєркутастів звільнити без права на пенсію.
 показати весь коментар
 
 
беркутасти щас на усілєнном пайке.
Будуть вчить шибко вумних зебілів любіть народную власть)
 показати весь коментар
 
 
В бывшем ГДР именно так и делали, люди в 60 лет оставались без пенсии и шли снова работать, чтобы что-то заработать на пенсию или на соц.помощь.
 показати весь коментар
 
Так да. Сколько лет кормить управление по борьбе с экономическими преступлениями. Наверняка уже победили за такое то время. Или таки нет?
 показати весь коментар
 
 
это был сарказм)) я не против)) это не функции полиции.
 показати весь коментар
 
 
Ну вообще то и с моей стороны была некая доля сарказма. У нас уже столько всякого рода управлений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, что уже сам черт ногу сломит кто и с чем борется. Токо пока воз и ныне там. Эффект минимальный, если вообще есть.
 показати весь коментар
 
 
це за що ціле управління так радікально ліквідували?
Чи арсенборісич готовий на все, аби з посади не зняли))
 показати весь коментар
 
 
Беркутню тоже ликвидировали, но без успешно, все пристроены в оновленой
 показати весь коментар
 
 
Работавших там хоть выгонят или найдут этим бездельникам-взяточникам новую работу?
 показати весь коментар
 
 
ну дык службу финрасследованмй создают. ВМЕСТЕ С НАЛОГОВЫМИ МЕНТАМИ ДРУЖНО ВОЛЬЮТСЯ
 показати весь коментар
 
легендарний ОБХСС, якого дійсно в СРСР боялись крадії, цеховики, спекулянти, бездарно помер як непотрібний паразит , промучившись 27 років незалежності...спи спокійно, любий друже))))
 показати весь коментар
 
 
помер, незважаючи на те, що справи по хабарникм вони дійсно останнім часом робили...
 показати весь коментар
 
 
02.09.19 14:38 В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

02.09.19 14:52 Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков

Клепают решения, шо пирожки.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору