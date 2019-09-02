 У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що нардепи розглянуть у цілому законопроєкт №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Разумков додав, що для цього необхідно 300 голосів. Він нагадав, що на першій сесії Ради 9 скликання в першому читанні за законопроєкт проголосували 363 народні депутати.

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Нагадаємо, раніше комітет з питань правової політики рекомендував парламенту остаточно внести зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності.