 У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Погоджувальній раді у ВР заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Він зазначив, що нардепи розглянуть у цілому законопроєкт №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.
Разумков додав, що для цього необхідно 300 голосів. Він нагадав, що на першій сесії Ради 9 скликання в першому читанні за законопроєкт проголосували 363 народні депутати.
Нагадаємо, раніше комітет з питань правової політики рекомендував парламенту остаточно внести зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності.
"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив першу сесію новообраного парламенту у ніч на 30 серпняПерша сесія тривала близько 14 годин.Парламент ухвалила постанову про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (№ 1087).Постановою передбачено, що друга сесія почнеться 3 вересня і закінчиться 24 січня 2020 року."
Разве можно отказать себе в таком маленьком удовольствии ?
А что это тебя так заколбасило ? Неужто в "Центре Разумкова" стоИт какая-то нефтедолларовая вонь ?
Успешные путчи проводят молодые офицеры.
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