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Все про:журналістика (844) ЗМІ (633) цензура (112) Гончарук_Олексій (36)

 Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань

Представників ЗМІ більше не пускатимуть на засідання уряду, а власне засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Про це на першому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, спілкування з журналістами буде відбуватися після засідань.

З огляду на це рішення, журналістів попросили покинути зал засідань. "Шановні колеги журналісти, я вдячний, що ви прийшли, але ми поспілкуємося з вами після засідання через годину", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну

Таке рішення прем'єр пояснив тим, що засідання Кабміну не повинні бути місцем для піару, А також тим, що зараз країна живе в режимі ведення бойових дій, що вимагає мінімального розголошення інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145925
 
 
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Правильно. Деньги любят тишину. Особенно бюджетные...
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Нарешті в нас другий Володимир Вінниченко
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ну правильно, что там смотреть - передали от и.в. пачку бумаг: вот, клоуны, тут подпишите по-быстрому и свободны.
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Понятно что без журналистов, зачем показывать тупость, безграмотность и не компетентность.
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Кстатє пишет нам новий менистр образования. 9 ошибок в одном абзаце....

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 6808
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это на беглый взгляд.....
А так ошибок больше .. - филологи еще накопали...
Министр образования..., мать ее ... Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань - Цензор.НЕТ 1905
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І чим більш ідіотська відмазка, тим сильніший оргазм в зелеботиків. Зараз збіжаться падли.
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Обычно на такие ветки запускают только самых отмороженных. Щас узнаем...
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Цілком підтримую.
Тим паче що наші ЗМІ (їхня більшість) ще досі "заточені" під баригу.
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а нет что бы на Игоря Валерьевича Коломойского ..., президента Украины...
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ага)просят невозможное,гадюки -САП расшифровать,на что ни один уважающий себя зешобловец просто не способен,оказывается
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правильно, ибо негоже чернь нервировать распилом бюджетных средств и перераспределением денежных потоков!!!
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Можно понять. Пилять бюджет без посторонних глаз как-то удобней.
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нефиг смотреть как мы тут на кабмине соревнования в шортах и на самокатах устраиваем ... Заседания нового Кабмина не шоу и будут закрытыми для СМИ, - Гончарук попросил журналистов покинуть зал заседаний - Цензор.НЕТ 6040
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Значит кого-то будут бить и скорее всего ногами.
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Чекаємо на закриті виступи 95 кварталу (Верховна Рада).
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Правильно, народное добро надо втихую разбазаривать. Продавать "Мотор Сiч" китайцам и снимать мораторий с продажи земли надо так чтобы никто не знал.
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