EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  350  14
Все про:Кабмін (3057) економіка (287) Гончарук_Олексій (36)

 Економічне зростання - головний пріоритет нового уряду, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що економічне зростання є головним пріоритетом нового уряду.

Про це Гончарук заявив на першому публічному засіданні Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Економічне зростання і в перспективі забезпечення 1 мільйона робочих місць є головним завданням уряду", - заявив прем'єр.

Він нагадав, що питання економічного зростання порушувалося на сьогоднішній зустрічі з президентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Говорячи про плани збільшити кількість робочих місць на 1 млн, Гончарук запевнив, що уряд знає, про що говорить, хоча і назвав цю мету амбітною.

Крім того, Гончарук назвав розвиток інфраструктури найважливішою метою уряду. Зокрема, він згадав 15 аеропортів, які уже працюють, порти, будівництво дороги, відновлення роботи морських шляхів, покриття території України якісним інтернет-зв'язком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145923
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ничего нового . Ему сказали , он говорит . Боже , береги Украину !
 показати весь коментар
 
 
А я думал дерибан на крови и мародерство главный приоритет новопреставленных!!!
 показати весь коментар
 
Тада. Это именно то, что нужно Коломойскому. Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7686

Особенно в части борьбы с олигархами и коррупцией.
 показати весь коментар
 
 
Похоже, киздеж у них главный приоритет. Мы оценим по делам, а благими намерениями... Сами знаете.
 показати весь коментар
 
 
"Экономический рост и в перспективе обеспечение 1 миллиона рабочих мест являются главной задачей" - за счет продажи китайцам МоторСичи, за счет открытия такназываемого "рынка земли", за счет дерибана Укрзализныци...
 показати весь коментар
 
 
Все будем разгребать и платить за этот выбор . Економічне зростання - головний пріоритет нового уряду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2059
 показати весь коментар
 
 
Ему нужно принять условие, если нет 8% роста ВВП через год то идет с поста премьера, обещал же 40% за 5 лет.))
 показати весь коментар
 
Гнать надо того кто его посадил туда. А то неплохо устроились - менять марионеток когда те ожидаемо обосрутся а кукловоди вроде и нипричем
 показати весь коментар
 
 
Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

надо запомнить, с какой суммой начал работу кабмин Зеленского.
Чую, что понадобится

Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4924
 показати весь коментар
 
 
Чого вартує економічне зростання якщо втратити національний суверенітет і незалежність ?
 показати весь коментар
 
 
"Україна і США - союзники": гендиректор "Велти" про український титан

ОВ ВКФ "Велта" - гірничодобувна компанія, яка займає 2% світового ринку поставок титанової сировини і 35% видобутку на українському ринку. Створена з нуля, компанія працює з американською компанією DuPont і вже патентує власну технологію отримання металевого титану.
Про те, чи здатна Україна позбавити США від російської титанової залежності і чому США - наш природний партнер, через що в Україну не рвуться зарубіжні інвестори OBOZREVATEL поговорив з генеральним директором компанії "Велта" Андрієм Бродським.
 показати весь коментар
 
Если вы собираетесь выдавать симки мобильных телефонов по паспорту с регистрацией их на владельца, то о каком экономическом росте в этой стране вообще можно говорить в условиях тотального контроля граждан и их деятельности со стороны чиновников и бандитов,стоящих за ними. Почти все базы налогоплательщиков и данных госреестра Украины стабильно оказываются в руках криминала и уголовного мира и никого это не волнует, а когда у них обязательно будут все базы моб. телефонов всех граждан Украины,что тогда будет я вообще молчу. Какой здесь может быть бизнес?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору