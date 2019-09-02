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 Політика України
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Все про:ВР (5533) недоторканність (433) Корнієнко (21)

 У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності

Верховна Рада на пленарних засіданнях у вівторок розгляне законопроєкти про внесення змін до Конституції України, зокрема, має намір остаточно схвалити проєкт закону про позбавлення народних депутатів недоторканності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Завтра буде 7203 (законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. - Ред.)", - сказав він.

За прогнозом Корнієнка, розгляд законопроєкту щодо недоторканності для остаточного затвердження може тривати пів дня.

Крім того, він повідомив, що Верховна Рада розглядатиме направлення до Конституційного суду до десяти законопроєктів для отримання висновків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів

"Штук до десяти змін до Конституції направити до Конституційного Суду із 226 (голосами. - Ред.)", - сказав заступник голови фракції.

Інші законопроєкти, на його думку, парламент навряд чи встигне розглянути.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, які пропонують позбавити нардепів недоторканності. Згідно з процедурою, для остаточного схвалення законопроєкту необхідно 300 голосами затвердити його на наступній сесії.

29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145920
 
 
 Топ коментарі
 
шмаркля все так же живет иллюзиями. в сн - контролируемых около 150 депутатов.. Остальные - пришли "зелеными", но типа от себя.. и плевать хотели на слуг, как и на Украину (фото с "локтями на Конституцию Украины - реальность"..
https://www.youtube.com/watch?v=JnlhMEdPvM8
"Путч на носу. Наводим резкость на слуг народа"

п.с. кстати, в слугах урода - просто огромное количество "отказников" от мандата ВР.. Неужто засомневались и "передумали"?))
Ага.. три раза.
Просто проводят в Раду НУЖНЫХ людей.. которых светить раньше в списке было опасно
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Країна без мародера, як дитина без матері!!!
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Сразу видно как притесняют в Украине порохоботов... Это - слив страны пуйлу... При мародёре такого не было!! Верните нам мародёра!!!
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кто о чем - а кацап о своих скрепных ощущениях У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності - Цензор.НЕТ 8162
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Та уймітєсь же ви наконєц. Ви же живьотє както без масгов!?...
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бедствуют слуги урода.. в креслА не помещаются.. нужно помощь и срочно выделить слуга зарплаты по 50 000.. для начала
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я б еще в правовое поле вернул региональные языки в Украине
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под шумок брошенной толпе кости - втихаря проведут нужные законы о "реинтеграции дамбаса и снятии прИтензий к расеи, атмене санкций и дружбе с мышебратьями" (орфография проектов законов от слуг уродов))
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и увеличение подоходного налога на восстановление лугандона, процентов +5 я думаю будет достаточно!!!
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мало.. с зебилов нужно брать 73%.. на "кормильцев с дамбаса" и на содержание "слуг народа" В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 982
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Да, да... Кругом заговор... Это ничего, шо 5 лет назад Крым и Донбасс касапам сдали, без боя... Интрига начинаеца именно сегодня. Под видом учений, прокравшись на пост Президента ,Зеленский начинает "сливать" Украину. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
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ага.. а чего ж ты такой крутой - не пошел 5 лет назад воевать? вот именно изза таких как ты - "сдали без боя" У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності - Цензор.НЕТ 6276
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Откуда ты знаешь, дерьмо соевое, пошел я воевать или нет? Да и не в этом дело. Решение на применение ВСУ принимает кто? А ведь Гриценко ходил к Турчинову и требовал отдать приказ о проведении войсковой операции в Крыму. И шо? Просрали, сцуки, Украину, а теперь им Зеленский не нравится... Упали отжались, соевые уроды! Скоро поедете в лагеря, вместе со своим шоколадным "папиком".
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судя по твоему подгоревшему пердаку - ты взбесилось от правды)
Именно такие как ты - орут кремлевскими методичками "сдали дамбас" и обсыраются, когда ткнешь в них - "а чего ты, засранец, не отстоял Домбасс?" У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності - Цензор.НЕТ 8009
кацап, уже по твоей истерике видно насколько ты тупой.. отсиживался в тылу все 5 лет. Иначе бы ты, чухонец, знал КАК и ЧЕМ было защищаться в 2014..
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Да, да, именно начал сливать, через 5 лет. Если бы не рыцарь на белом коне Порошенко спас Украину тогда в 2014, то сейчас и сливать было бы нечего...
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"Рыцарь на белом коне" так розроттердамил Украину, шо Путин ужо потирал ручонки, понимая, шо наша страна в его мацковских руках. А вот теперь случился маленький облом... Кстати, рядом с участком Януковича земелька не продаеца? А то у меня есть хороший клиент, в Украины.
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шмаркля все так же живет иллюзиями. в сн - контролируемых около 150 депутатов.. Остальные - пришли "зелеными", но типа от себя.. и плевать хотели на слуг, как и на Украину (фото с "локтями на Конституцию Украины - реальность"..
https://www.youtube.com/watch?v=JnlhMEdPvM8
"Путч на носу. Наводим резкость на слуг народа"

п.с. кстати, в слугах урода - просто огромное количество "отказников" от мандата ВР.. Неужто засомневались и "передумали"?))
Ага.. три раза.
Просто проводят в Раду НУЖНЫХ людей.. которых светить раньше в списке было опасно
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Лишить раду неприкосновенности, это как лишить девушку чести. Одумайтесь
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а чем им одумываться? сейчас зебилы орут от счастья, потом - от возмущения "нам не то обещали".
подконтрольный депутат - любому менту и прокурору - мечта олигархов и власти...
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В них вона відсутня.
Не даремно ж бігають по гей-парадах. В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6178
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Непогано було б.............. В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6644
Для підбарижників і їм подібної нечисті, це буде - чорний день.
Уявляю як порохососи зходитимуть на г*вно від істерик.
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сейчас зебилы орут от счастья, потом - от возмущения "нам не то обещали".
подконтрольный депутат - любому менту и прокурору - мечта олигархов и власти...
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Завтра надо набрать 301 голос.Верещать будут свиньи ,откормленные на ворованном.
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Йуля не проголосует 100%. Платформенщики за смерть тем более... Голос принципиально не будет мараться в зеленій помет. Ну а команда марадьора и так понятно. Так что не наберут они 301 голос. А потом будут кричать, вот бачіте, мі хотилі зняте, а воні нам палки вколеса вилосіпеда слугі нрода вставляють
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Интересно вообще-то тогда получится. К примеру этот закон вообще-то писался при Порохе, этот закон прошел КС и по концу Порошенко за него не проголосует. Красиво смотреться будет. Да и дргие не лучше. К примеру Голос прям рвал и метал за отмену неприкосновенности, а теперь заднюю включит?
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Барыжная шобла будет упиратся рогами до последнего, им понимаешь Веницианскую комиссию подавай чтоб одобрила внесенный главсвином закон.
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Угомонись . Нет барыги , есть другой .
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Нардепи і судді перетворили недорканість із гарантії недопущення переслідування за служіння народу на гарантію захисту від відповідальності за розкрадання держави, невігластво і хабарництво.
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Депутатики-слуганародовцы, это ваш последний шанс сохранить свои паршивые шкуры.
Вы ведь голосовать собираетесь против себя. Это ведь вас будут сажать если что пойдёт не так.
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Oтличный вопрос. Ответ содержится в истории.
Работники НКВД эпохи Ягоды думали что сажать могут только они. Но потом пришёл Ежов, и отправил Ягоду и всех его работников в расстрельный подвал.
А потом пришёл Берия. И отправил туда же Ежова с соратниками.
А через 15 лет и Берию грохнули, с несколькими соратниками.

Называется: эффект бумеранга.
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любой прокурор.. судья.. да любая подстава от бабки - и депутат сделает все что угодно У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності - Цензор.НЕТ 3347
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теперь всех депутотов заинтересованные лица смогут мацать руками
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думаю, у порошенко и компании сфинктер очень крепко сжался)))
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А кто вам, ЗЕленоидам мешает снять неприкосновенность с Пороха прям завтра в Раде и дать согласие на его арест??? у вас же большинство голосов ВР??? или кишка тонка и "сфинктер очень крепко сжался)))"...?
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Шоб не крали... пілять. Зелебобіки, і ви настільки ідіоти? Та то ж не ВР, не депутати, а МАСОВКА! Звичайна масовка для чергового шоу. Красти вони не будуть, бо їм то не дозволять ті, що не просто крадуть, а відверто грабують і надалі будуть грабувати. Цим, щоб не рипались обіцяють аж по 5К долярів відстегнути. Ну, щоб дуже не скавуліли. От з ними і поділяться. Грабануть вас, ідіотів, і поділяться. А щоб гарантовано не рипались і виконували всі команди, то й цю міфічну недоторканість знімуть. А що, а пофіг...
Ні, тому народу реально щось пороблено, щоб така масова шизофренія сталась
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Ой завтра будет веселье, все кроме СН забудут свои обещания и начнут кричать о нарушениях регламента, о опротестовании в КС и о подаче запроса в европейские комиссии, короче будут делать все что остаться неподсудными.
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именно слуги урода будут первыми орать.. не для того они шли в ВР - чтобы любой прокурор мог их гонять, мешая "делать бизнес"
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Вот только сегодня на комитете все кроме слуги критиковали данный закон.
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слуги УЖЕ контролируются программкой.. Они - массовка для нужных действий и пиара..
Голосуют по команде, "дурачки", которые не помнят даже за кого голосовали 5 минут назад (вопрос - кого выбрали ПМ? "ой, не помню.. хороший человек")
https://www.youtube.com/watch?v=DHudKL9weA0
Снятие неприкосновенности: кому это выгодно
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Так Пєтья завтра не повернеться з допиту,відразу у в"язницю?))
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В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6032

неприкосновенность снять - броники и каски выдать...
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А после тех расстрелять, кто расстреливал!)
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. Схоже СН хоче угробити законопроект порушенням процедур.
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а они ж этого не знают...
им же никто не сказал, что просто большинством проголосовать - это только начало долгого пути.. и еще не одного потом голосования... но главное ж анонс...
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Пусть лишают, пора,но снова не все довольны: те, кто раньше орал о снятии, сейчас уже не хотят, парадокс...
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пусть снимают по закону,или зебобиков устроит если любой суд его отменит?ну тогда другое дело У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності - Цензор.НЕТ 5049
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Ну, это понятно, а что под шумок скомуниздят или начудят? Что еще спишут Игорьвалеричу? По большому счету это снятие неприкосновенности - лохторату на радость, чтоб от счастья писал стоя не снимая штанов. Ведь депутату с деньгами и, в первую очередь, со связями это снятие неприкосновенности как мертвому припарка.
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настолько пох, что я не могу об этом молчать
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