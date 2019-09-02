 У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Завтра буде 7203 (законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. - Ред.)", - сказав він.
За прогнозом Корнієнка, розгляд законопроєкту щодо недоторканності для остаточного затвердження може тривати пів дня.
Крім того, він повідомив, що Верховна Рада розглядатиме направлення до Конституційного суду до десяти законопроєктів для отримання висновків.
"Штук до десяти змін до Конституції направити до Конституційного Суду із 226 (голосами. - Ред.)", - сказав заступник голови фракції.
Інші законопроєкти, на його думку, парламент навряд чи встигне розглянути.
Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, які пропонують позбавити нардепів недоторканності. Згідно з процедурою, для остаточного схвалення законопроєкту необхідно 300 голосами затвердити його на наступній сесії.
29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції.
Снятие неприкосновенности: кому это выгодно
Именно такие как ты - орут кремлевскими методичками "сдали дамбас" и обсыраются, когда ткнешь в них - "а чего ты, засранец, не отстоял Домбасс?"
кацап, уже по твоей истерике видно насколько ты тупой.. отсиживался в тылу все 5 лет. Иначе бы ты, чухонец, знал КАК и ЧЕМ было защищаться в 2014..
рыцарь на белом конеПорошенко спас Украину тогда в 2014, то сейчас и сливать было бы нечего...
https://www.youtube.com/watch?v=JnlhMEdPvM8
"Путч на носу. Наводим резкость на слуг народа"
п.с. кстати, в слугах урода - просто огромное количество "отказников" от мандата ВР.. Неужто засомневались и "передумали"?))
Ага.. три раза.
Просто проводят в Раду НУЖНЫХ людей.. которых светить раньше в списке было опасно
подконтрольный депутат - любому менту и прокурору - мечта олигархов и власти...
Не даремно ж бігають по гей-парадах.
Для підбарижників і їм подібної нечисті, це буде - чорний день.
Уявляю як порохососи зходитимуть на г*вно від істерик.
подконтрольный депутат - любому менту и прокурору - мечта олигархов и власти...
Вы ведь голосовать собираетесь против себя. Это ведь вас будут сажать если что пойдёт не так.
Работники НКВД эпохи Ягоды думали что сажать могут только они. Но потом пришёл Ежов, и отправил Ягоду и всех его работников в расстрельный подвал.
А потом пришёл Берия. И отправил туда же Ежова с соратниками.
А через 15 лет и Берию грохнули, с несколькими соратниками.
Называется: эффект бумеранга.
Ні, тому народу реально щось пороблено, щоб така масова шизофренія сталась
Голосуют по команде, "дурачки", которые не помнят даже за кого голосовали 5 минут назад (вопрос - кого выбрали ПМ? "ой, не помню.. хороший человек")
https://www.youtube.com/watch?v=DHudKL9weA0
Снятие неприкосновенности: кому это выгодно
неприкосновенность снять - броники и каски выдать...
им же никто не сказал, что просто большинством проголосовать - это только начало долгого пути.. и еще не одного потом голосования... но главное ж анонс...