 У "Слузі народу" розраховують, що завтра Рада позбавить нардепів недоторканності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Завтра буде 7203 (законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. - Ред.)", - сказав він.

За прогнозом Корнієнка, розгляд законопроєкту щодо недоторканності для остаточного затвердження може тривати пів дня.

Крім того, він повідомив, що Верховна Рада розглядатиме направлення до Конституційного суду до десяти законопроєктів для отримання висновків.

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"Штук до десяти змін до Конституції направити до Конституційного Суду із 226 (голосами. - Ред.)", - сказав заступник голови фракції.

Інші законопроєкти, на його думку, парламент навряд чи встигне розглянути.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, які пропонують позбавити нардепів недоторканності. Згідно з процедурою, для остаточного схвалення законопроєкту необхідно 300 голосами затвердити його на наступній сесії.

29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроєктів президента України про внесення змін до Конституції.