EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  2531  18
Все про:депутат (948) ЦВК (792)

 ЦВК зареєструвала 5 нових нардепів замість тих, які пішли в Кабмін

ЦВК зареєструвала п'ятьох нових народних депутатів від партії "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ЦВК.

ВР достроково припинила повноваження народних депутатів України Малюськи Д.Л., Оржеля О.А., Криклія В.А., Новосад Г.І., Федорова М.А., обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу". Вони подали заяви про складення ними депутатських повноважень.

"Розглянувши зазначені постанови, Комісія визнала обраними народними депутатами України наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії. А саме: Остапенка А.Д., включеного до виборчого списку під № 130, Цибу Т.В. – № 131, Калаура І.Р. – № 132, Гришину Ю.М. – № 133, Руденко О.С. – № 134. Також у зв’язку з надходженням відповідних документів ЦВК зареєструвала зазначених 5 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів

ЦВК зареєструвала 5 нових нардепів замість тих, які пішли в Кабмін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145915
 
 
 Топ коментарі
 
И курсы в Трускавце не прошли...
 показати весь коментар
 
как же я мог про курсы то забыть, спасибо, что указала на неточность в квалификации будущих кнопкодавов ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов вместо тех, которые ушли в Кабмин - Цензор.НЕТ 4132
 показати весь коментар
 
ЦИК зарегистрировала пятерых новых народных депутатов от партии "Слуга народа"

Гуд . Лолиботы , хочу слышать ваше злобное шипение , это мне как бальзам на раны ... аха ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов вместо тех, которые ушли в Кабмин - Цензор.НЕТ 490
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Но ведь они присягу не приняли, или они отдельно примут ?
 показати весь коментар
 
 
как же я мог про курсы то забыть, спасибо, что указала на неточность в квалификации будущих кнопкодавов ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов вместо тех, которые ушли в Кабмин - Цензор.НЕТ 4132
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
растут, как конопля после покоса
 показати весь коментар
 
Это - зрада! За 28 лет никогда такого не было! Зеля, хватит сливать Украину!
 показати весь коментар
 
ЦИК зарегистрировала пятерых новых народных депутатов от партии "Слуга народа"

Гуд . Лолиботы , хочу слышать ваше злобное шипение , это мне как бальзам на раны ... аха ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов вместо тех, которые ушли в Кабмин - Цензор.НЕТ 490
 показати весь коментар
 
 
Лолибот , будешь прогуливать - шоколадку не получишь
 показати весь коментар
 
 
Блин, Копчик, а прикольный у тебя ник. Буду теперь полицейских не копами величать, а куприками... ЦВК зареєструвала 5 нових нардепів замість тих, які пішли в Кабмін - Цензор.НЕТ 4013
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору