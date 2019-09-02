 ЦВК зареєструвала 5 нових нардепів замість тих, які пішли в Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ЦВК.

ВР достроково припинила повноваження народних депутатів України Малюськи Д.Л., Оржеля О.А., Криклія В.А., Новосад Г.І., Федорова М.А., обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу". Вони подали заяви про складення ними депутатських повноважень.

"Розглянувши зазначені постанови, Комісія визнала обраними народними депутатами України наступних за черговістю кандидатів у народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії. А саме: Остапенка А.Д., включеного до виборчого списку під № 130, Цибу Т.В. – № 131, Калаура І.Р. – № 132, Гришину Ю.М. – № 133, Руденко О.С. – № 134. Також у зв’язку з надходженням відповідних документів ЦВК зареєструвала зазначених 5 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

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