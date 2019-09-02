 Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на зустрічі з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.

"На жаль, не всі партії хочуть працювати заради суспільства. Але я думаю, що ми знайдемо підхід, а якщо не знайдемо, то ухвалюватимемо закони самі. Тому що ми обіцяли нашим виборцям", - сказав Зеленський.

У фракції "Слуга народу" 247 народних депутатів. Загалом у Верховній Раді 424 парламентарі.

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