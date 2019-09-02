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 Політика України
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Все про:ВР (5533) Зеленський (2576) Слуга народу (268)

 Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо не зможе мотивувати парламентарів працювати в інтересах українського народу, то фракція "Слуга народу" ухвалюватимемо необхідні законодавчі ініціативи одноосібно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на зустрічі з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.

"На жаль, не всі партії хочуть працювати заради суспільства. Але я думаю, що ми знайдемо підхід, а якщо не знайдемо, то ухвалюватимемо закони самі. Тому що ми обіцяли нашим виборцям", - сказав Зеленський.

У фракції "Слуга народу" 247 народних депутатів. Загалом у Верховній Раді 424 парламентарі.

Читайте також: Місцеві вибори мають відбутися на базі нового адміністративно-територіального устрою, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145914
 
   
 Топ коментарі
 
Так вы и так сами принимаете. И за это вы сами будете нести и ответсвенность, помни об этом зеленский, особенно когда тебя вывезут в лес:
Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9048
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Зелю понесло, свежий кокс завезли?
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"выгребать" . Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5536 Суть не меняется , а пишем как учит Новосад . Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5536
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"Путч на носу. Наводим резкость на слуг народа"
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п.с. кстати, в слугах урода - просто огромное количество "отказников" от мандата ВР.. Неужто засомневались и "передумали"?))
Ага.. три раза.
Просто проводят в Раду НУЖНЫХ людей.. которых светить раньше в списке было опасно
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Так вы и так сами принимаете. И за это вы сами будете нести и ответсвенность, помни об этом зеленский, особенно когда тебя вывезут в лес:
Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9048
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Ты, что-ли вывозить будешь? А вывозилка выросла?
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Да вы её, сами, за год-полтора, и сформируете... "Нет более жестокого палача, чем вчерашний поклонник... Он выплёскивает на бывшего кумира не только презрение и ненависть, но и свои несбывшиеся надежды..."
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И это верно! ПЕСиков, "Голос из унитаза!" и "За жиДДя" - на помойку истории! Слава Україні!
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Лучше люлей или ствол с одним патроном
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Кремлевских тварей типа ильев ильиных- вместе с зеленодрысными тварями и жоппоблоками- смыть в унитаз, говна нам не надо!
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Давай, ПЕСик, не обосрись только!
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Голосуйте сами, а то потом опять виновных искать будете
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Блок "апазіция" уже склався - ПЕС, безГОЛОС і ЗаЖОП.
Цих важко змусити працювати на Україну.
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Курва...в попередньої влади, це називалось кумовством...а зараз я так зрозумівЕсли не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6169, все норм?...близькі ж люди
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Так что ж это получается, если друзья близкие люди, то кум это ваще враг и никто? Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8973
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тоді було мародерське кумовство, свинарчуки мародери, Аваков був зрадником, а тепер все добре, всі правильні, в любого зебіла запитай Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7569
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Но за Разумкова голосовали почему то заЖОП и СлюНа синхронно и комитет свободы слова состоит только из них во главе с Шуфричем 😀Пиши еще
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Ну и правильно. У них большинство в парламенте. Имеют право.
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ну и ответственность за последствия принятых решений в таком случае полностью кладется на "Слугу народа".
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Так она в любом случае на них ложится. У них же монокаолиция. Они по сути правящая партия.
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Да, Беня с Зелей будут наблюдать из Израиля как фотограф, бармен и безработная будут за них мазу тянуть... А мы им - пенсии платить.
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Нарешті "мудрий український наріт" почне зубожіти так, як він минулі п'ять років прибіднявся.
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Тільки вже не можна буде навіть пошепки обурюватися. Бо хтось почує, подзвонить куди треба, приїде "воронок" президентської гвардії - та повезуть кудись... а куди - про це теж тссс...
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законом передбачено: - реестрація всіх телефонів за особою - вимога провайдерам зберігати трафик - купа реєстрів всього чого можна(гаджети, провайдери і тд) Тобто, фактично це є тотальне стеження за усіма громадянами України.

Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 504
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Трохи нижче в коментах саме про це написав.
Почнуть прозрівати, але РАПТОМ буде вже пізно - безпечніше буде мовчати у ганчірочку, щоб не зазнати страшні борошна на підвалі. І так, мовної та аматорської ковбаси по 2.20 (як в Радянському Сполучнику) не буде, і горілки "Сто-особова" теж... "не до жиру, быть бы живу" - хоч стать вареника, головне щоб не приїхали вночі. За лайк, репост або за наклепом сусіда. Хотіли "порядок и кнут, шоб пикнуть боялися" - от і дізнаються, що таке "тверда рука".
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Бігло продивився проект закону, підскажіть в якій саме статті закону це описано?
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Про це і депуташки, і сбу мріє аж з 1998 року. у ті роки цей законопроект активно проштовхував твкий собі Віталій тереньійович Корж (пізніше - від Батьківшини). Він же співвласник і батько директора компанії Глобал Юкрейн. Однак так і не проштовхнув. І з нашими умільцями це не буде актуальним.
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если бы точно такой "цифровой концлагерь" был бы от Порошенко, хлопали бы в ладоши. Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1348
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обтекай погань шоколадная, или какая ты там, сидеть будете все ублюдки))))
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Сёма, не болтайте ерундой, не позорьте маму с папой!
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петя теперича враг украины № 1 пока не отдаст бене 2 лярда баксов
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А навіщо шукати?
Приймайте та відповідайте, вас же більшість. Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3738
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Не все так просто. Есть законы, для принятия которых необходимо конституционное большинство 300+ голосов.
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Голосів "Платформи" вистачить. Якщо звичайно це будуть нормальні закони.
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Тобто це така претензія, мов ми намагаємося щось робити, а на виході маємо лише лайно, бо нам заважають. Поганому танцюристу завжди щось заважає.
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"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества. Но я думаю, что мы найдем подход, а если не найдем, то будем принимать законы сами. Потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский
___________

Избирателей зеленского и не жалко особо......
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это типа - давайте работать вместе, иначе придется работать нам самим?
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красавчик, и никаких договорняков с этой шоколадно-рыговской шоблой,там по доброй половине тюрьма плачет, надеюсь новый прокурор за эту мразоту возьмётся и поедут на нары с Рады проходимцы всех мастей))
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Интересно девки пляшут...
Принимать законы, не видя их содержания, без обсуждения значит работать "в интересах общества"?!
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только так, а не как раньше всё под стол и замять грабя страну, мы молодым доверяем, а ты иди лесом со своими розсуждениями тролячьими)))
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Да они и так будут сами принимать что хотят, единственная проблема будет с изменениями Конституции.
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Хорошие изменения поддержат в Конституцию многие фракции.А не поддержат-мальчиками для битья будут..
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Шукати якийсь там підхід до підбарижників чи їм подібним маріонеткам - марна справа.
Потрібно працювати, а підбарижники з іншими негідниками - нехай собі дзявулять
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в твоих мячтай только, на счастья)))
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так чо тут в комах? ага шворки скулят и исходя на дерьмо, значит всё хорошо идёт)))))
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о вышиватный лохопед, ой дурак))))
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"Сами" напишут, зебилы в ВР "примут", но ни один из "принимающих" даже не прочитает, что написали "сами". Осталось уточнить у Зели, кто такие эти "сами". Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4212
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пусть и так главное паскуд вороватых садить начать, а ты лох или в схемах кормишся в чем проблема у тебя лично, аль троллятина обычная?
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У меня как раз проблем нет в отличие от тупых зебилов. Я тут с вас, дебилов, прикалываюсь, а вы на любой коммент против зебилов ссать кипятком начинаете. Рояль себе испортите. Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1824
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ха ха, козломордое от зеркала отойди не над тем прикалываешся))))
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твой скулёж для нас лучшая похвала, так что продолжай совкопитек или кто ты там)))
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🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 1 сент.

внимательно рассмотрел фото
и мимику лиц каждого из участников
(особенно глаза переводчиков, секретарей)
...картина маслом...
и нечего добавить
Порох - это класс!

Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3706
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партия Единая Расися теперь в Украине. ура, товарищи!
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Так и есть.

СН = Единая Роися
ВР = Госдура

Вот только през у нас не просто ***** само по себе, а марионетка другого ***** Коломойского.
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только в мячтах шоколадного лохопеда или рыгошлюшки *************, допиши это ушлёпок, кстати ты чьих холоп будешь?)))
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холоп так твой прредко смердом быль а тебя холпы произвели нуну русня не пались как твой братушка на минутке в бмп 2
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Если партии не хотят голосовать за дурацкие и по сути антинародные, антиконституционные законы, то они по Зеленскому, выходит не хотят работать на Украину? То есть по Зеленскому выходит,что ВР не место для дискуссий и прав только он и его партия. Где -то это мы уже слышали.
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ЗЕлохторат, тут на підході Таке! ТАКЕ!!! Що ви почнете прозрівати, але РАПТОМ буде вже пізно - бо безпечніше буде мовчати у ганчірочку, щоб не зазнати страшні борошна на підвалі...
І так, мовної та аматорської ковбаси по 2.20 не буде, горілки "Сто-особова" теж... ото вже точно будете є стать вареника, але голосно прославляти преЗЕдента, бо інакше небезпечно. От і дізнаєтесь, що таке "тверда рука" і "парядок как прі сталінє".

Объясняю про цифровой концлагерь

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:

Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.

Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)

И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.

В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.

Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".

Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.

А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.

И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.

Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.

При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
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красиво пердачина тролячья полыхает)))))
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Этот закон-колоссальный удар по бизнесу граждан Украины и иностранных инвесторов. Законы должны приниматься в интересах их, а не чиновников.
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могзи у тебя алень перестали работать а похоже и неработали, тупняк полный))))
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Зебєня прям стахановєц, ударнік пятілеткі.
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За таку відповідь я тебе шпилитиму ніпадєцкі.
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1-й закон Зе-цирка-закони не потрібні
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"в інтєрхсах укгаїнского нагода", читай- "євгейскага".
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И остановят этот беспредел только дырки в головах Коломойского и Ко.
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Зачем тогда Парламент и выборы? Зачем оплачивать партии? ЦАРЬ - он и в Африке царь.
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как шворки скулят, душа радуется, не парьтесь ушлёпки сядете все))))
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тебя выпустили на свободу по закону надьки так вынь из пукана ленту колорадску и отпишись об сём на форуме Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3323
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не скули барыжное мы вас не больно садить будем))) псевдопатриёт грёбаный, а по сути шворка барыжная)))
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троллятина барижно-рыговская скулит, караван идет дальше)))
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так когда а Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5625 перковали тебя - секретной тюрьме СБУ Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5625
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У Эллочки, у Людоедочки словарный запас побольше будет,
чем у новых патриотов...
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