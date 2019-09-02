 Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар"

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів у понеділок в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Також Зеленський доручив підготувати доповідь щодо пожеж в Одесі в дитячому таборі "Вікторія" і готелі "Токіо-Стар".
"Четвертий пріоритет - злочини проти неповнолітніх. Прошу доповісти про вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, а також щодо пожеж в Одесі в дитячому таборі "Вікторія" і недавнього випадку в готелі "Токіо-Стар", - заявив президент.
Раніше президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до завдання вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Помнишь, зеля как ты спросил Петра Алексеевича: "Вам не соромно?"
" Виктория " - это там , хде Поросенко воспитательницу арестовал и хотел на нее все свалить
Оправдательный приговор Труханову как обвинительный приговор НАБУ
Давайте подумаем, куда заводит Украину НАБУинское дело Труханова. Летом НАБУ получит по этому делу оправдательный приговор. Помимо фейерверков в Одессе, Майами и Лондоне, оправдание будет иметь еще одно последствие: развал той небольшой репутации, которая была у НАБУ. Оправдательные приговоры настолько редки, и суд их выносит в настолько очевидных ситуациях, что ни у кого из практиков не останется сомнений в полнейшей некомпетентности НАБУинов. Сдерживающий фактор устремится к нулю.
К нулю устремятся и надежды на реформирование Украины. Никто не может считать идиотами американских кураторов НАБУ. Там серьезные дяди из ФБР. Им не удастся втирать про коррумпированный обычный суд и неотложную потребность а антикоррупционном трибунале. В меморандуме, который ляжет на стол в глубинах ФБР, будет написано не о коррумпированности судьи, вынесшего оправдательный приговор, а о патетической некомпетентности украинских партнеров.
И здесь мы подходим к вопросу, что американцы не идиоты и достоверно знают, что происходит в НАБУ: органе коррумпированном и безграмотном. И соглашаются с этим. Ни в одной стране, на моей памяти, американцы не боролись с коррупцией. Пока страна дружественная и платит по кредитам, коррупция и диктатура не становилась проблемой. В Украине, похоже, американцы изобразили борьбу с коррупцией точно так же, как изображали PRT (команды по реконструкции провинции) в Афганистане и Ираке: ремонтом школы подружиться с туземцами, а скорее, оторвать туземцев от дружбы с американскими недругами.
НАБУ это центр коррупции, а не борьбы с ней. Американцам на коррупцию местного населения глубоко наплевать. И нет никаких перспектив изменения ситуации в пограничной зоне между Западом и монголоидными племенами.
Кандидаты слишком похожи на президента
Не было проблемы и в неожиданности назначения А. губернатором. Ну, хочет так президент - пусть и назначает. Губернаторы при Кучме и появились как «представитель президента». Считает нужным - назначил.
Проблема началась, и мерзкая проблема, когда Зеленский отозвал кандидатуру А. под влиянием активистов и объявил конкурс. Кроме объявления, в конкурсе не было ничего от конкурса: ни правил подачи документов, ни процедуры отбора. Завершилось это лицедейством активистов местного олигарха С., устроивших конкурс на фейсбуке. Вполне по правилам отмывания, к нужному кандидату А. дорисовали еще несколько приятных, но совершенно бесполезных и непроходных персонажей, а заодно одиозного мэрского юриста, долго ходившего под уголовным делом, чтобы на него обрушились критики. Это не был конкурс.
Привыкнув к театру, Зеленскому, вероятно, нелегко действовать в рамках реальности. Но лгать избирателям - плохо. Доверие к президенту, толерантность к реформам не терпят лжи.
Президент имеет полное право назначить какого угодно губернатора. Президент не имеет права лгать, изображать конкурс, обманывать избирателей.
И еще. Прекратите, наконец, «выбирать» на основании портрета. На конкурсе должны соревноваться программы.
Вадим Черный / 29 октября 2017, 10:37
Реформа медицины: А вы, друзья, как ни садитесь
И чтобы закончить тему страховой медицины:
1. Квалифицированных врачей почти нет и в ближайшие лет десять им неоткуда взяться. Результат продажи дипломов четверть века.
2. В отсутствие реальной уголовной ответственности за неправильное лечение, клиникам и врачам нет смысла лечить правильно. Выгоднее лечить дорого.
3. Ничто не мешает клиникам бесконечно раздувать счета для страховых компаний, в том числе и за счет фиктивных пациентов. В результате, страховые компании или пойдут по пути банков (построив пирамиду вкладов и обанкротившись), или будут стараться не оплачивать счета клиник (как сейчас действует большинство жуликоватых компаний в страховании автомобилей).
4. Никакая перестановка мест слагаемых (платит государство, работодатель или граждане) не решит фундаментальной проблемы: современная медицина очень дорогая, а зарплаты на уровне Вьетнама.
5. Какой выход? Никакого. Правительство и мэрия будут продолжать разворовывать бюджет, а пациенты будут умирать от отсутствия элементарных лекарств. Кроме тех немногих, которые смогут оплатить свое лечение, и уже сейчас задаются вопросом, зачем им подвергать себя сомнительному лечению в Украине, когда в Южной Корее цены ненамного выше.