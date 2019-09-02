 "Щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів": Зеленський анонсував масштабне очищення суддівського корпусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на нараді з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.
"Через невдалу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади та її оновлення. Навпаки, попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Лише рішучими заходами можна змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій недостойних високого звання судді", - сказав Зеленський.
За його словами, очищення суддівського корпусу має стосуватися всіх, а насамперед - суддів вищої інстанції.
"Суди першої інстанції мають бути наповнені новими суддями. Понад 2 тис. вакансій повинні бути заповнені ще до нового року, але це має зробити вже нова ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України - ІФ), яку буде перезапущено найближчим часом", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше створена група експертів для оцінки результатів судової реформи та розв'язання проблем функціонування судової гілки влади.
Представник України у "Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.
Колишній глава Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що в реформуванні судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.
Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.
Вічна пам'ять бійцю, який загинув у перемир'ї з москалями
махровыйматерый борцун с карупцией в судейском корпусе. Там и так нехватка судей 40%, теперь и те,что оставались разбегутся нахрен. Крал-не крал, брал-не брал, кому охота оправдываться каждую неделю.
Неужели посадит тех судей КС которые, вопреки Конституции, легализовали незаконные выборы в Раду ?
Їх понад 10000, серед яких порядних - одиниці.
Ймовірність відповідальності конкретного негідника - трохи більше 2%.
При такому відсотку нечесна гра варта свічок.
Так що кращий варіант - повне перезавантаження.
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд
Він вважає, що в
Україні доцільно було б провести таку "реформу верховенства права",
яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії, де судова система і
прокуратура були повністю заново упорядковані.
"Це три країни,
які змогли досягнути того, що судова система й прокуратура були наново
упорядковані. Подібну реформу варто було б провести і в Україні",
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
Классическая борьба между холодильником и телевизором.
Интересно, какой прибор выиграет ? э
Эти опять отпетляют и пересидят.
укропбандерівець
Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд
Він вважає, що в
Україні доцільно було б провести таку "реформу верховенства права",
яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії, де судова система і
прокуратура були повністю заново упорядковані.
"Це три країни,
які змогли досягнути того, що судова система й прокуратура були наново
упорядковані. Подібну реформу варто було б провести і в Україні",
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html02.09.2019 14:10
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Видно, що зголоднів хлопчина...
не нужно по этому вопросу планы подгонять
кто вхож в высокие кабинеты власти - прекрасно знает всех подонков в мантиях