EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  4560  78
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2576) суддя (973)

 "Щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів": Зеленський анонсував масштабне очищення суддівського корпусу

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір щотижня позбавляти недостойних суддів їхніх мантій у межах перезавантаження судової влади країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на нараді з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.

"Через невдалу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади та її оновлення. Навпаки, попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Лише рішучими заходами можна змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій недостойних високого звання судді", - сказав Зеленський.

За його словами, очищення суддівського корпусу має стосуватися всіх, а насамперед - суддів вищої інстанції.

"Суди першої інстанції мають бути наповнені новими суддями. Понад 2 тис. вакансій повинні бути заповнені ще до нового року, але це має зробити вже нова ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України - ІФ), яку буде перезапущено найближчим часом", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перезапуск ВККСУ та зміна процедури притягнення до відповідальності, - Рябошапка розповів, що чекає судову гілку влади. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше створена група експертів для оцінки результатів судової реформи та розв'язання проблем функціонування судової гілки влади.

Представник України у "Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

Колишній глава Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що в реформуванні судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.

Читайте: Ми докладаємо всіх зусиль, щоб почати роботу 5 вересня, - заступник голови Антикорупційного суду Крук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145910
 
 
 Топ коментарі
 
цензор а как по мне - одна из основыных новостей от - узеленского - Зеленський доручив ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель до 1 грудня
 показати весь коментар
 
Лялька на мотузочках пішла в рознос. Може і розсипатись.
 показати весь коментар
 
а загибєль Андрія Проценка коментувати тільки тут можна?
Вічна пам'ять бійцю, який загинув у перемир'ї з москалями
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какое раздолье для портного ))) урааа!!!!!
 показати весь коментар
 
 
по всей видимости цн прогресс, когда миллионы свадебных фотографов мгновенно переквалифицируются в судей "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса - Цензор.НЕТ 3810
 показати весь коментар
 
 
прахвесіАнальних суддей ми вже бачили достатньо.
 показати весь коментар
 
Наш Зеленопарт уже столько понаанансировал и понаобещал, что наверное даже целой жизни не хватит, что бы это выполнить
 показати весь коментар
 
 
Зато лохторат клоуна писает от счастья стоя не снимая штанов.
 показати весь коментар
 
 
Лялька на мотузочках пішла в рознос. Може і розсипатись.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шмаркля вже як та шимпанзе, одні рефлекси
 показати весь коментар
 
 
а може...як сказать...ото....забрало чи пробрало чи торкнуло? ))))
 показати весь коментар
 
 
Только мантий??? А Конфискация и выселение из имений и элитного бывшего "служебного" жилья? Авто лексусики, поршики, мерсики, рэйнджики..... на аукцион?
 показати весь коментар
 
 
- он думает шо их раздовать будут как в 1917 кожанки))))
 показати весь коментар
 
 
придурь ты за себя думай, иди селёдки сожри....абырвалг ты конкретный.
 показати весь коментар
 
 
женя - а тебе маузер захотелось - так в ООС там можно добыть трофейный - ну если не трус)))
 показати весь коментар
 
Чому? Атовцям можна розігрувати в лоторею. Тим, хто не бухає))
 показати весь коментар
 
неа....у них аура хреновая...у меня есть и полностью устраивает.
 показати весь коментар
 
 
Можешь купить мантию, по акции. Говорят, акция будет каждую неделю. А все остальное - Портнову. Про его существование ты уже забыл, а напрасно. Он еще напомнит о себе так, что старые мантии будут выглядеть как шкура невинной овечки.
 показати весь коментар
 
 
Начинается сериал "95-й Зебизяний сезон" Свои хотелки царь Зебизян озвучил, теперь началось - маразмы от каждой руководящей Зебизяны. Каждый Зе-министр хочет высказаться от себя и показать всей стране свой одноклеточный мозг. Это будет круче "Игры престолов", жаль что это у нас.
 показати весь коментар
 
 
а загибєль Андрія Проценка коментувати тільки тут можна?
Вічна пам'ять бійцю, який загинув у перемир'ї з москалями
 показати весь коментар
 
 
цензор а как по мне - одна из основыных новостей от - узеленского - Зеленський доручив ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель до 1 грудня
 показати весь коментар
 
 
Саме так. Мантии на этом фоне - просто детская игра.
 показати весь коментар
 
 
ну все...теперь,по прогнозам зебилоэкспертов,Ляшко Майдан уже осенью устроит
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса - Цензор.НЕТ 129
 показати весь коментар
 
 
стесняюсь спросить у ЗеСлуг. а Порошенковский декабрьский Майдан просто по зелёным трупам потоптаться собирается? "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса - Цензор.НЕТ 4545
 показати весь коментар
 
 
даже если курс просядет на 7-10% ну будет стоить 1 доллар 25,75
 показати весь коментар
 
а это, индеец, красная линия. зебобик может потешаться над зебилами как хочет, но землю Украинскую продавать не получиться..
 показати весь коментар
 
не факт - все может пройти и нормально для него - народ будет спокойный до весны - если не чего не измениться в лучшую сторону то тогда да .а если измениться и это проглотят
 показати весь коментар
 
Когда нет чёткой программы действий президента и правительства, а есть популизм, болтовня и пустомелие от оных---ЗНАЧИТ НИХРЕНА У НИХ ПОЛУЧИТСЯ. Очередной ПУК в лужу, как и при Вальцмане. Евреи не УМЕЮТ РАБОТАТЬ--ОНИ УМЕЮТ ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ И ЛОХОТРОНИТЬ.
 показати весь коментар
 
 
Твоя шкура цела - значит, реформа была правильная: у страны есть армия.
 показати весь коментар
 
 
Шкурки одной мало, хотелось бы и мяс-ца побольше.
 показати весь коментар
 
вообще-то да. причем реформы носили фундаментальный характер (одна отмена внеблокового статуса и ориентация на вступление в ЕС и НАТО чего стоят!). а вы и не заметили? так это же хорошо! или вы реформы только с очередями, дефицитом и гиперинфляцией связываете, мол надо затянуть пояса, преодолеть трудности, тогда считается? так не мучте себя, сходите к зубнику и без наркоза пломбу поставьте!
 показати весь коментар
 
 
согласен по правительству. категорически не согласен по еврееям. дело не в национальности, а в личных качествах человека. воров и лохотронщиков везде хватает.
 показати весь коментар
 
В Украине НЕТ ПРАВИЛЬНЫХ ЕВРЕЕВ--только ВОРЫ-ЕВРЕИ.
 показати весь коментар
 
Евреи посреди пустыни построили ядерную державу, с полного нуля.
 показати весь коментар
 
 
Может и есть правильные евреи,. но только не в Украине--одно ворьё и шарлатаны. Ть-ху, твари.
 показати весь коментар
 
один каждую неделю чиновников сажает, второй каждую неделю судей снимает, третьи испугались и принимают земельную реформу до 1 декабря...ай да власть, ай да молодці! главное - успеть остановиться)))
 показати весь коментар
 
Те кто в советской армии служил, те в цырке не смеются.
 показати весь коментар
 
 
Представляю,какой регот сейчас стоит в судейских кулуарах...
 показати весь коментар
 
 
Какой махровый матерый борцун с карупцией в судейском корпусе. Там и так нехватка судей 40%, теперь и те,что оставались разбегутся нахрен. Крал-не крал, брал-не брал, кому охота оправдываться каждую неделю.
 показати весь коментар
 
я так розумію, що чергова зрада підкралася для прихожан храму європейських регіонів. їм існуючі судді дуже подобаються.
 показати весь коментар
 
 
віртуальне керівництво державою має успіх тільки у віртуальній реальності. В дійсності все пущено на самотьок. А це може стати катастрофою для всього суспільства, бо по приколу організувати життя країни не получиця. Якшо все рухне - придавить усіх!!!
 показати весь коментар
 
 
Если перевести слово "недостойных" с зелебобиковского языка на человеческий , то получится "те, кто не прогнулся" или "те, которых не смогли купить"...
 показати весь коментар
 
 
С Вовка начнут? Или с тех, кто не захочет быть марионеткой портнова?
 показати весь коментар
 
 
Это дело.
Неужели посадит тех судей КС которые, вопреки Конституции, легализовали незаконные выборы в Раду ?
 показати весь коментар
 
 
Что -то не видно было,чтобы при Порошенко судьи, как-то зависили от власти, почти все решения наооборот принимались против украинской власти.
 показати весь коментар
 
 
особенно против украинской власти была отмена закона о незаконном обогащении. Вот просто так против, что просто капец!
 показати весь коментар
 
 
Один на тиждень - мало.
Їх понад 10000, серед яких порядних - одиниці.
Ймовірність відповідальності конкретного негідника - трохи більше 2%.
При такому відсотку нечесна гра варта свічок.
Так що кращий варіант - повне перезавантаження.
 показати весь коментар
 
 
Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд

Він вважає, що в
Україні доцільно було б провести таку "реформу верховенства права",
яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії, де судова система і
прокуратура були повністю заново упорядковані.

"Це три країни,
які змогли досягнути того, що судова система й прокуратура були наново
упорядковані. Подібну реформу варто було б провести і в Україні",

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
 показати весь коментар
 
 
В общем, парень пытается удержаться на волне популизма.
Классическая борьба между холодильником и телевизором.
Интересно, какой прибор выиграет ? э
 показати весь коментар
 
 
Вопрос другой,кто будет восстанавливать страну,если она останется, после "зеленой власти"?
 показати весь коментар
 
 
верно отмена закона реформированными судами от порошенко о незаконном обогащении тоже было направлено против Украины. Да и сам антикоррупционный суд "шоколадная" власть всячески игнорировала и он до сего дня не работает - это опять же в пользу государства и его строительства. Все понятно.
 показати весь коментар
 
 
Як хто? Ну звичайно ж - "рятівник Нації", "сивочолий гетьман", "батько Нації" - парашенко чи поросенко.
 показати весь коментар
 
не 73% это точно.

Эти опять отпетляют и пересидят.
 показати весь коментар
 
очень бы хотел бы посмотреть как он закусится с судьями
 показати весь коментар
 
примут закон о незаконном обогащении, отмененном при порошенко его судами, и пусть все судейское ворье, коего там большинство, закусывается с законом. И я думаю, что закон ими закусит с большим удовольствием и пользой для страны.
 показати весь коментар
 
 
А судить их, кто будет, родной? Ты шоле?
 показати весь коментар
 
Незаменимых нет!"Щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів": Зеленський анонсував масштабне очищення суддівського корпусу - Цензор.НЕТ 8593

укропбандерівець

Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд

Він вважає, що в
Україні доцільно було б провести таку "реформу верховенства права",
яку було проведено в Східній Німеччині, Естонії та Грузії, де судова система і
прокуратура були повністю заново упорядковані.

"Це три країни,
які змогли досягнути того, що судова система й прокуратура були наново
упорядковані. Подібну реформу варто було б провести і в Україні",

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html02.09.2019 14:10
Ответить
 показати весь коментар
 
С судьями не все так просто - ну допустим лишили мантии судью Курикина....а Кукурикин его восстановит. В итоге все довольны - и боротьба с мантиями идет - и "пострадавшие" не пострадали))
 показати весь коментар
 
Тили-тили, трали-вали, это мы, *****, проходили, этим нас, *****, задолбали.
 показати весь коментар
 
Володимиру респект. Робить все як і обіцяв, очищує суди прокуратуру. Жодного поводу, в чомусь ще дорікнути немає. Але саме важке попереду, коли будуть повідомляти, що є схеми, до яких причетні друзі, колеги, однопартійці, і схеми, як би юридично правомірна та законна.
 показати весь коментар
 
А новых судей в Квартал-95 наберут или купят на распродаже дета?
 показати весь коментар
 
Схоже на плани по розстрілах що встановлювались ОГПУ!
 показати весь коментар
 
У соєвих мародерів вже бульби з носа лізуть, а Вовік все ********* і ********* "Щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів": Зеленський анонсував масштабне очищення суддівського корпусу - Цензор.НЕТ 2674
Видно, що зголоднів хлопчина... "Щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів": Зеленський анонсував масштабне очищення суддівського корпусу - Цензор.НЕТ 526
 показати весь коментар
 
можно еще ток-шоу замутить, еженедельное - дефлорация невезучих судей в прямом эфире, смс на короткий номер за дополнительный контент, рейтинги участников.. непаханное поле для стартапа молодой команды!
 показати весь коментар
 
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
не нужно по этому вопросу планы подгонять
кто вхож в высокие кабинеты власти - прекрасно знает всех подонков в мантиях
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору