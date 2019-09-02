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 Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент

Сьогодні, 2 вересня, українська сторона СЦКК передала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні інформаційний лист про інцидент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У листі українська сторона СЦКК зазначила, що 01.09.2019 низкою інтернет-ЗМІ (ЦЕНЗОР.НЕТ, ANTIKOR, INFORMATOR) та користувачами у мережі Facebook були оприлюднені фото та відеоматеріали, що зафіксували роботу оператора БПЛА СММ ОБСЕ в оточенні осіб в цивільному та членів незаконних збройних формувань ОРЛО. Видно, як вони коментують та фіксують на свої фото-, відеокамери зображення монітору оператора БПЛА, який в той час був над ділянкою розведення сил та засобів №1 "Станиця Луганська" та його околицях, що перебувають під контролем Уряду України".

"В документі українська сторона СЦКК нагадала представникам ОБСЄ в Україні про те, що Спеціальна моніторингова місія діє згідно з принципами неупередженості та прозорості. Зазначила, що відповідно до Кодексу поведінки ОБСЄ посадові особи ОБСЄ повинні вести себе в будь-який час так, аби відповідати статусу міжнародного державного службовця. Вони мають утримуватися від будь-яких дій, що можуть поставити під сумнів їхню здатність діяти неупереджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі спецмісії ОБСЄ потрапили під обстріл у підконтрольному терористам селищі Пікузи, - звіт

Натомість, вищевказані факти втручання у діяльність СММ ОБСЕ, очевидно за їхньої згоди, дає привід вказувати на те, що представниками патруля СММ ОБСЕ був порушений один із базових принципів Місії, а саме неупередженості", - сказано в повідомленні.

У своєму зверненні українська сторона СЦКК закликала провести детальний розбір ситуації, зробити відповідні висновки і висловила надію про те, що СММ ОБСЄ надалі буде неухильно дотримуватися принципів роботи.

Нагадаємо, раніше журналіст Костянтин Реуцький повідомив, що вдалося зняти на відео, як спостерігачі СММ ОБСЄ демонструють членам незаконних збройних формувань відео з дрона, запущеного над позиціями українських військ.

Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145903
 
   
 Топ коментарі
 
ОБСЕ на подтанцеке русских..если вы не знали, спросите грузин и не делайте круглые глаза....
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Наші певно по сепарських позиціях не ходили.
Може вигнати те обсє?
Вони тут за наші кошти і проти нас.
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я так понял ОБСЕ вместо очков какую-то оптику выдали...
и теперь они видят наши укрепления и увиденным могут с мышебратьями поделиться?

ну...и на хрена нам это шоу?? а потом прицельный огонь и каждый день раненные и не только?
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ОБСЕ на подтанцеке русских..если вы не знали, спросите грузин и не делайте круглые глаза....
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Совместное патрулирование орков с ОБСЕ прописано в зелином "перемирии". А то шо они "случайно" посмотрели видео с дронов то уже закономерние последствия.
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ну так в чем собственно возмущения?) в СЦКК пожалуйтесь, созданное самым миролюбывим гетьманом)))
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була і не раз і Порошенко тут ні до чого
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І возрадувалися парашоботи!
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При Парашенке ОБСЕ гуляли на свадьбах боевиков Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент - Цензор.НЕТ 7652
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Только тогда Президент принимал мері и ставил ОБСЕ на место, а не разбирал укрепления.
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Ага. Я помню какие меры принимал тогдашних президент. когда ОБСЕ гуляли на свадьбах боевиков, ставили видеокамеры над нашими позициями и ВСУ отводили артиллерию Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент - Цензор.НЕТ 8438
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А сейчас мощнейшая реакция от Зе и министра обороны. А точняк вспомнил мост в Станице за это боевикам строим, позиции то их на месте, ждут когда по мосту в Станицу войдут.
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так то ж Порошенко особисто пообіцяв і погодив відвести війська і відремонтувати міст.
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Так пообіцяв, чи почав відводити війська і ремонтувати міст?
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Наші певно по сепарських позиціях не ходили.
Може вигнати те обсє?
Вони тут за наші кошти і проти нас.
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а че им стесняться теперь,если зепрез их за оккупантов не считает
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Ну так не пускайте их с уплоченцами, в чем проблема?
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сєпари їх годують..хіба вони будуть бити руку годувальника
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Так не пускати можна поки не проженуть уплоченців з своїх рядів, але це звичано не гарантія того, що ОБСЄ не буде підігрувати уплоченцям, простіше було б вигнати ОБСЄ, як тих, що не справляються з своєю роботою і викликати когось іншого замість них.
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"Так не пускати можна поки не проженуть уплоченців з своїх рядів"
Ви хоча б для початку уважно ознайомились з новиною. Подія відбувається на блок-посту окупантів, де член ОБСЄ, керуючи безпілотником, передає бойовикам окупантів цінну інформацію.

"дрон, за видео с которого наблюдали на планшете ОБСЕ боевики, летал над украинскими позициями. Кроме того, один из террористов снимал на камеру картинку, которую дрон передавал на экран планшета."
https://censor.net.ua/n3145783
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Не пускать это значит не пускать ни в каком виде, дроны тоже сбивать вроде в ЗСУ полно ЗУ 23-2 есть для этих дел.
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я так понял ОБСЕ вместо очков какую-то оптику выдали...
и теперь они видят наши укрепления и увиденным могут с мышебратьями поделиться?

ну...и на хрена нам это шоу?? а потом прицельный огонь и каждый день раненные и не только?
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Писать жалобы на ОБСЕ, не пускать их на позиции для начала...
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Тю, а почему "членов незаконных вооруженных формирований ОРЛО" не повязали на месте?
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Заснятое событие происходит на части территории Украины захваченной оккупантами. Флаг над блок-постом оккупантов, где происходит зазначенное событие, видите?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0ZjfUV-352c
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типа,запорожцы пишут письмо обсевскому султану
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В какой стране еще международная миссия патрулирует окупированную территорию вместе с террористами и наблюдает чтобы государственные силы не дай бог не построили укрепления напротив террористов?
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дякуючи Порошенко. Він ще й "миротворців хотів ввести для захисту бойовиків.
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Вірно, хотів. І пуйло також хотів. А чому не зійшлося? Тому що Порошенко відмовився від присутності серед "миротворців" орків зі сторони Мордору.
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можт пора Донецк и Луганск освобождать ? не?
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нужно наверно не письма отправлять а мины
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як це не набридливо, але при Порохі такої херні не було...
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защибись! обсе сливало террористам наши позиции
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Добре що Порошенко щей миротворців не ввів для захисту бойовиків від ЗСУ.
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У раши всё схвачено, за всё заплачено: в ОБСЕ, кроме того, половина русских входит.
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ну то есть ОБСЕ делиться информацией с террористами. Что и надо было доказать... Это что , первый случафй "сотрудничества этой организации с оккупанами? (((

Интересно а с Алькаидой или ХАМАС ОБСЕ еще не сотрудничает ?
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похоже ОБСЕ-- это просто большой международный бизнес, в т.ч. и с террористами...
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