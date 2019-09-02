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Все про:Зеленський (2576) Кабмін (3057) корупція (2526)

 Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до кінця 2019 року провести "повне кадрове перезавантаження" низки відомств умежах ліквідації масштабних корупційних схем в органах держвлади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади. Це Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і, найвідоміше, Укравтодор", - повідомив він під час зустрічі президента із членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.

Термін - до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає звіту директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145900
 
   
 Топ коментарі
 
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился попыткой журналистов снимать его сына во время праздничной линейки в школе. Об этом сообщает «Страна.ua». На входе в школу украинского лидера ждали журналисты, и президент был очень недоволен их попытками сфотографировать Кирилла Зеленского, который в этом году пошел в первый класс.
«Зачем вы моего сына снимаете?» - обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры. На праздничной линейке семью главы государства сопровождал охранник.
Дети Зеленского учатся в частной Новопечерской школе. Старшая дочь президента Александра в этом году перешла в восьмой класс. Обучение в школе платное. Родители учеников платят от 10 850 до 12 850 долларов США за год.»
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Предлагаю сое ,накапливать силы, и уж тогда, после истечения озвученных сроков ,дрыстонуть на весь интернет. Но если невмоготу начинайте прямо сейчас .
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Перетрахивать! Массовая "чистка"......Паника или нет?!
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еще не выросла у господина зеленского, как ты там ее назвал, не могу падеж подобрать Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года - Цензор.НЕТ 335
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился попыткой журналистов снимать его сына во время праздничной линейки в школе. Об этом сообщает «Страна.ua». На входе в школу украинского лидера ждали журналисты, и президент был очень недоволен их попытками сфотографировать Кирилла Зеленского, который в этом году пошел в первый класс.
«Зачем вы моего сына снимаете?» - обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры. На праздничной линейке семью главы государства сопровождал охранник.
Дети Зеленского учатся в частной Новопечерской школе. Старшая дочь президента Александра в этом году перешла в восьмой класс. Обучение в школе платное. Родители учеников платят от 10 850 до 12 850 долларов США за год.»
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смєніть адніх марадьорав на другіх ускорєнимі темпамі народ падєржіт
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Країна без мародьора не може бути як дитина без матері!!!
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так уже 5 начальников областной полиции уволил а аваков пристроил в столице((((((((( дальше будет
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все напоминает - нашего агрессора - фюрер там то же так же, ставит задачу
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а что ты так нервничаешь? Или это от хозяина передаётся?!
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а я не хочу потом оказаться не в Гремании 1935 года ,не в цапии 2019 - шо не понятно - там то же все под общий одомрям было - фирштейн?
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Предлагаю сое ,накапливать силы, и уж тогда, после истечения озвученных сроков ,дрыстонуть на весь интернет. Но если невмоготу начинайте прямо сейчас .
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Я сердобольный. Нельзя-же сое столько говна и так долго держать в себе. Дрыщи ,не стесняйся.
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Спасибо за Ваше предложение.
Но у Вас, у самого хорошо получается.
Продолжай те.
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"Самым коррумпированным ГосОрганом может быть только Охвис ПреЗЕдента - Я СКАЗЯЛ!"

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самое смешное, что в госгеокадастре только реорганизация прошла, люди бабло позаносили и только на должности встали. и тут такое)))
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да просто интересно, на какое бабло люди попали)))
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Так вот от чего коррупция, от кадров, а не от законов для коррупционеров. Да вы хоть через месяц меняйте, а без контроля в Украине любой чиновник в гоструктуре будет доить на деньги. .
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А про корупційні схеми будуть вірити на слово, чи будуть нормальні справи?
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Да нет, в кого Зеля ткнет пальцем и назовет коррупционером, тот и коррупционер.
Всего-то и делов. Зачем усложнять?
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а можно в ходе ентой перезагрузки... скажем, ДАБІ расстрелять нафиг...?

а еще есть отделы архитектуры при разных рай- гор- адмистрациях. тама перезагружать и перезагружать....
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