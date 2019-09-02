 Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади. Це Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і, найвідоміше, Укравтодор", - повідомив він під час зустрічі президента із членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.

Термін - до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає звіту директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції.

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