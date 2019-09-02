 Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади. Це Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і, найвідоміше, Укравтодор", - повідомив він під час зустрічі президента із членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.
Термін - до 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає звіту директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції.
«Зачем вы моего сына снимаете?» - обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры. На праздничной линейке семью главы государства сопровождал охранник.
Дети Зеленского учатся в частной Новопечерской школе. Старшая дочь президента Александра в этом году перешла в восьмой класс. Обучение в школе платное. Родители учеников платят от 10 850 до 12 850 долларов США за год.»
Но у Вас, у самого хорошо получается.
Продолжай те.
Всего-то и делов. Зачем усложнять?
а еще есть отделы архитектуры при разных рай- гор- адмистрациях. тама перезагружать и перезагружать....