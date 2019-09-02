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 У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту "Ветерани: від діалогу до працевлаштування".

Учасниками проєкту стали 62 ветерани: 20 – представників Рівненщини, решта 42 – волиняни, заявки подали понад 140 ветеранів.

Впродовж 6-8 серпня учасники з Рівненської та Волинської областей, проходили навчання для ветеранів, новинкою цьогорічного проєкту стало навчання учасників заходу фінансової грамотності під час бізнес-гри Cash Flow, ветерани-учасники отримали навички якісного спілкування з працедавцями, відвідали мотиваційні лекції від успішних ветеранів, спілкувалися з топовими роботодавцями українського ринку, проходили перше інтерв’ю.

У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту Ветерани: від діалогу до працевлаштування. 01
У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту Ветерани: від діалогу до працевлаштування. 02

У межах ярмарку вакансій, який відбувся на базі Генерального консульства Польщі у Луцьку, ветерани АТО дізналися про актуальні вакансії, вимоги до кандидатів, соціальні пакети та особливості роботи. На захід було запрошено понад 20 роботодавців.

У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту Ветерани: від діалогу до працевлаштування. 03
У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту Ветерани: від діалогу до працевлаштування. 04
У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту Ветерани: від діалогу до працевлаштування. 05

Тренер проєкту та ветеран Андрій Ільченко розповів, що "Тренінг відбувся успішно, багато учасників проєкту пройшли першу свою співбесіду і є такі, хто взяв контакти роботодавців. Було близько 20 роботодавців, які позитивно підійшли до цього проєкту і все чудово вдалося. Величезне дякую Волинському обласному центру зайнятості за таку співпрацю".

Нагадуємо, що проєкт продовжує свою роботу, і наступні заходи відбудуться у Дніпрі — 24-26 вересня, у Львові — 07-09 жовтня, Івано-Франківську — 21-23 жовтня та у Одесі 11-13 листопада 2019 р. Навчання безкоштовне. Витрати на проживання та харчування іногородніх учасників покриваються організаторами.
Реєстрація ветеранів для участі відкрита за посиланням.

Проєкт "Ветерани: від діалогу до працевлаштування" реалізується за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Організатор – ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145898
 
 
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Перш за все потрібно уяснити, коли влаштовуєшся на роботу - не потрібно казати що ти учасник АТО.
Адже хто б там що не казав , а до "атошників" роботодавці ставляться з обережністю.
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Обалдеть, у нас теперь как Зе! стал президентом, то по вашему атошник - это клеймо на всю жизнь. Ну супер, чо...
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До чого тут те що Зеленський став президентом.
Просто свого часу публікації в ЗМІ про велику кількість психічно хворих та алкашів серед "атошників" - зробили свою справу.
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Для атошников очень выгодно работать активистом
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